HET DEBAT. Moet Pukkelpop toch plaatsvinden? En welke maatregelen moeten dan gelden? Dit is jullie mening

De organisatie van Pukkelpop heeft laten weten dat de editie van 2021 niet doorgaat na “onverwachte wijzigingen na het Overlegcomité”. De organisatie vindt het te moeilijk om aan alle regels te voldoen. “PCR-testen van 72 uur werden teruggebracht naar 48 uur”, zegt de woordvoerder van Pukkelpop. “Antigeentesten hetzelfde verhaal. De geldigheidsduur werd van 48 naar 24 uur getrokken.” Veel mensen reageren teleurgesteld. Wat denk jij? Moet Pukkelpop toch plaatsvinden? En welke regels moeten dan gelden? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord, nu is het jullie beurt.

Christophe Laporte: Eerlijk gezegd is dit niet fair naar de jongeren toe. Ik heb zelf al mijn twee prikken gehad en kan doen wat ik wil. Zelfs met Covid-19 geraak ik zonder het minste probleem op een vliegtuig of op een festival. Net zoals zoveel andere volwassen mensen. De jeugd, die nog steeds op de tweede of zelf eerste prik wacht, onderwerpen ze aan een hele resem regeltjes terwijl ze niet eens ziek zijn van Covid. En ja ze brengen het mee naar huis...waar zo goed als iedereen al gevaccineerd is.

Michael Steyaert: Gezien de oprukkende deltavariant en het risico op de verspreiding door vakantiegangers en toeristen is het sowieso af te raden om op dit ogenblik festivals te organiseren. Vanwege de snelheid van de afgelasting zullen er ongetwijfeld economische belangen meespelen waarbij de organisatie de afweging gemaakt heeft tussen de werkingskosten en een mogelijke compensatie door de overheid.

Marlene De Smedt: Als men voor zijn beurt spreekt kan het zijn dat alles verkeerd afloopt. Dat heeft men dan enkel maar aan zichzelf te danken. De organisator heeft van bij het begin valse hoop gegeven, gesteund door roekeloze politici. Zij alleen zijn nu verantwoordelijk voor de eventuele onvrede. Misschien was een realistischere organisatie wel staande gebleven. Weer een pak Vlaamse subsidies voor de prullenmand. Die waren beter naar de Limburgse slachtoffers van watersnood gegaan.

Kevin Jansen: Het normale leven moet ooit op gang komen. Het is begrijpelijk dat de virusvarianten meer (vals?) positieve (en negatieve) testen uitlokken. Maar wat gaan we doen? Tot in 2028 alles stilleggen om de haverklap? Eerlijk gezegd had ik verwacht dat alles terug zou kunnen vanaf het moment dat (bijna) iedereen zijn tweede vaccinatiespuit gekregen zou hebben. Op een gegeven moment moet je ècht gewoon door in het leven en moeten alle vormen van het coronavirus, net als de griep, opgenomen worden in de normale gang van zaken.

Christian Schietse: Als 60-jarige vind ik dat ze de jeugd links hebben laten liggen. Zij hebben er niet voor gekozen om als laatste gevaccineerd te worden. Ook voor de artiesten is het de zoveelste tegenslag. En waarom altijd focussen op besmettingen? Varianten zullen via reizen sowieso ons land binnengesmokkeld worden, corona zal niet zomaar verdwijnen. Zolang ziekenhuizen niet overspoeld worden, begrijp ik de plots strengere oplegging van regels niet. Dan had men het in de eerste plaats niet mogen toelaten.

Christophe Lammens: Voor een meerdaags festival zou je meerdere PCR-testen moeten afleggen, maar voor een meerdaagse buitenlandse reis echter niet. Begrijpen wie begrijpen kan. Je wil een sector schade toebrengen of niet.