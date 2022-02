HET DEBAT. Moet het Covid Safe Ticket afgeschaft worden?

Blijft het Covid Safe Ticket een nuttig instrument in de strijd tegen het coronavirus, of kan het beter verdwijnen? Uit de laatste motivatiebarometer blijkt dat de samenleving erg gepolariseerd is over het onderwerp. Wat denk jij? Moeten de quarantaineregels op de schop? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

“Het beleid staat opnieuw voor een aartsmoeilijke keuze”, staat in het rapport van de interuniversitaire psychologengroep te lezen. “Wat er ook wordt beslist, het vertrouwen in de politiek zal er bij sommige groepen bij inschieten.”



Er bestaat enkel nog steun voor het CST bij volledig gevaccineerde personen die de risico’s op ernstige ziekte matig tot hoog inschatten. Dat blijft een aanzienlijke groep, al daalt het draagvlak wel omdat de omikronvariant als minder ziekmakend ingeschat wordt. Alle andere groepen lijken voorstander van het afschaffen van het CST. Het gaat dan om wie niet (volledig) gevaccineerd is en de groep gevaccineerde mensen die gelooft dat de risico’s niet zo groot zijn.

Minister Vandenbroucke: “Coronabarometer respecteren”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleitte dinsdagnamiddag in de Kamercommissie Volksgezondheid nog voor de naleving van de coronabarometer, ook wat betreft het gebrek van het Covid Safe Ticket. In ‘code geel’ is het CST niet langer verplicht, in de andere kleurcodes is het dat wel nog, klonk het. “Laten we de barometer gebruiken zoals hij bestaat. En ik heb er vertrouwen in dat we snel tot code geel kunnen overgaan.”

De minister benadrukte in de commissie nog eens zijn geloof in het CST. “Als je een café binnen wilt gaan en je CST wordt gescand en je uitslag is rood, betekent dit dat je ofwel niet gevaccineerd bent, geen negatieve test hebt, ofwel geen immuniteit hebt ontwikkeld. Je loopt dus een groter risico besmet te worden en te infecteren als je scherm rood is. En omdat dit risico groot is, kun je beter niet naar binnen gaan. (...) Is dit nuttig in een maatschappij waar het virus zo veel circuleert? Ja,” zei hij.

Premier De Croo: “Belangrijk instrument dat we geen dag te lang zullen gebruiken”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) liet tijdens de persconferentie na het laatste Overlegcomité nog optekenen dat het CST “een belangrijk instrument” is. “Het zorg ervoor dat we het maatschappelijk leven zo veilig mogelijk kunnen houden. Maar als we na omikron zien dat de situatie in de ziekenhuizen gestabiliseerd is, dan zullen we het geen dag te lang gebruiken”, klonk het. De premier zei ook dat het CST een middel was om de vaccinatiegraad op te krikken.

Quote De geesten zijn gerijpt, de data geanaly­seerd. Het is tijd om afscheid te nemen van het Covid Safe Ticket. Data-expert Joris Vaesen

Data-expert Joris Vaesen betwist echter dat het coronacertificaat een groot effect had op de vaccinatiegraad. Ook de cijfers lijken dat te bevestigen: voor de invoering van het CST was 73 procent van de Belgische bevolking volledig gevaccineerd, vandaag is dat 77 procent. “De geesten zijn gerijpt, de data geanalyseerd. Het is tijd om afscheid te nemen van het Covid Safe Ticket”, schrijft Vaesen dan ook op Twitter.

Zeger Debyser, co-voorzitter van het comité voor de bio-ethiek: “Geeft vals gevoel van veiligheid”

Zeger Debyser (KU Leuven), co-voorzitter van het comité voor de bio-ethiek en N-VA gemeenteraadslid in Leuven, trekt al langer ten strijde tegen het Covid Safe Ticket. “Laat het nogmaals duidelijk zijn, een CST heeft geen enkele wetenschappelijke onderbouw meer, en ethisch is het ook niet meer te verdedigen”, klonk het onlangs in een gesprek met ‘Het Laatste Nieuws’. “Maar het dringt nu pas door dat het geen goed instrument meer is. Het werkt bovendien contraproductief - het geeft mensen een vals gevoel van veiligheid.”

Debyser pleit in de eerste plaats voor het afschaffen van het CST bij min-18-jarigen. “Er werd altijd gezegd dat er bij tieners geen onderscheid mocht gemaakt worden tussen niet-gevaccineerden en gevaccineerden. Maar dat is dan stoemelings gepasseerd. Nu moeten tieners een booster hebben om te gaan skiën, en dat zorgt voor polarisatie”, vindt Debyser.

Quote De belangrijk­ste groepen zijn intussen geboosterd, denk maar aan de risicogroe­pen en senioren, dus dat argument om het CST te behouden valt ook al weg. Zeger Debyser (KU Leuven), co-voorzitter van het comité voor de bio-ethiek

Tot slot veegt Debyser ook het argument dat het CST kan dienen om mensen te overtuigen van het nemen van een boosterprik van tafel. “Daarover hadden we met het comité voor bio-ethiek in een advies gezegd dat het niet ethisch was. Je mag mensen op die manier niet dwingen”, is hij duidelijk. “Verder zijn de belangrijkste groepen intussen geboosterd, denk maar aan de risicogroepen en senioren, dus dat argument om het CST te behouden valt ook al weg.”

Infectioloog Steven Callens: “Ticket naar de vrijheid is het niet”

“Voor de invoering ervan werd gezegd: als iets niet meer nodig is, moet het afgeschaft worden. Of we nu cijfermatig kunnen bewijzen dat het CST een verschil heeft gemaakt in de pandemie in België? Dan ga ik je moeten teleurstellen, want het is geen alleenstaande maatregel geweest”, zegt ook professor Steven Callens, infectioloog aan het UZ Gent.



“Initieel werd het gecreëerd om economie en toerisme mogelijk te maken op Europees niveau. Maar het werd onhandig in de markt gezet, want een ticket naar vrijheid is het niet. Voor mij heeft een CST nut als het past binnen een welomschreven kader. Maar of het nog nut heeft, met de minder ziekmakende omikronvariant en de zeer hoge vaccinatiegraad? In de toekomst niet. Daar geloof ik niet in. Het heeft minder effect dan het had moeten hebben in België, in tegenstelling tot in andere Europese landen.”

Quote Schatten we het risico zo hoog in dat we denken dat een CST cruciaal is? Professor Steven Callens, infectioloog aan het UZ Gent

De Gentse infectioloog twijfelt vooral aan de coronapas op plaatsen waar een mondmasker verplicht is en er voldoende ventilatie is. “Een CST kan dus wel nog een bijdrage leveren bij gelijk welke evenementen waar er ‘geschreeuwd’ wordt, zoals in discotheken of bij sportwedstrijden. Anders dan als je rustig een theaterstuk gaat bekijken”, klonk het eerder in deze krant. “Maar dan moet je weer de maatschappelijke vraag durven stellen: schatten we het risico zo hoog in dat we denken dat een CST cruciaal is? En is het te verantwoorden om het CST in bepaalde sectoren af te schaffen en in andere niet? Volgens mij niet.”

Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet: “Tijd om stap vooruit te zetten”

Volgens Georges Gilkinet zetten de omikronvariant en zijn impact op de cijfers de deur open voor versoepelingen. “We moeten daar alle mogelijke politieke conclusies aan verbinden. Zeggen dat het Covid Safe Ticket en de uitzonderlijke maatregelen die we hebben moeten nemen ‘geen dag langer dan nodig’ behouden moeten blijven, mag geen slogan zijn”, zegt hij in ‘Le Soir’. De dag waarop de daad bij het woord gevoegd wordt, nadert dan ook, aldus Gilkinet.

“Het normale leven betekent dat de Belgen zo snel mogelijk al hun vrijheden terugkrijgen. Dat moment is gekomen. We gaan de dagelijkse statistieken van Sciensano blijven in de gaten houden, maar het is tijd om een stap vooruit te zetten.”

Grondwettelijk Hof bevestigt CST

Vorige maand oordeelde het Grondwettelijk Hof nog dat het CST geen aantasting van de grondrechten is, nadat verschillende particulieren en een VZW er de schorsing van vorderden. “De tijdelijke onmogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die als aangenaam, aangewezen of nuttig worden ervaren heeft niet een dergelijke impact dat het als een ernstig nadeel kan worden beschouwd”, is te lezen in het arrest. “De verzoekende partijen tonen niet aan dat er een risico bestaat voor de fysieke integriteit, dat verbonden is aan de verplichting voor de personen die geen houder zijn van een vaccinatie- of herstelcertificaat, om regelmatig een PCR-test of antigeentest te ondergaan.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.