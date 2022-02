HET DEBAT. Moet het Covid Safe Ticket afgeschaft worden? Dit is jullie mening

Uit de laatste motivatiebarometer blijkt dat de samenleving erg verdeeld is over het Covid Safe Ticket (CST). Blijft het een goed instrument in de strijd tegen het coronavirus of heeft het geen nut en kan het dus maar beter verdwijnen? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Lees ook Europese Commissie wil coronacertificaat verlengen tot zomer 2023

Jef Vaneste: “De overgrote meerderheid van de bevolking is solidair geweest en heeft het algemeen belang voorop gesteld. Nu het CST afschaffen, is te vroeg. Dat zou een klap in het gezicht van de zorgsector zijn en voor degenen die zich, soms met tegenzin, wel hebben laten vaccineren. Beloon zij die dus solidair geweest zijn en behoud het CST nog even voor de zekerheid. De tegenstanders van het CST hoor je overal, terwijl de grote meerderheid zich niet roert en dat zal een vertekend beeld geven bij de commentaren.”

Stijn Harbers: “Het is een absolute schande dat dit hier ooit is ingevoerd. Afvoeren is zeker een stap in de goede richting, maar er is wel wat meer nodig om mijn vertrouwen in de samenleving te herstellen.”

Saskia Vranken: “Het CST moest gebruikt worden waarvoor het initieel ontwikkeld was, namelijk een manier om reizen binnen Europa makkelijker te maken. Het gaat om uniforme vereisten voor alle Europese landen in plaats van een manier om mensen te dwingen zich te laten vaccineren door hun de toegang te ontzeggen. Als ze het vaccin willen verplichten, dat ze dat dan ook gewoon doen, maar daarvoor heeft de regering de moed niet.”

Vincent Moureau: “Op heel veel plaatsen wordt er al niet meer gecontroleerd op het CST. Ook de CO2-meter zie je op veel plaatsen op 1.500 ppm staan (parts per million, de meeteenheid van CO2-concentraties; de drempelwaarde in bv. de horeca bedraagt 900 ppm, red.). Veel mensen dragen zelfs geen mondmasker meer. Beloon de mensen die de regels volgen.”

Walter Bar: “Als gevaccineerde en geboosterde leraar zie ik geen enkel nut meer van het CST. Het vaccin doet zijn werk schitterend, maar het verhindert slechts in beperkte mate de virusoverdracht. Het CST is ook niet consequent. Anders zouden leerlingen die niet gevaccineerd of getest zijn, geen les meer mogen volgen. Gelukkig is dit niet het geval, maar het zorgt voor een precedent en verwarring. Niet op café met 4 zonder CST, wel met 23 in een kleiner klaslokaal ook zonder CST.”

Cynthia Taelemans: “Ik heb me laten vaccineren, omdat je zonder CST niet veel kan doen. Telkens een test afnemen en betalen zag ik niet zitten. Nu bijna heel de bevolking een vaccin en booster heeft gehad, moet het CST afgeschaft worden. Iedereen die tussen de lijntjes kan lezen, weet dat het CST niet voor onze veiligheid dient, maar wel om de bevolking onder druk te zetten.”

Cris Verwilligen: “Als je CST in een café wordt gescand en je uitslag is groen, dan betekent dit niet dat je niet besmet bent of immuun bent tegen het virus. Het betekent enkel dat je gevaccineerd bent of corona gehad hebt. Je loopt dus een even groot risico om besmet te worden en het virus door te geven als je scherm groen is, zonder dat je het weet. En omdat dit risico even groot of groter is als/dan het omgekeerde, kun je dit beter afschaffen wegens geen nut.”

Lut Iwens: “Natuurlijk! Het heeft geen enkel wetenschappelijk nut. Het discrimineert en zet de bevolking tegen elkaar op. Het had er nooit mogen komen.”

Felix Strackx: “Als het CST niet bestond, dan moest het dringend uitgevonden worden. Bij gebrek aan een vaccinatieverplichting is het het enige middel dat we hebben om mensen ertoe aan te zetten zich te laten vaccineren.”

Jean-Michel Meertens: “De mondmaskerplicht moet eerst afgeschaft worden. Het CST heeft tenminste het voordeel dat het mensen aanspoort om zich te laten vaccineren.”

Eric De Bruycker: “Weg met het CST, het zorgt enkel voor ruzie en verdeeldheid in de maatschappij.”