HET DEBAT. Moeten bezoekers van woonzorgcentra een coronacertificaat kunnen voorleggen?

Komende dagen wisselval­lig met opklarin­gen maar ook buien en onweer

5 augustus Het is donderdagochtend wisselend bewolkt met in het oosten van het land aanvankelijk een paar buitjes. In de namiddag verwachten we meer lokale buien, vooral in het oosten waar er ook kans op enkele donderslagen is. In het westen blijft het droger. We halen maxima van 18 of 19 graden op de Ardense hoogten tot 22 of 23 graden in de lage gebieden. Dat schrijft het KMI.