HET DEBAT. Moet telewerk opnieuw verplicht worden?

Viroloog Steven Van Gucht vindt de huidige aanbeveling tot telewerk te vrijblijvend. Volgens hem is het een van de meest effectieve maatregelen. Hij verwacht dat het een belangrijk thema zal worden op het volgende Overlegcomité op 19 november. Wat denk jij? Moet telewerk opnieuw verplicht worden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Steven Van Gucht, viroloog:

“Thuiswerk is sterk aanbevolen en we weten dat er bedrijven zijn die dat streng toepassen, maar er zijn ook die er heel losjes omgaan”, vertelt Van Gucht bij HLN Live. “Ik begrijp dat, want het is echt niet evident in alle sectoren om mensen van thuis te laten werken. Soms is dat ook onmogelijk.”

“Maar we denken wel dat dit een maatregel is die een zeer grote impact kan hebben en die toch toelaat om de economie te laten draaien, zodat je niet moet overgaan tot echt strenge maatregelen zoals sluitingen, en toch de curve kan doen ombuigen. Maar de maatregel moet dan wel breed opgevolgd worden”, luidt het.

De viroloog van Sciensano denkt dat thuiswerk een belangrijk thema wordt in de aanloop naar het volgende Overlegcomité, dat volgende week vrijdag plaatsvindt. “Ik denk dat men een duidelijke stelling zal moeten innemen over wat we met dat thuiswerk gaan doen.”

Quote Als bedrijven willen doorwerken, schakelen ze best over op telewerk. Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid (Vooruit):

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vindt dat er “dringend” moet ingegrepen worden om de snel stijgende coronacijfers af te remmen. De Vooruit-minister pleitte eerder al voor meer telewerk. Als het van minister Vandenbroucke afhangt, moeten mensen zich “echt gaan organiseren om weer te telewerken”.

“Als bedrijven willen doorwerken, schakelen ze best over op telewerk”, aldus Vandenbroucke. De Vooruit-minister hamert ook op het gebruik van mondmaskers waar die nodig zijn en pleit voor het verminderen van de contacten, “zeker voor mensen die wat ouder en kwetsbaarder zijn”. “Ik weet dat dit een teleurstellende en moeilijke boodschap is, maar we moeten dit onder ogen zien”, klonk het.

Preventiedienst Liantis:

Liantis, een van de grootste erkende preventiediensten, roept bedrijven op om een reeks preventieve veiligheidsmaatregelen te hanteren, zoals mondmaskerplicht, de plaatsing van plexischermen, voldoende ventileren, telewerk stimuleren, enz... “Dat is in hun eigen voordeel”, klinkt het. Liantis wordt sterk geconfronteerd met de toenemende vraag naar contactopsporing op de werkvloer. Die taak werd haar door de overheid opgelegd.

“Het gaat bovendien niet enkel om het opsporen van contacten. We zien ook meer uitbraken in bedrijven. Wanneer er binnen de twee weken twee of meer besmettingen zijn binnen hetzelfde bedrijf, dan moeten we in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en lokale instanties nog bijkomende maatregelen nemen”, illustreert Liantis de toenemende druk op haar werking. Hierdoor moet ze andere taken uitstellen.

Door de versoepelingen van de jongste weken zitten medewerkers in een bedrijf niet altijd op anderhalve meter van elkaar of dragen ze geen mondmasker meer. “Dat zijn dan per definitie hoogrisicocontacten. Bij één besmette collega moeten veel medewerkers dan ook meteen in quarantaine”, klinkt het. “Dat zorgt ook voor personeelsproblemen bij werkgevers.”

Quote Het moet concreet gemaakt worden door de sociale partners. Pedro Facon, coronacommissaris

Pedro Facon, coronacommissaris:

“Het beveiligen en ook beperken van contacten in de huidige context is nodig om de curve plat te krijgen en te laten dalen”, stelt Facon op Twitter. “Niet enkel door ouderen en kwetsbare risicogroepen, maar ook door brede bevolking. Bijvoorbeeld door meer te gaan telewerken.” Iedereen zal dus zijn steentje moeten bijdragen. “Samen moeten we de crisis managen.”

Facon wijst in zijn tweets vooral naar de bedrijven. Uit mobiliteitsdata van Google, mee opgenomen in de Sciensano-rapporten, blijkt namelijk dat er heel veel mensen in de file staan op weg naar hun werk. Hij vindt niet dat telewerk momenteel verplicht moet worden, maar het moet wel opnieuw “sterk aanbevolen” worden en “concreet gemaakt worden door de sociale partners”. De coronacommissaris wijst naar onze noorderburen. In Nederland wordt aangeraden om minstens de helft van de tijd thuis te werken.

“Dit is een maatschappelijk probleem, dat we samen moeten managen”, luidt het. “We zullen allen een inspanning moeten doen. Werk, onderwijs, jeugdwerk, burgers.”

Quote Werkgevers behouden de vrijheid om eigen passend coronabe­leid te voeren. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder VOKA

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder Unizo:

Van Assche vindt het ondenkbaar dat telewerk opnieuw verplicht opgelegd zou worden. Zowel het Verbond van Belgische Ondernemingen als Unizo vindt dat er al voldoende maatregelen genomen worden op de werkvloer. Van Assche vindt dat er vooral aandacht moet gaan naar het aantal niet-gevaccineerden. “Met een nog hogere vaccinatiegraad kunnen we uitbraken op de werkvloer voorkomen”, zegt Van Assche.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder VOKA:

VOKA vindt het een goede zaak dat telewerk aanbevolen wordt, maar niet verplicht is. Ook dat er geen verplichte registratie van het telewerk komt is volgens Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, positief nieuws. “Want bedrijven zijn niet de bron van de stijgende besmettingen”, luidt het.

“Werkgevers behouden de vrijheid om een eigen passend coronabeleid te voeren en de arbeidsorganisatie in eigen handen te houden. Bedrijven zijn en blijven de eerste verantwoordelijken voor de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer”, aldus Maertens.

Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken (Groen):

De Sutter roept de voorzitters van de federale overheidsdiensten met aandrang op om hun medewerkers opnieuw zoveel mogelijk te laten telewerken. “Voor mij is telewerken een kwestie van solidariteit met de verpleegkundigen en artsen van de ziekenhuizen en de meest kwetsbaren”, stelt de minister.

De brief van De Sutter werd gisterenavond verstuurd en volgt op het Overlegcomité van 26 oktober, waar besloten werd om telewerk opnieuw te promoten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot een verplichting kwam het echter niet. De regering roept wel om om de huidige mogelijkheid van drie telewerkdagen per week per ambtenaar als minimum te hanteren.

Hilde Crevits, Vlaams minister van werk (CD&V):

“Wie kan telewerken, moet dat zoveel mogelijk doen. In augustus werkte 1/3 werknemers regelmatig thuis. Nu de cijfers opnieuw hoger zijn, moet ook telewerken beter opgevolgd worden”, schrijft minister Crevits op Twitter. Ze roept op om “via werkbaarheidscheques telewerk structureel te verankeren in arbeidsorganisatie.”

