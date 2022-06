HET DEBAT. Moet het kraambezoek beperkt worden? Dit is jullie mening

Geïnspireerd door de pandemie hebben enkele ziekenhuizen beslist om het kraambezoek sterk te beperken en pleiten sommige zelfs voor de volledige afschaffing. Het zou zowel moeders als baby’s meer rust geven. “Die pandemie heeft ons geleerd dat een beperkte bezoekregeling meer rust brengt voor de ouders en de baby”, zegt onder anderen Karolien Wouters van het UZ Gent . Onze journaliste Isolde Van Den Eynde nuanceert in ons opiniestuk : “Het beperkte bezoek is goedbedoeld, maar het is ook betuttelend voor vrouwen die net iets ongelooflijks deden: een kind baren”. Ook jullie reageerden massaal. Een greep uit de reacties.

Ivan Vandaele: “We hebben bewust gespreid mensen op de hoogte gebracht van de geboorte, waardoor dit voor ons en onze dochter geen overrompeling was. Onze familie is klein, waardoor het ook net fijn was om vrienden te zien die je kent. En dat waren er net iets meer dan twee per dag. Zo’n beperking is echt deprimerend en ik kan vergelijken met bevallen in eenzame coronatijden. Ik heb meer last gehad van het feit dat mensen ván het ziekenhuis weinig tijd hadden en niet wisten wat er aan de hand was met onze baby.”

Mery Akin: “Het is juist beter voor de nieuwe ouders dat het meeste bezoek in het ziekenhuis komt. Ze moeten thuis dan niet rap alles gaan opruimen en kuisen en hapjes en borreltjes klaarmaken. De mannen gaan even naar buiten om bij te praten terwijl de mama borstvoeding geeft en ze daarover kan praten en tips en tricks krijgt. Bezoek is leuk. Laat dit aub terug een vrij land worden.”

Quote Een kraamafde­ling is geen feestzaal. Er moet in de eerste plaats aan de rust van baby en moeder gedacht worden. Yvan Lissens

Inge Kooken: “Aan iedereen die graag bezoek heeft op de kraamafdeling: als je gezellig aan het klinken bent met je acht bezoekers, denk dan misschien eens aan de mama met wie je de kamer deelt en die net een uur eerder een keizersnede heeft gehad, die amper kan bewegen terwijl al die vreemde mensen ook boven haar baby komen hangen. Oh ja, er was geen eenpersoonskamer meer vrij...”

Sonia Vandeleene: “Laat de mensen zelf beslissen of ze veel of weinig bezoekers willen. Pasgeboren baby’s die vanaf dag 1 al veel lawaai horen, zullen thuis makkelijker inslapen zonder dat je de televisie of radio moet uitzetten.”

Yvan Lissens: “De ene moeder wil het wel, de andere niet. Dankzij de moderne communicatiemiddelen is het mogelijk om uw nieuwe spruit aan de, minder naaste, familie voor te stellen. Een kraamafdeling is geen feestzaal. Er moet in de eerste plaats aan de rust van baby en moeder gedacht worden. Feestvieren kan achteraf wel.”

Quote Ik snap dat er voordelen zijn aan beperkt bezoek, maar het is aan de moeders zelf om dit te beslissen. Shari Zagers

Shari Zagers: “Ik vond kraambezoek altijd geweldig. Ik was zo trots en gelukkig dat ik mijn mooie baby aan de hele wereld wilde tonen. Ik herinner me een dag dat er weinig bezoek kwam en dat was echt een heel saaie dag. Ik snap dat er voordelen zijn aan beperkt bezoek, maar het is aan de moeders zelf om dit te beslissen.”

Rachel Van Dyck: “Dat de pas bevallen moeders zelf mogen kiezen, akkoord, maar dan enkel als men in een kamer alleen ligt. Als moeder 1 wel graag veel bezoek ontvangt en de buurvrouw absoluut niet, dan heb je al een probleem. Moeder 1 mag niet belet worden om haar bezoek te ontvangen, maar moeder 2 mag niet opgezadeld worden met de drukte van moeder 1. Dus eigenlijk enkel oké als iedereen op een kamer apart ligt.”

Tamara Timmermans: “Ik vond bij de geboorte van mijn oudste zoon (nu tien jaar geleden) het kraambezoek teveel. Na vijf dagen mochten we naar huis gaan en daar was ik absoluut niet klaar voor. Als kersverse mama krijg je de kans niet om zelf heel dicht bij je baby’tje te staan en is alles ‘nieuw’. Ik ben hier dus volledig voor. Bij een tweede kindje is dat weer anders. Dan sta je als mama zelf al ‘sterk’ in je schoenen en sta je anders in je rol als mama.”