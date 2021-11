HET DEBAT. Moet het coronavaccin verplicht worden voor iedereen? Dit is jullie mening

Het debat over de verplichte vaccinatie voor de hele bevolking barst los. Woensdag ligt het voorstel voor het eerst ook op tafel van het Overlegcomité. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is alvast voorstander. Wat denk jij? Moet de vaccinatie tegen het coronavirus verplicht worden? Eerder vandaag lieten we enkele politici en experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Edmond Verschueren: “Waar wachten we nog op? Dringend verplichte vaccinatie. Ziekenhuizen kunnen dan weer de gewone zorg verstrekken.”



Veerle De Cock: “Neen geen verplichting, ieder is vrij om te kiezen! En ja, ik ben gevaccineerd, ik had toch ook een vrije keuze!”

Rik Mestdagh: “Natuurlijk verplichten. Niemand staat te springen voor een prik, maar je doet dit uit solidariteit voor je medemens.”

Quote Zetten wij dan als samenle­ving de deur niet te ver open voor de overheid? HLN-lezer Dirk Vanhausen

Dirk Vanhausen: “Als gevaccineerde vraag ik mij toch af of dit de maatschappij is waar wij naartoe willen. Het klopt dat een algemene verplichting van maatschappelijk belang zou zijn. Echter, zetten wij dan als samenleving niet de deur te ver open voor de overheid? Onze fysieke integriteit is het enige waar wij tot nu toe zelf over beslissen. Willen wij ook dit opgeven voor een ziekte die nauwelijks dodelijk is bij de meesten? Als we het verder trekken kunnen we net zo goed weegschalen voor de McDonald’s zetten.”

Magda Van Houteghem: “Vrijheid in de samenleving gaat boven eigen vrijheid! Dus verplichting had reeds lang gemoeten! Iedereen met gezond en geleerd verstand is voor.”

Filip Nollet: “Ongeacht of je er nu in gelooft of niet, laat iedereen in z’n eigen waarde en zelf beslissen wat hij of zij ermee doet.”

Quote Dit moest inderdaad al lang gebeurd zijn. Dit is de enige, maar dan ook de enige manier om van het virus af te geraken. HLN-lezer Jan Willekens

Jan Willekens: “Dit moest inderdaad al lang gebeurd zijn. Liefst zelfs op Europees niveau. Dit is de enige, maar dan ook de enige manier om van het virus af te geraken. Voorlopig voert men best zo snel mogelijk een lockdown in voor de niet-gevaccineerden.”

Marcel Neutgens: “Hoewel ik zelf ben gevaccineerd, ben ik tegen verplichte vaccinatie. Het is niet aan ons, of aan de politiek om hierover een oordeel te geven, aangezien men niet weet wat zijn/haar beweegredenen zijn om zich niet te laten vaccineren (zoals een allergie of geloofsovertuiging).”

John Knol: “Niet gevaccineerd, dan bijdrage ziekte- en levensverzekering omhoog. Rokers betalen toch ook meer voor hun verzekering?”