HET DEBAT. Moeten bezoekers van woonzorgcentra een coronacertificaat kunnen voorleggen?

Een uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus heeft in een woonzorgcentrum in Zaventem tot zeven dodelijke slachtoffers geleid. Men is volop op zoek naar de bron van deze besmetting. Intussen klinkt de roep om een verplicht coronacertificaat voor bezoekers van woonzorgcentra steeds luider. Wat denk jij? Moeten bezoekers van woonzorgcentra verplicht een coronacertificaat kunnen voorleggen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Gedelegeerd bestuurder van Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) Johan Staes:

“Wij pleiten al heel lange tijd voor een verplichte vaccinatie voor al het personeel in de residentiële ouderenzorg. Maar bijkomend denken wij ook dat de tijd rijp is om een coronacertificaat in het leven te roepen waarmee bezoekers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of recent een negatieve PCR-test hebben ondergaan. Daarnaast hebben we nog een derde pleitpunt. Dat is de derde boosterprik voor de kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen die de eerste en tweede keer gevaccineerd zijn in de maanden januari en februari. Dat is nu toch al 7 maanden geleden.”

“Bezoekers van woonzorgcentra worden vandaag niet gescreend. Als zij een certificaat moeten tonen, hebben we de zekerheid dat de knuffelcontacten van onze bewoners minstens gevaccineerd zijn of een negatieve test hebben ondergaan”, legt Staes nog uit. “De bescherming van onze bewoners is onze prioriteit, maar dan moet de overheid ons extra instrumenten aanreiken.”

Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen):

“Ik begrijp de roep van deze mensen heel goed: je doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Daarbovenop wil je dat virus buitenhouden. De enige manier om dat te doen is om ervoor te zorgen dat bezoekers en personeel kunnen bewijzen dat ze niet besmettelijk zijn. Ik denk dat we het juridisch kader daarrond moeten bekijken in welke mate het mogelijk is. Tenslotte gaat het hier om een collectiviteit waar je geen virussen wil binnenbrengen omdat er veel kwetsbare mensen bij elkaar zitten.”

Zorgnet-Icuro:

Het idee van een coronapas voor bezoekers van woonzorgcentra kent ook tegenstanders. Zo’n controle is bijvoorbeeld niet haalbaar, volgens Zorgnet-Icuro. “Die vraag om een coronapas voor bezoekers is ook voorgelegd aan de juridische cel van het Agentschap Zorg en Gezondheid en dat kan niet zomaar. Een woonzorgcentrum, waar de bewoners leven, is gelijk aan een thuissituatie. Men kan niet verplichten om bijvoorbeeld familieleden een coronapas voor te laten leggen."

Vandaag raakte bekend dat in een wzc in Zaventem vorige maand minstens 21 mensen besmet zijn geraakt met een nieuwe, zogenaamde Colombiaanse variant. Zeven mensen overleden: sommigen waren al in slechte gezondheid, maar er zijn ook bewoners overleden die nog in relatief goede gezondheid verkeerden. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid ligt een bezoeker waarschijnlijk aan de basis van de uitbraak.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.