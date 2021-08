HET DEBAT. Moeten bezoekers van woonzorgcentra een coronacertificaat kunnen voorleggen? Dit is jullie mening

Een uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus heeft in een woonzorgcentrum in Zaventem tot zeven dodelijke slachtoffers geleid . Men is volop op zoek naar de bron van deze besmetting. Intussen klinkt de roep om een verplicht coronacertificaat voor bezoekers van woonzorgcentra steeds luider. Wat denk jij? Moeten bezoekers van woonzorgcentra verplicht een coronacertificaat kunnen voorleggen? Eerder vandaag lieten we woonzorgcentra en experts aan het woord , nu is het jullie beurt.

Frankie Albert Goethals: “De mensen in de woonzorgcentra zijn diegenen die het ergst getroffen worden door elke nieuwe corona-uitbraak. Deze zwakkeren in de maatschappij moeten we beschermen, dit is onze morele plicht. Daarom moeten werknemers uit de woonzorgcentra verplicht gevaccineerd worden en bezoekers zouden eveneens een coronacertificaat moeten tonen aan de receptie. Ik denk dat er een consensus bestaat bij alle organisaties die hierbij betrokken zijn om deze maatregel door te voeren. Algemeen belang primeert op individueel belang.”



Katrien Van Hauwaert: “Wat heeft een certificaat voor zin als men volledig gevaccineerd nog drager kan zijn en doorgeven. Ik vrees dat de gouden regel is om niet te knuffelen zolang dit virus circuleert.

Sofie Vandenhogerheyden: “Ik begrijp nog altijd niet waarom dat coronacertificaat hier nog niet werd ingevoerd. In vele landen is dat al goed ingeburgerd: hotels, restaurants, musea,....je komt er niet in tenzij je je coronacertificaat laat zien. Ook voor bezoek aan verzorgingstehuizen zou dat ideaal zijn. Doen zou ik zeggen!”



Guido David: “En wat met de gevaccineerden die toch nog besmet zijn of het virus overdragen? Hoe gaat men dit controleren? Misschien sneltests voor het betreden van de woonzorgcentra invoeren. Of de deuren terug dicht voor alle bezoek?”

Marc Van Buynder: “Zou een logische beslissing zijn, coronapas tonen bij het binnengaan van een zorgcentrum. Geen pas: geen toegang.”

Claudia Sels: “Wat is het nut? Gevaccineerden kunnen het virus ook doorgeven. Het virus kan ook door gevaccineerde zorgverleners verspreid zijn binnen het zorgcentrum!”

Anne Onsia: “Het is eigenlijk schokkend dat woonzorgcentra niet bij de plekken horen waar een coronacertificaat verplicht is. En dan niet enkel voor bezoekers maar ook voor alle werknemers!”

Katherine Penneman Van Puymbroeck: “Niet alle bewoners van een woonzorgcentrum zitten daar ganse dagen. Sommige komen ook nog buiten en kunnen zo ook met niet-gevaccineerde personen in contact komen. Of gaan we ze misschien allemaal weer terug opsluiten?”

Vanaf 13 augustus zal in ons land het Covid Safe Ticket worden gebruikt voor outdoor evenementen vanaf 1.500 bezoekers. Intussen gaan stemmen op om het ook voor andere zaken in te voeren, zoals voor een bezoek aan een woonzorgcentrum. Het Covid Safe Ticket, of het coronacertificaat, geeft toegang aan iedereen die volledig gevaccineerd is, recent negatief testte of antilichamen heeft na een besmetting met het coronavirus in de laatste zes maanden. Het certificaat is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app en op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer.