HET DEBAT. Moet het coronavaccin verplicht worden voor iedereen?

Het debat over de verplichte vaccinatie voor de hele bevolking barst los. Woensdag ligt het voorstel voor het eerst ook op tafel van het Overlegcomité. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is alvast voorstander. Wat denk jij? Moet de vaccinatie tegen het coronavirus verplicht worden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

In het VTM Nieuws van gisterennamiddag pleitte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor het eerst voor een vaccinatieverplichting voor de hele bevolking. “Ik ben gewonnen voor een algemene verplichting”, klonk het. “Dat gaan we morgen niet meteen hebben, maar voor mij mag dat debat beginnen. Ik ben voorstander.”



Zijn Waalse collega Christie Morreale (PS), verkondigde ongeveer tegelijkertijd op RTL-TVI hetzelfde. De Waalse minister van Gezondheid is gewonnen voor een verplichte vaccinatie als ziekenhuisopnames moeten worden uitgesteld omdat de bedden zijn ingenomen door coronapatiënten. “We moeten kijken hoe de zaken de komende weken evolueren”, aldus Morreale. “Als er opnieuw zorg moet worden uitgesteld, denk ik dat we verder moeten gaan.”

Morreale wees erop dat België momenteel 25 miljoen euro per week uitgeeft aan tests. “Twee vaccins kosten minder dan een PCR-test”, bracht ze in herinnering. Indien nodig wil ze met het parlement een debat voeren over verplichte vaccinatie.



In Vlaanderen is bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) terughoudender. “Dit is geen oplossing op de korte termijn, maar ik wil dit debat zeker en vast aangaan.” Dat laatste deelt ook zijn Brusselse collega Alain Maron (Ecolo) mee, die verder geen commentaar kwijt wilde.

“Maak het verplicht en het is opgelost”

Uit de recentste cijfers van Sciensano blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname door Covid-19 bij volledig gevaccineerde mensen van 65 jaar en ouder met 60 procent gereduceerd wordt in vergelijking met ongevaccineerde leeftijdsgenoten. In de leeftijdscategorie 18 tot 64 jaar hebben volledig gevaccineerden 86 procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Wie jonger is dan 18 ziet de kans op een hospitalisatie als gevolg van een corona-infectie zelfs met 100 procent afnemen.

Quote Er zijn mensen die niet solidair willen zijn met de rest van de maatschap­pij. Dominique Benoit, diensthoofd van de afdeling intensieve zorg in het UZ Gent

“Van de acht patiënten die er bij ons op intensieve zorg liggen, zijn er zeven niet om een vaccin geweest”, zei Dominique Benoit, diensthoofd van de afdeling intensieve zorg in het UZ Gent vorige maand. “Hun gemiddelde leeftijd is 46 jaar. Het zijn dus jonge, gezonde mensen die toch op de ic-afdeling belanden. Dat vreet ook aan de energie van de zorgverleners, want zij werken zich uit de naad om iedereen te helpen. Maar dan zijn er dus mensen die niet solidair willen zijn met de rest van de maatschappij.”

Benoit pleitte dan ook vorige maand al voor een verplichte vaccinatie voor iedereen. “Het is nu hoognodig”, zegt de intensivist. “Maak de vaccinatie verplicht en het is opgelost.”

“Geen enkele juridische drempel”

Advocaat Christophe Lemmens ziet geen enkel juridisch bezwaar tegen een algemene vaccinatieplicht. Hij is als advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht, en daarnaast gastdocent aan de Universiteit van Antwerpen en lid van de Euthanasiecommissie, en heeft deze materie dus grondig bestudeerd. “Het volstaat om als precedent naar het poliovaccin te verwijzen, dat in ons land in 1966 verplicht werd om onze samenleving geen verdere gezondheidsaverij te laten oplopen. De vergelijking met de huidige coronacrisis ligt voor de hand, als mogelijk gevaar voor de volksgezondheid”, zegt hij.



Volgens Lemmens is het bovendien eenvoudiger om een algemene vaccinatieplicht in te voeren dan enkel een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. “Het huidige probleem stelt zich nog altijd in de hele maatschappij en niet alleen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Door enkel zorgverleners te verplichten om zich te laten vaccineren, behandel je ze anders dan de algemene bevolking.”

Quote Rechten zijn niet absoluut als de algemene samenle­ving erdoor in gevaar dreigt te komen. Advocaat Christophe Lemmens

Dat een verplichte vaccinatie in zou gaan tegen onze grondrechten, zoals het recht op privacy of lichamelijke onaantastbaarheid, is volgens de juridische expert geen argument. “Die rechten zijn niet absoluut als de algemene samenleving erdoor in gevaar dreigt te komen. Het recht op fysieke onaantastbaarheid stopt wanneer andere belangen in het gedrang komen. Om dezelfde reden heeft het Hof van Cassatie destijds de tegenstanders van de poliovaccinatie terechtgewezen”, weet hij.

“Verplichte vaccinatie om maatregelen die zorgen voor tweedeling te vermijden”

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt dat de verplichte vaccinatie beter op tafel gelegd wordt om maatregelen te vermijden die zorgen voor een “tweedeling van de samenleving”, zoals discotheken voorbehouden voor mensen die gevaccineerd zijn. Dat verklaarde ze maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1.



Voor De Sutter is het duidelijk dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de stijging van het aantal coronabesmettingen in te perken. Maar de Groen-politica ziet alternatieven, zoals het Oostenrijks model met een lockdown voor niet-gevaccineerden, niet zitten. “Dat zorgt voor een tweedeling in de samenleving. Dat mag je niet doen”, meent De Sutter.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.