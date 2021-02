HET DEBAT. Moet er een vaccinatiepaspoort (met bepaalde voordelen) komen voor EU-burgers?

De Europese regeringsleiders zijn het eens geraakt over de invoering van een vaccinatiepaspoort, zoals dat ook in Israël al bestaat. Over de uitwerking bestaat nog onenigheid. Volgens Oostenrijks bondskanselier Sebastian Kurz moet zo’n bewijs het opnieuw mogelijk maken om vrij te reizen tussen EU-landen. Wat denk jij? Moet er een vaccinatiepaspoort (met bepaalde voordelen) komen voor EU-burgers? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Premier Alexander De Croo (Open Vld):

Belgisch premier Alexander De Croo vindt het belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met de technische ontwikkeling van het vaccinatiebewijs, maar verduidelijkte dat de vaccinatie nog niet ver genoeg gevorderd is om het document te lanceren. “Slechts 4 procent van de bevolking is al gevaccineerd, van de actieve bevolking alleen zelfs nog een pak minder. Dan moet je nu geen discriminatie in het leven roepen voor wie nog niet gevaccineerd is. Het voorbehouden van bepaalde voorrechten aan wie gevaccineerd is, dat is nog niet voor morgen.”

Volgens premier De Croo is op de Europese top steeds meer begrip voor de redenering achter het Belgische verbod op niet-essentiële reizen ontstaan. “In onze ogen past de maatregel in een breder geheel. We zien steeds meer lidstaten die redenering overnemen”, reageerde De Croo. Meer besmettelijke varianten grijpen in vele lidstaten om zich heen en kunnen de besmettingscijfers snel de hoogte injagen. Tegelijkertijd loopt de vaccinatiecampagne trager dan verwacht. “Dan heb je maatregelen nodig om tussen te komen in niet-essentiële reizen.”

Quote Zolang niet iedereen de faire kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, discrimi­neert een coronapas. Stefan Sottiaux, professor grondwettelijk recht

Stefan Sottiaux, professor grondwettelijk recht aan de KU Leuven:

Stefan Sottiaux vindt dat er “een ethische en juridische afweging moet gemaakt worden”. “Er bestaat een risico dat de samenleving in tweeën wordt gedeeld. Aan de ene kant heb je dan de gevaccineerden, aan de andere kant de niet gevaccineerden”, verduidelijkt de professor grondwettelijk recht. Hij wijst er ook op dat het allerlei economische activiteiten weer mogelijk zou maken en het een stimulans zou zijn om zich toch te laten vaccineren.

Niet alle EU-landen zijn voorstander van zo’n digitaal vaccinatiepaspoort, zoals Roemenië, Duitsland, Frankrijk en ook ons land. Zij stellen dat de EU dergelijk certificaat niet kan invoeren zolang niet alle EU-burgers de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren. Ook Sottiaux staat achter die mening. “Zolang niet iedereen de faire kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, discrimineert een coronapas degenen die nog niet die kans hebben gehad. Theaters, cinema’s en reismaatschappijen zouden dan mensen weigeren op basis van hun gezondheidssituatie en leeftijd, aangezien jongeren later gevaccineerd zullen worden. Dergelijke discriminatie is strijdig met het gelijkheidsbeginsel, dat verankerd is in de Europese Verdragen en de Belgische Grondwet.”

Quote Sowieso zal zo’n paspoort voor sommige bestemmin­gen een reisvoor­waar­de worden. Marc Van Ranst, viroloog

Marc Van Ranst, viroloog:

Viroloog Marc Van Ranst vindt zo’n paspoort “een raar idee in een periode waarin niet iedereen de gelegenheid heeft gehad zich te laten vaccineren”. “Ik zou het aanvaarden mocht iedereen die gelegenheid hebben gehad en ook de weigeraars de kans hebben gekregen van gedachte te veranderen. Zo’n paspoort dat reizen mogelijk maakt, kan een aanmoediging zijn om zich te laten vaccineren, maar dat mag niet de bedoeling zijn.”

“Sowieso zal zo’n paspoort voor sommige bestemmingen een reisvoorwaarde worden. Maar ik blijf erbij: pas als iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, kun je aan die beslissing consequenties hangen. Stel je voor dat je zo’n paspoort vandaag invoert: dan zouden enkel de mensen uit de zorgcentra en de ziekenhuizen mogen reizen.”

Quote Je riskeert het vrijwillig engagement te ondergra­ven. Maarten Vansteenkiste, psycholoog

Maarten Vansteenkiste, psycholoog aan UGent:

Vansteenkiste vindt het belangrijk om geen externe voordelen te koppelen aan de keuze om gevaccineerd te worden. Als je als beleidsmaker ervoor kiest om dat wel te doen, dan “geef je ijdele hoop dat je recht zou krijgen op enkele privileges”. “Je laten vaccineren is een daad van solidariteit. Indien je daar externe voordelen tegenover plaatst, zoals een belastingvoordeel of een vaccinatiepaspoort, riskeer je het vrijwillig engagement te ondergraven”, verduidelijkte hij eerder al aan onze redactie.

De psycholoog zegt dat er gesproken moet worden over “een verhaal van collectieve vrijheid”. “Het is samen uit, samen thuis en we moeten samen proberen om de vaccinatiegraad van 70 procent te bereiken. Daarna kunnen we allemaal samen genieten van de extra vrijheid”, luidt het.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka:

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka staat achter het idee van een vaccinatiepaspoort, dat gevaccineerden moet toelaten de landsgrenzen over te kunnen steken “zonder de enorme rompslomp van negatieve test- en quarantaineverplichtingen”. “We zien dat de Scandinavische landen al volop bezig zijn om afspraken te maken over een vaccinpaspoort. Als exportgevoelige economie mag ons land niet achterblijven. Vlotte zakenreizen zijn belangrijk in de relance”, aldus Maertens.

Quote Dit lijkt mij opnieuw zo’n voorbeeld te zijn van iets dat men toevoegt aan een juridisch systeem, zonder erover na te denken welke invloed dit heeft op andere elementen van het systeem. Fernand Keuleneer, advocaat

Fernand Keuleneer, advocaat:

“Men stelt voor om een vaccinatiepaspoort in te voeren om reizen mogelijk te maken. Ongetwijfeld is er al diep nagedacht over volgende vragen: kan voor de toegang tot een restaurant, een bank- of een postkantoor of een museum een vaccinatiepaspoort vereist worden? Gaat de staat opleggen dat enkel nog gevaccineerden de eredienst in een cultusplaats mogen bijwonen? Mag bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering een vaccinatiepaspoort eisen om te verzekeren, of een hogere premie aanrekenen aan iemand zonder zulk een paspoort? Tegen hoeveel varianten moet men dan juist ingeënt zijn? En met welke regelmaat? Kan men dan ook ‘paspoorten’ invoeren, voor andere medische ‘onderhoudsbeurten’, als voorwaarde voor het uitoefenen van rechten?”

“En indien het antwoord op deze vragen ontkennend zou zijn, waarom eigenlijk niet? Waar zit het verschil? Dit lijkt mij opnieuw zo’n voorbeeld te zijn van iets dat men toevoegt aan een juridisch systeem, zonder erover na te denken welke invloed dit heeft op andere elementen van het systeem. Een juridisch systeem is zoals een ecosysteem waar elke component al het andere beïnvloedt. Uiteraard zou het summum zijn dat zo’n paspoort ingevoerd wordt vooraleer iedereen de kans gehad heeft zich te laten inenten. En overigens is nog niet uitgemaakt of vaccinatie effectief beschermt tegen transmissie.”

Ursula von der Leyen, Europees Commissievoorzitter:

Von der Leyen zegt dat de houder van zo’n paspoort zal kunnen aantonen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus, wanneer hij een PCR-test heeft ondergaan en of hij de ziekte heeft gehad. “De beslissing over wat je met zo’n certificaat zal kunnen doen, wordt genomen door de individuele lidstaten”, benadrukt ze. “Maar op EU-niveau zullen we een manier zoeken om de verschillende nationale systemen interoperabel te maken, zoals met de contacttracingapps is gebeurd. Die technische ontwikkeling zal minstens drie maanden kosten, het is belangrijk dat de verwachtingen nu niet te snel te hooggespannen zijn.”

De Commissievoorzitter legde uit dat nog heel wat vragen een antwoord moeten krijgen voor de vaccinatiebewijzen op punt gesteld en vervolgens gelanceerd kunnen worden. “Politieke vragen, zoals waarvoor ze gebruikt zullen worden. Maar ook wetenschappelijke, zoals de vraag of je het virus nog kunt overdragen eenmaal je gevaccineerd bent.” De data uit Israël zijn in die context veelbelovend, zei von der Leyen. Wie twee dosissen van het Pfizer/BioNTech-vaccin kreeg, zou niet meer besmettelijk zijn.

