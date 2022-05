HET DEBAT. Moet mondmaskerplicht ook afgeschaft worden op het openbaar vervoer?

Het mondmasker is bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen. Sinds vandaag is een mondmasker ook op vluchten van Brussels Airlines niet langer verplicht . Op het openbaar vervoer moet je er wel nog een dragen, al gaan steeds meer stemmen op om daar verandering in te brengen. Wat denk jij? Is het een goed idee om de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer af te schaffen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

Minister van Mobiliteit Gilkinet: “Gezien de ontwikkeling van de pandemie kan het einde van deze maatregel nu worden overwogen”

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) pleit er alvast voor om de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer af te schaffen. “In overleg met mijn collega’s die bevoegd zijn voor mobiliteit in de gewesten, heb ik vrijdag aan het kernkabinet van de federale regering gevraagd dat het Overlegcomité zo snel mogelijk samenkomt om te beslissen over het einde van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer”, aldus Gilkinet.



De minister hoopt dat dit ten laatste volgende week gebeurt. “Gezien de ontwikkeling van de pandemie kan het einde van deze maatregel nu worden overwogen, ook al blijft het dragen van een mondmasker in de trein ongetwijfeld aanbevolen voor zieke of kwetsbare mensen.”

Minister Vandenbroucke: “Ik hoop dat we de barometer in de schuif kunnen leggen”

Voor federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is een afschaffing van de mondmaskerplicht in ieder geval bespreekbaar, al moet dat volgens hem gebeuren tijdens het volgende Overlegcomié. Dat Overlegcomité was aanvankelijk gepland deze vrijdag. Omdat die datum echter niet bleek te passen in een aantal agenda’s, werd de vergadering uitgesteld.



Volgens minister Vandenbroucke is het in ieder geval de bedoeling om “relatief snel” rond de tafel te gaan zitten. Dat zei hij zondag in ‘De Zevende Dag’ op één. De verwachting is dat er op het volgende Overlegcomité beslist zal worden over de coronabarometer, die sinds 7 maart op geel staat, en mogelijk ook over het gebruik van het mondmasker op het openbaar vervoer. “Het belangrijkste is dat ik hoop dat we de barometer in de schuif kunnen leggen”, aldus Vandenbroucke.

Viroloog Steven Van Gucht: “Trein of bus kan nog altijd broeihaard zijn”

“Enerzijds zien we wel dat de coronacijfers de goede kant opgaan, dat is goed nieuws. Langs de andere kant moeten we ook wel zeggen dat er nog altijd heel veel virus circuleert”, merkt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) op. “We weten dat in een volle trein of bus de ventilatie niet altijd gegarandeerd is, dat kunnen nog altijd broeihaarden zijn”, denkt hij. Daarom is Van Gucht van mening dat het nog steeds zinvol is om op het openbaar vervoer een mondmasker te dragen.



“Als men zou beslissen om er geen verplichting meer van te maken, blijft het belangrijk dat wie tot een risicogroep behoort een degelijk (FFP2)masker blijft dragen", besluit hij.

Viroloog Marc Van Ranst: “Nulrisico bestaat niet”

Viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) is voorstander van het afschaffen van de mondmaskerplicht op de trein, al ziet hij de mondmaskers op bepaalde bussen liever niet verdwijnen. Uit eigen metingen van Van Ranst blijkt dat de CO2-waarden op de meeste treinen goed zijn, ook al zitten passagiers er langere tijd dicht bij elkaar. “Dit is het moment om een compromis te maken tussen veiligheid en comfort. Je neemt altijd een risico, maar dat namen we vroeger ook", klinkt het.



Op bussen is de situatie toch anders, vindt de viroloog. “Vooral op oudere bussen, met enkel een dakraampje, kunnen de waarden zeer snel, zeer hoog oplopen”, zegt Van Ranst. “Daar houd ik mijn hart voor vast.” Hij wijst erop dat het virus nog niet verdwenen is, ook al blijft het aantal nieuwe besmettingen dalen. “Wanneer je kijkt naar het aantal nieuwe hospitalisaties, zie je dat we nu pas in code oranje zitten. Dus alles onmiddellijk loslaten, daar ben ik geen voorstander van.”

TreinTramBus: “Tijd om maskers te laten vallen”

Ook reizigersorganisatie TreinTramBus pleit voor het afschaffen van de mondmaskerplicht op de trein. Ze verwijzen daarbij naar landen zoals Nederland, Denemarken en Zwitserland, waar mondmaskers al even niet meer verplicht zijn op het openbaar vervoer.



Gesteund door biostatisticus Geert Molenberghs en viroloog Marc Van Ranst wijst de reizigersorganisatie op het belang van een goede ventilatie in het openbaar vervoer. “Als de ventilatie goed is, kunnen verdere versoepelingen, zeker ook op de trein”, klinkt het. Molenberghs wijst er wel op dat de situatie in het najaar en de winter opnieuw kan verslechteren, waardoor er danopnieuw strengere maatregelen nodig kunnen zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.