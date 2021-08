HET DEBAT. Moet men het niet-gevaccineerden moeilijker maken om twijfelaars te overtuigen?

De vaccinatiecijfers schieten de hoogte in, maar Brussel hinkt achterop. In Vlaanderen kreeg meer dan 90 procent van de volwassen bevolking een eerste prik, in Brussel is dat nog maar 63 procent.Om vaccintwijfelaars te overtuigen, wil UZ Brussel-CEO Marc Noppen het niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk maken. Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

UZ Brussel-CEO Marc Noppen:

Om vaccintwijfelaars te overtuigen, “moeten we zelf naar die gemeenschappen gaan”, zegt Noppen. “Degenen die wel te overtuigen zijn, kun je overhalen door naar de mensen zelf te gaan en door het leven van de niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk te maken. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren, dat ook niet van plan is. Datzelfde onderzoek stelt ook twee oplossingen voor: het vaccineren zo gemakkelijk mogelijk maken en niet-gevaccineerden niet ‘toelaten’ tot de normale maatschappelijke activiteiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in Frankrijk met vaccinatiepasjes en dat werkt.”

VUB-decaan aan de Geneeskunde- en Farmaciefaculteit Dirk Devroey:

“Het virus circuleert nog altijd in hoge mate en veel mensen raken besmet. We zien het virus ook opnieuw de kop opsteken in woonzorgcentra, omdat zelfs een aanzienlijk deel van het zorgpersoneel nog niet gevaccineerd is. Ik denk dat het daarom een goed idee is om, net zoals in Frankrijk, voordelen aan de vaccinatie te koppelen, zoals toegang tot bepaalde activiteiten. Dat zou zelfs voor heel het land een goed idee zijn.”

Cieltje Van Achter (N-VA):

“Als je een verplichting oplegt, krijg je ook andere effecten. Het is het resultaat dat telt, maar ik ben geen liefhebber van een coronapas als in Frankrijk, waar je bij elk café- of restaurantbezoek moet bewijzen of je gevaccineerd bent. Ik ben ook niet overtuigd dat dat de oplossing zal zijn voor Brussel. Als je zoiets gaat opleggen, vraag je aan de burgers om elkaar te controleren. Ik denk dat het naïef is om te denken dat men in de probleemwijken zal vragen om zo’n vaccinatiepaspoort te tonen. Dus ik weet niet of het wel de beste oplossing is voor Brussel”, aldus Van Achter bij ‘Terzake’.

Pedagoog Pedro De Bruyckere:

“Om het algemeen gedrag van de jongeren te veranderen, kan het concept ‘straffen en belonen’ werken. In Frankrijk hebben we gezien dat een coronapas om op café te mogen gaan een stuk helpt. Maar je moet daarmee opletten. Er mag niet van alles beloofd worden - denk maar een Pukkelpop en andere festivals - om het dan af te nemen. Dat heeft net een averechts effect.”

Kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo):

“Vaccinaties zouden een vrije keuze blijven, hebben we altijd gezegd. Maar we hopen de vaccinatiegraad alsnog op te krikken met de acties op het terrein, zoals lokale vaccinaties en persoonlijke voorlichting en sensibilisering.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.