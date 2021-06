HET DEBAT. Moet Tomorrowland kunnen doorgaan?

De burgemeesters van Boom en Runst verbieden de uitgestelde editie van Tomorrowland in de weekends van 27 tot en met 29 augustus 2021 en 3 tot en met 5 september 2021. Over die beslissing wordt hevig gediscussieerd. De organisatie spreekt van een “gigantische ramp”. Wat denk jij? Moet Tomorrowland kunnen doorgaan? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Organisatie Tomorrowland:

“Als Tomorrowland willen we in de allereerste plaats een veilig festival organiseren en we hebben meermaals aangegeven dat we altijd op de epidemiologische situatie zullen blijven evalueren en anticiperen”, zegt Debby Wilmsen, woordvoerster. “De burgemeester van Boom en zijn raadsman hebben ons aangegeven dat we naar de Raad van State kunnen trekken tegen deze beslissing.”

De organisatie spreekt van een “gigantische ramp”, nu het voor een tweede jaar op rij het festival in het water ziet vallen. “Na vijftien jaren intensieve samenwerking voelt dit heel wrang en vinden we het bijzonder jammer na de vele constructieve voorbereidingen en gesprekken, federale toezeggingen op dit punt beland zijn, waar we ook heel even niet meer weten wat ons net overkomen is en het even moeten laten bezinken. We hopen dat de burgemeesters eventueel nog van gedachten veranderen.”

Jeroen Baert, burgemeester van Boom (N-VA):

“We hebben een strafrechtelijke, maar ook een morele verantwoordelijkheid als burgemeester”, zegt Baert. “Ik zou het persoonlijk erg moeilijk hebben als er naar aanleiding van Tomorrowland een lokale uitbraak zou zijn waarbij slachtoffers zouden vallen. Onze grootste bezorgdheid is dan ook de epidemiologische situatie en de risico’s naar de lokale bevolking toe.”

Jurgen Callaerts, burgemeester van Rumst (N-VA):

“Dit is een beslissing van het gezond verstand, niet van het hart”, zegt Callaerts. “Tomorrowland is hier al jaren thuis en we hopen dat we hen in 2022 kunnen terugzien. Maar nu komt het te vroeg, op een moment waarop de epidemiologische situatie nog niet volledig onder controle is en we ook nog geen zekerheid hebben dat dat wel zo zal zijn eind augustus.”

Netsky, artiest:

“Ik denk dat al mijn collega’s er enorm naar uitkeken om terug op het podium te staan dit jaar. Het zag er ook allemaal goed uit”, reageert Netsky teleurgesteld in VTM Nieuws. “Ik ben nog maar een dag terug uit Nieuw-Zeeland en dit is heel zwaar nieuws om te horen. Dit is financieel en emotioneel een heel zware klap, zowel voor de dj’s als voor de mensen binnen de organisatie. Tomorrowland is zo’n internationaal gebeuren. Ik weet niet hoe internationaal het deze zomer ging zijn, maar het team is heel flexibel en stond er zeker voor open om samen met de staat te zoeken naar een oplossing die voor iedereen zou werken. Het is dan ook jammer dat het lijkt alsof er zo weinig dialoog is op dit moment.”

Jan de Haes (N-VA), bevoegd voor De Schorre:

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), bevoegd voor De Schorre, wijst ook op de economische schade van de beslissing van zijn partijgenoten. “Festivals als Tomorrowland geven niet alleen een economische boost aan de regio” zegt hij. “Via de vele toeleveranciers en het traject van de bezoekers uit alle mogelijke uithoeken wordt heel Vlaanderen hierdoor getroffen.”

“De deputatie - en uiteraard ook Provinciaal Domein De Schorre - betreurt dat Tomorrowland niet kan doorgaan en rekende op een voorwaardelijk ‘ja’”, klinkt het. “De nodige toelatingen zouden nu nog niet verkregen kunnen worden, wegens geen garantie voor de gezondheid en de veiligheid. Einde augustus is echter nog wel even en augustus zou dé maand worden om de relance van de door de coronacrisis getroffen sectoren maximaal mogelijk te maken.”

Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld):

Somers gaat “in de loop van volgende week” in gesprek met de burgemeesters van Boom en Rumst over hun beslissing om het dancefestival Tomorrowland dit jaar niet te laten plaatsvinden. “Uiteraard valt het onder de bevoegdheden en lokale autonomie van onze steden en gemeenten om zelf te beslissen of bepaalde evenementen kunnen doorgaan op hun grondgebied, maar vanuit de Vlaamse regering hebben we er net voor geijverd dat festivals deze zomer terug mogelijk zouden zijn”, zegt hij.

In gesprek met HLN Live benadrukt de Open Vld-minister dat hij begrip heeft voor de argumenten van de burgemeesters, maar wijst erop dat mensen nood hebben aan events zoals Tomorrowland “om terug het plezier van het leven te kunnen ervaren”. Hij noemt de beslissing ook een klap voor de evenementensector en de tewerkstelling in die sector. Volgens de minister moet het mogelijk zijn om oplossingen te vinden voor de praktische bezwaren van de burgemeesters. “We moeten toch de stap naar de normaliteit durven te zetten , zeker vanaf de tweede helft van augustus.”

“Deze sector heeft zwaar geleden onder de coronacrisis en we hebben hen ondersteund met financiële middelen om erdoor te komen, maar vanaf 13 augustus moet het weer mogelijk zijn om grotere festivals te organiseren”, luidt het persbericht. “Als Pukkelpop kan, dan ben ik ervan overtuigd dat we Tomorrowland ook kunnen organiseren”, klinkt het nog.

Jan Dierckx, voorzitter van de wijkraad Hoek-De Schomme-Bosstraat

“Ik had helemaal niet verwacht dat deze beslissing zou genomen worden”, zegt Jan Dierckx, voorzitter van de wijkraad (de directe buren van het festival). “Maar het is moedig om het hoofd te bieden aan de geweldige trein die rond Tomorrowland op gang aan het komen is. Ik heb er een dubbel gevoel bij, omdat je weet dat je veel festivalgangers teleurstelt en we altijd goed met Tomorrowland samenwerken. Maar als je weet dat je vandaag amper evenementen tot 400 mensen mag organiseren, dan lijkt het heel vreemd dat je over twee maanden al 75.000 mensen zou samen laten komen. Dan lijkt me de kans heel groot dat er een nieuwe corona-uitbraak zou ontstaan.”

“Minstens een even grote bekommernis was de datum van dat tweede festivalweekend, begin september”, vervolgt Dierckx. “Het festival leidt zelfs in juli al tot heel wat verkeersellende. Wat zou dat niet zijn als je die duizenden festivalgangers laat toestromen en weggaan wanneer hier de 800 kinderen uit de wijk naar school gaan? Dus ik sta achter de beslissing van de burgemeester, maar wil toch nog voorzichtig blijven. Als het Ministerieel Besluit voor evenementen tot 75.000 man wel is bekrachtigd, kan Tomorrowland nog altijd een nieuwe aanvraag doen.”

Astrid Stockman, artieste:

“Ik ben bezorgd over het feit dat burgemeesters vandaag zonder degelijke motivering events binnen enkele maanden reeds afgelasten”, vindt artieste Stockman. “Dit hebben we ook vorige zomer meegemaakt. Volgens federale bepalingen zijn we als sector ‘open’ en mogen we werken. Maar burgemeesters kunnen ons dat recht op werk elk moment weer afnemen. Er is dan meestal geen loon of vergoeding voor mensen uit de crew van dat evenement.”

“Met de stijgende vaccinatiegraad en de dalende cijfers in het achterhoofd, moet er een betere wettelijke basis zijn die ons recht op arbeid in de cultuur- en eventsector beschermt”, gaat Stockman verder. “Afgelasten - en een hoopmensen dus financiële kopzorgen bezorgen - mag echt niet meer zomaar en zo vrijblijvend.”

“Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Veiligheid en gezondheid moeten altijd zonder twijfel de eerste prioriteit zijn. Dit valt echter moeilijk te verdedigen en scherpt een gevaarlijk precedent. Ik vraag me vaak af of de politiek doorheeft dat één op de twee Vlamingen aan cultuur doet; zijnde professioneel, in hun vrije tijd, als beoefenaar in toneelverenigingen, fanfares, koren of als liefhebber”, luidt het verder.

“Ik krijg het laatste jaar enorm veel vragen van mensen die niet begrijpen wat er gebeurt met onze sector. Het gaat niet enkel over ons, professioneel actief in de sector. Ik hoop dat dit gefikst wordt. Het is niet fijn te weten dat je recht op arbeid elk moment weer afgepakt kan worden.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.