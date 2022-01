HET DEBAT. Moeten de quarantaineregels in het onderwijs versoepeld worden? Dit vindt u ervan

De roep om aanpassing van de huidige quarantaineregels in het onderwijs klinkt steeds luider. De situatie is onhoudbaar, klinkt het, maar het moet ook veilig blijven. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overlegde vandaag met de vakbonden en experts over een eventuele aanpassing, morgen volgt overleg met alle betrokken ministers. Maar moeten de quarantaineregels nu wel of niet op de schop? Eerder lieten we al enkele experts en politici aan het woord, nu mag u uw zegje doen.

Ronny Cuypers

De quarantaineregels moeten overal versoepeld worden. We moeten blijven werken aan de totale besmetting. Aangezien we allemaal gevaccineerd zijn, zullen de ziekteverschijnselen minimaal zijn. Wie niet mee wil, moet dan maar zelf de gevolgen van die beslissing dragen.

Jef Denijs

Omdat ouders niet willen opgescheept zitten met hun kinderen of omdat mensen niet naar hun werk kunnen? Neen, dat is geen reden om de coronaregels aan te passen voor kinderen.

Stephan De Coninck

Het zijn niet de quarantaineregels die de problemen veroorzaken, maar wel het groot aantal besmettingen bij lagereschoolkinderen. Logisch als honderden niet-gevaccineerden (van 6 tot 12 jaar) zonder masker door mekaar mogen lopen, zingen, dansen en voetballen op de speelplaats zonder ook maar enige afstand te houden. Waarom alleen bubbels in de klas en geen bubbels op de speelplaats?

Timmie Smet

Het moet houdbaar zijn én veilig? Quasi onmogelijke situatie, lijkt mij. Maar het hangt er ook vanaf hoe je ‘veilig’ interpreteert. Voor de kinderen zal het wellicht wel veilig genoeg zijn: de kans op ernstige symptomen is relatief laag, ook zonder vaccin. Voor de ouderen waarmee ze in contact komen, is het risico wellicht groter. Maar dan ga je de scholen, en bij uitbreiding het hele onderwijssysteem straffen voor hetgeen wat buíten de schoolpoorten gebeurt? Dat is toch pure onzin?

Gino Denil

We wisten wat er ging gebeuren als we de regels in de scholen versoepelden. Dat ze vanzelf wel gingen sluiten. Dat gebeurt nu. En als we in de huidige omstandigheden nog wat meer versoepelen, weten we wat er zal gebeuren. De scholen zullen nog aan een hoger tempo vanzelf sluiten.

Sofie Vanderhoogerheide

De besmettingen op zich zijn geen probleem als men (bijna) niet ziek is. Als de ziekenhuisopnames vooral betrekking hebben op de oudere bevolking, laat de volwassenen dan hun verantwoordelijkheid nemen en maak de kinderen niet de dupe. De jeugd is trouwens niet rotverwend. Al twee jaar worden hun rechten flagrant geschonden.

Arnould Brimioul

Stap zo vlug mogelijk over op afstandsonderwijs. Ondanks alle nadelen is dit nog altijd beter dan dat halfslachtige gedoe. Leerlingen in het middelbaar zitten evenveel in de studie als in de les en leren zo helemaal niets bij. Ook de oudere studenten van het lager onderwijs kunnen perfect enkele weken van thuis uit les volgen. Dit is vroeger al bewezen. Zo beperkt men enorme hoeveelheden contacten en beschermt men de leerkrachten. Anders dreigen scholen compleet te sluiten bij gebrek aan leerkrachten.

Norman Hardy

Klassen dicht, klassen open, klassen dicht... Gooi meteen die coronabarometer overboord. Al voor corona kenden de scholen elk jaar vlagen van verkoudheden en griep. Leerkrachten moesten dan ook schakelen, klassen samenvoegen, opvang aanpassen... Maar scholen gingen niet dicht. Desnoods stond de directeur voor de klas. Besmette leerkrachten die niet ziek waren, werkten gewoon door. Weyts heeft hier al veel onterechte kritiek gekregen.

Maartje Nieuwboter

Scholen sluiten niet omdat er te weinig leerlingen zijn. Scholen sluiten wel wanneer er te weinig personeel overblijft om de boel draaiende te houden. Door nu nog lakser te worden met de quarantaineregels zullen er nóg meer leerkrachten/personeelsleden besmet worden en uitvallen, en zullen er nóg meer sluitingen nodig zijn. Het is door dit soort kortetermijndenken dat deze pandemie zo lang blijft aanslepen. De teugels worden telkens opnieuw te snel gevierd.

Hans De Tant

Volgens de virologen is jezelf vrijwillig laten besmetten levensgevaarlijk. Dit is blijkbaar geen probleem voor schoolgaande kinderen en leerkrachten. Met deze voorstellen wordt immers een situatie gecreëerd waar je met een aan een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een besmetting zal oplopen. Goed bezig.