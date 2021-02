HET DEBAT. Moet er een vaccinatiepaspoort (met bepaalde voordelen) komen voor EU-burgers? Dit is jullie mening

De Europese regeringsleiders zijn het eens geraakt over de invoering van een vaccinatiepaspoort, zoals dat ook in Israël al bestaat. Over de uitwerking bestaat nog onenigheid. Wat denk jij? Moet er een vaccinatiepaspoort (met bepaalde voordelen) komen voor EU-burgers? Eerder vandaag lieten we onze experts en enkele politici aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Joeri Buntinx: “Nee dat is discriminatie, ook omdat verschillende leeftijden op verschillende momenten ingeënt worden. Dus als het gewoon nog niet aan jou is om je te laten vaccineren kan je niet vrij bewegen in Europa? Honderd procent tegen de vrijheid en de rechten van de mens.”

Riet Heirman: “Ik vind dat een dergelijk vaccinatiebewijs er zo snel mogelijk moet komen, maar niet vooraleer een groot deel van de bevolking de kans heeft gehad zich te laten vaccineren. Wie deze kans niet grijpt (al dan niet uit begrijpelijke motieven), kan niet eisen dat de rest van de bevolking nog langer zijn vrijheid opgeeft. Wij ouderen zitten al een jaar afgezonderd van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Wij willen voor de jaren dat we nog te leven hebben onze vrijheid terug.”

Etienne Hermans: “Het is een keuze of je een vaccin wil of niet. Wil je er geen dan ben je sowieso niet solidair met de maatschappij en moet je ook niet klagen dat je overal geweerd wordt om de veiligheid van die anderen te blijven garanderen. Natuurlijk kunnen dus privileges toegekend worden aan diegenen die wel gevaccineerd zijn. Waarom doe je het anders? Het is complete onzin om te wachten op de laatste alvorens zelf iets te mogen. Dat gebeurt nooit en nergens.”

Léa Vandensteen: “Iedereen loopt over van hoe belangrijk het is om mensen perspectief te geven. Met zo een pas gaan ze de samenleving opsplitsen in mensen die recht hebben op perspectief en mensen die daar geen recht op hebben. Ongeacht of ze tot op heden hun uiterste best deden om hun naasten en hunzelf te beschermen. Geen perspectief krijgen omdat je anders denkt is discriminatie en het maakt niet uit of iedereen kans kreeg op een vaccin. Ben diep geschokt van zo een mentaliteit.”

Urbain Martinet: “Ik vind een vaccinatiepaspoort een zeer goed idee en het liefste zoals het systeem in Israël. Het is tegelijkertijd ook een stimulans om sneller iedereen te overtuigen om zich te laten vaccineren, want er is veel tegenstand. Iedereen wil vlug zijn normale leven terug en de enige mogelijkheid is het vaccin. Wat als we geen 70 procent halen? Dan duurt het nog allemaal veel langer en dan is zo een paspoort de ideale weg om sneller iedereen gevaccineerd te krijgen.”

Benny Marcelo: “Het is al jaren zo dat je voor zekere landen verplichte vaccinaties moet hebben om te reizen. Ik zie dus het probleem niet. Reizen is een recht, geen plicht. Zolang niet iedereen de kans heeft gehad mag het zeker verder geen beperkingen inhouden als men nog niet gevaccineerd is. Café, restaurant, binnenlandse verplaatsingen: voor iedereen hetzelfde tot iedereen toegang heeft gehad tot vaccineren.”

Bieke Billegems: “Indien ze dat nog voor de zomer willen invoeren, kunnen ze dan ook ineens de vaccinatiestrategie aanpassen zodat eerst de actieve bevolking en de jongeren (ook diegenen jonger dan 18 jaar) ingeënt worden nog voor de zomer? Deze groep offert zich nu al een heel jaar op om de oudere bevolking te beschermen, maar met de huidige strategie zou het dan wel net die oudere bevolking zijn die op reis mag, terwijl de actieve bevolking nog altijd thuis moet blijven. Omkeren zou ook beter zijn voor de economie!”

Frankie Goethals: “Ja, zo’n vaccinatiepaspoort moet ingevoerd worden, net zoals een internationale reispas. Het zal dan van de landen zelf afhangen of ze dit bij een inreis vragen of niet, net zoals een gewone reispas. Dat vaccinatiepaspoort vraag je zelf vrijwillig aan en het mag ook tegen betaling. Er is vrije keuze om je te laten vaccineren en bovendien gratis, dus geen discriminatie.”

Evelyn Nuyens: “Pas als iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren zou zo’n paspoort een goed idee zijn. Zolang niet iedereen de kans gekregen heeft, zou dit een vorm van discriminatie zijn. Ze kunnen er beter voor zorgen dat het allemaal wat vooruit gaat, de ‘fabrieken’ die hun beloftes niet nakomen een gepaste boete/straf geven. Als er twee miljoen beloofd is tegen een bepaalde datum, moet men dit nakomen.”

Enzo De Cock: “Worden we niet al genoeg gecontroleerd? Als we nu met zo een vaccinatiepaspoort afkomen, waar gaat het verhaal dan eindigen... Moet ons griepvaccin dan ook op dit paspoort komen? Daar sterven ook veel mensen door. Jullie zouden zich beter bezig houden met de zorg terug op te krikken, zodat ze in de toekomst beter voorbereid zijn, maar zoals gewoonlijk denkt de politiek weer op de dag zelf.”

Jonathan Wouters: “Een paspoort beperkt de vrije keuze. Sinds wanneer leven we in een samenleving waar ‘vrijheid van keuze’ aan een beperking van doen en laten gekoppeld word? Dit is een stap weg van de Europese waarden. Vrijheid? Gelijkheid?”