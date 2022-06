HET DEBAT. Moet het kraambezoek beperkt worden?

Geïnspireerd door de pandemie hebben enkele ziekenhuizen beslist om het kraambezoek sterk te beperken en pleiten sommige zelfs voor de volledige afschaffing. Het zou zowel moeders als baby’s meer rust geven. Wat is jullie mening? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat experts ervan vinden.

Karolien Wouters van het UZ Gent:

“Tijdens de coronacrisis was er nauwelijks bezoek mogelijk. Die pandemie heeft ons geleerd dat een beperkte bezoekregeling meer rust brengt voor de ouders en de baby. Het is fijn om de geboorte van je kindje te delen met familie en vrienden, maar het is ook belangrijk om voldoende rust in te bouwen. Daarom blijven we een beperkte bezoekregeling aanhouden, waarmee we op zoek gaan naar het juiste evenwicht.”

Concreet zal het kraambezoek bij het UZ Gent beperkt worden tot drie uur en maximaal twee bezoekers per dag.

Quote De baby’s zijn veel rustiger, de borstvoe­ding loopt beter en de moeder recupe­reert sneller als ze niet met bezoek overrom­peld wordt. De Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie

De Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie:

“Het is vele jaren een heksenketel geweest op de materniteit”, klinkt het bij de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie. “Door de coronacrisis was bezoek op de kraamafdeling fel teruggeschroefd. Zowel de mama’s als de ziekenhuizen hebben daarvan de positieve effecten gemerkt. De baby’s zijn veel rustiger, de borstvoeding loopt beter en de moeder recupereert sneller als ze niet met bezoek overrompeld wordt. Bovendien organiseren veel koppels nadien nog een babyborrel waarop ze iedereen zien.”

Isolde Van Den Eynde in ons opiniestuk:

“Het beperkte bezoek is goedbedoeld, maar het is ook betuttelend voor vrouwen die net iets ongelooflijks deden: een kind baren. Zij zijn perfect in staat om zelf te beslissen. Dat paternalisme vind je wel vaker op het pad van moeders. Hoe ze hun moederschapsrust het best invullen bijvoorbeeld.”

“Ah, laat ons eerlijk zijn: geen enkel ziekenhuis heeft zoveel personeel waardoor verpleegkundigen ook nog eens poortwachter kunnen spelen. Of er in kamer vier op de materniteit die dag twee of vijf bezoekers passeerden? Et alors. Welke zorgkundige staat dan klaar met een reprimande om mensen die puur geluk vieren te berispen? Ze zorgen liever voor moeders. Ze hebben vaak maar één blik nodig om te begrijpen dat het moeilijk gaat. Dan komt de helpende hand. Beste ziekenhuizen, meer hebben we niet nodig.”

Vlaamse Beroeporganisatie voor Vroedvrouwen:

De Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen heeft op basis van een bevraging enkele aanbevelingen gedaan omtrent kraambezoek: “Uit de bevraging bleek dat partners en broers en/of zussen altijd toegestaan zouden moeten worden om de nieuwe baby te bezoeken. Daarnaast zouden er maximum twee bezoekers per keer tegelijkertijd op de kamer ontvangen mogen worden, ongeacht wat de relatie van de bezoekers met de ouders is. Een bezoek zou best niet te lang duren (maximaal een uur) en idealiter gebeurt dit tussen 15 en 18 uur. Een uniform bezoekbeleid zou gehanteerd moeten worden overheen Vlaanderen en in Brussel. Het is belangrijk om te melden dat dit een algemene aanbeveling is, maar individuele afwijkingen naargelang de persoonlijke situatie van de nieuwe moeder mogelijk moeten kunnen zijn.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.