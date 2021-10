HET DEBAT. Moet er ingegrepen worden nu coronacijfers stijgen?

De coronacijfers stijgen opnieuw . Voor het eerst sinds begin mei is het aantal bevestigde besmettingen boven 3.000 gestegen. Er liggen nu meer dan 900 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 23 procent meer in vergelijking met een week geleden. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) moet er ingegrepen worden. Wat denk jij? Moeten er maatregelen genomen worden nu de coronacijfers stijgen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Geert Molenberghs, biostatisticus (UHasselt, KU Leuven):

Dat het aantal infecties rond deze periode zou stijgen, was ingecalculeerd. Maar “het gaat toch iets sneller dan verwacht volgens de vooropgestelde scenario’s”, legt Molenberghs uit aan HLN Live. Dat zal ook gevolgen hebben op het aantal ziekenhuisopnames. “Als de besmettingscijfers maal vier gaan, bijvoorbeeld, dan gaan de hospitalisaties maal twee.”

“De verdubbelingstijd wordt nu geschat op veertien dagen”, zegt Molenberghs. Dat betekent dat binnen een paar weken toch 600 bedden op intensieve verzorging kunnen worden ingenomen door Covid-patiënten. Reken daar de uitgestelde zorg en een mogelijke griepepidemie bij, aldus Molenberghs, en “het wordt moeilijk”. “Er is ook wat uitval bij het zorgpersoneel na twee jaar zeer hard werken, dus we mogen de cijfers best niet te fel laten oplopen.”

Quote Populair of niet: het Covid Safe Ticket is een manier om ons beter te beveiligen. Geert Molenbergers

Molenberghs vindt het belangrijk dat we ons bewust zijn van het feit dat de cijfers oplopen en dat dat niet gunstig is. Als beschermingsmaatregel wijst hij naar ventilatie, maar ook naar het mondmasker en het Covid Safe Ticket. “Misschien hebben we het mondmasker iets te gretig aan de kant gelegd. Het blijft een eenvoudige maatregel bij contact met anderen”, zegt de biostatisticus. “En populair of niet: het Covid Safe Ticket is een manier om ons beter te beveiligen. We zijn een regio zonder Covid Safe Ticket, volledig omgeven door plaatsen waar het wél geldt. Dat trekt ook bezoekers aan uit die gebieden, zoals we dit weekend nog hebben gezien. Willen we dat wel?”

Als voornaamste redenen voor de snelle stijging ziet Molenberghs de versoepelingen van voor en na de zomer, en ook de meest recente van begin deze maand. “We zien veel meer contacten. Op het werk begint het aantal clusters toe te nemen en ook op lagere scholen. Er is het studenten- en uitgaansleven waar heel wat contacten zijn. En natuurlijk - niet te verwaarlozen - is en blijft de familiale sfeer: er zijn heel veel al dan niet uitgestelde feesten.”

Quote We moeten de vaccinatie­ver­plich­ting slechts overwegen indien de huidige maatrege­len falen Christie Morreale

Christie Morreale, Waals minister van Gezondheid (PS):

“De verplichte vaccinatie van de totale (kiesgerechtigde) bevolking hoeft geen taboe zijn, maar we moeten stap voor stap vooruit gaan”. Dat verklaarde Waals minister van Gezondheid Christie Morreale tijdens de bespreking in commissie van het ontwerpdecreet over de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) in Wallonië. “We moeten deze verplichting slechts overwegen indien de huidige maatregelen falen. We hopen dat ze zullen volstaan, maar we sluiten de deur voor niets. Maar we willen geen enkele etappe overslaan” in de gradatie van de maatregelen, aldus Morreale.

De minister kreeg ook vragen over de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel van parlementsleden die erop wezen dat het CST wel geldt voor bezoekers, maar niet voor het zorgpersoneel. Minister Morreale wees erop dat dit een federale bevoegdheid is en dat de teksten binnen enkele weken klaar zullen zijn. In afwachting “zetten we de vaccinatie op het terrein voort”, met dagelijks tussen 1.000 en 1.200 nieuwe eerste prikken, vervolgde Christie Morreale (PS)

Quote Nog geen extra maatrege­len aan de orde. Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke, minister van Volkgezondheid (Vooruit):

Volgens minister Vandenbroucke zijn er nog geen extra maatregelen aan de orde. Wel vertelt hij op RTL-TVI dat “de situatie een reden tot bezorgdheid” is. De huidige maatregelen moeten echter strikt toegepast worden. “De Waalse en Brusselse regeringen hebben er goed aan gedaan om de mondmaskerplicht te behouden en de toepassing van het Covid Safe Ticket uit te breiden”, zei Vandenbroucke.

Omdat er een verband blijkt tussen de vaccinatiegraad en de besmettingscijfers, vindt de minister het jammer dat Vlaanderen de burgemeesters niet de mogelijkheid heeft gegeven om het gebruik van het Covid Safe Ticket uit te breiden.

Vandenbroucke gaf nog mee op dit moment geen voorstander te zijn van een derde prik voor iedereen. Hij verwacht tegen begin november wel advies over een mogelijke derde ronde voor bepaalde personen, zoals het zorgpersoneel.

Quote Ben je verkouden, ga er dan van uit dat je besmet kan zijn: laat je testen en werk thuis. Steven Van Gucht

Steven Van Gucht, viroloog:

“Alles wijst er alleszins op dat we aan het begin van een besmettingsgolf zitten”, concludeert viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Vraag is in hoeverre die al niet bezig was: het aantal besmettingen neemt al sinds afgelopen zomer toe. Maar nu zitten we dus midden in een versnelling. Of we van een vierde golf kunnen spreken, hangt af van hoe je een golf definieert. Van een situatie waarbij de ziekenhuizen vol liggen, kunnen we met momenteel zo’n 10 procent van de intensive care bedden bezet nog lang niet spreken.”

“Vraag is hoe hoog de piekbelasting in de ziekenhuizen wordt”, aldus Van Gucht. “We zien de bezetting van de gewone bedden al toenemen, en ook de cijfers op intensive care zullen wellicht stijgen. Laat ons hopen dat het bij een besmettingsgolf blijft, en geen ziekenhuisgolf wordt. Al denk ik niet dat we nog langer het worstcasescenario van meer dan duizend volle bedden op IC moeten vrezen: we zijn ondertussen al half oktober gepasseerd en zitten voor de huidige cijfers al later in het seizoen dan twee maanden geleden gevreesd. We hebben al tijd gewonnen.”

“Ben je verkouden, ga er dan vanuit dat je besmet kan zijn: laat je testen en werk thuis. Zelf had ik vorige week wat keelpijn, waardoor ik een masker heb gedragen. Het zijn kleine inspanningen die uiteindelijk een groot verschil kunnen maken”, gaat Van Gucht verder. Tot slot wijst hij erop dat een boosterprik volgens zijn mening enkel nuttig is voor mensen met een verstoord immuunsysteem en 65-plussers. “De idee dat we met het vaccin het virus definitief onderdrukken, lijkt me niet realistisch. De periode van immuniteit na injectie waarin we niet kunnen besmet raken, is daarvoor te kort.

Erika Vlieghe, infectioloog:

“We weten dat die vaccins heel goed beschermen tegen ernstig ziek worden, niet perfect, maar wel heel goed. Maar er kan wel nog altijd veel ziekte worden overgedragen. Hoe meer je de boel laat circuleren, hoe meer dat kan doorsijpelen bij mensen die wat kwetsbaarder zijn en bij wie zo’n vaccin niet perfect werkt”, benadrukte Vlieghe maandag in De afspraak.

“Testen blijft belangrijk, contacttracing blijft belangrijk, mensen die positief zijn isoleren blijft belangrijk... Het is niet de bedoeling om het virus volledig los te laten. Doe wat je wilt doen, maar doe het zo veilig mogelijk. Nog altijd liever buiten dan binnen, nog altijd ramen open en goed ventileren”, aldus Vlieghe.

Yves Van Laethem, epidemioloog:

Yves Van Laethem is voorstander van de uitbreiding van de coronapas in heel België. Dat zegt hij aan La Dernière Heure. “De grens tussen de verschillende regio’s in dit land is klein als je het vergelijkt ten opzichte van Europa.” Het is dan ook een logische beslissing om het gebruik van het coronapaspoort in het hele land toe te passen.

Volgens hem was de afschaffing van de mondmaskerplicht op verschillende plaatsen geen goed idee. Die versoepeling kwam te vroeg, zegt hij. “Ik denk dat de huidige cijfers misschien een eerste indicator zijn om aan te tonen dat het geen slim plan was”, aldus Van Laethem. Ook is het volgens Van Laethem geen verstandige beslissing om de maatregelen die op scholen gelden, te versoepelen.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.