HET DEBAT. Moet er een afkoelingsweek in het onderwijs komen om coronapandemie verder te bestrijden?

De laatste weken regende het berichten uit de onderwijssector: scholen moesten noodgedwongen gedeeltelijk of volledig sluiten, omdat leerlingen en leerkrachten in quarantaine zaten of een coronabesmetting hadden opgelopen. Zou er aan afkoelingsweek in het onderwijs moeten komen om het aantal besmettingen terug te dringen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Directeurs van de Leuvense scholen en CLB’s:

Het Leuvens onderwijsveld trekt aan de alarmbel: de huidige situatie is onhoudbaar, en de nieuwe maatregelen zijn onvoldoende om de situatie te doen keren. Dat schrijven de directeurs van de Leuvense scholen en CLB’s maandag in een open brief aan Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs. “De rek is op en staat op springen. Zie ons, hoor ons, grijp in.”

“Voor het secundair onderwijs zijn we blij met de autonomie die we krijgen om afstandsonderwijs in te richten. Maar dat is maar een deel van het hele verhaal om met besmettingen op school om te gaan en ze te proberen indijken. De maatregelen blijven te vaag en zijn onvoldoende om de werkdruk aan te pakken. Wij, directies, moeten noodzakelijke beslissingen zelfstandig nemen. Wij, CLB’s, stoten op de grenzen van de procedures.”

De scholen willen extra handen op school, meer ondersteuning om het welbevinden van de leerlingen op te krikken, realistische doelstellingen en duidelijke communicatiekaders. Voor het basisonderwijs moet er durven gepraat worden over een afkoelingsweek. “Minister, we vragen u om de maatregelen te versterken en aan te vullen. Ondersteun ons, we voelen ons aan ons lot overgelaten.”

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit ervoor dat scholen kunnen beslissen om een week afstandsonderwijs in te lassen in de week voor de examenperiode. Op die manier wil de onderwijskoepel quarantaines tijdens de examens vermijden, zo blijkt uit een extra nieuwsbrief die de onderwijskoepel heeft verstuurd naar haar leden.

“Examens zijn een belangrijk meetmoment waarop de school, leerlingen en hun ouders kijken waar leerlingen staan, na een trimester dat pedagogisch en organisatorisch alweer ernstig werd verstoord. Daarom vinden wij dat scholen die dat wensen, afstandsonderwijs niet enkel als noodmaatregel, maar ook als bewarende maatregel moeten kunnen inzetten”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Samen met de andere onderwijskoepels heeft het katholiek onderwijs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om bijkomend overleg gevraagd om zowel de actuele situatie als de vooruitzichten tot en met de kerstvakantie onder de loep te nemen.

Nancy Libert, topvrouw van ACOD Onderwijs:

Ook volgens Libert zou een afkoelingsweek in het onderwijs geen slecht idee zijn. “Een afkoelingsweek vlak voor de examens zou niet slecht zijn, waarbij iedereen op voorhand duidelijk weet: die week zijn de scholen helemaal gesloten. Dat is helder, mensen kunnen dat op voorhand inplannen.”

De topvrouw van ACOD Onderwijs krijgt naar eigen zeggen heel wat berichten van bedrijven die hun personeelsleden zien uitvallen omdat hun kinderen besmet zijn. “Of met een briefje in de boekentas thuiskomen dat ze de dag nadien moeten thuisblijven. Maar ik kan dat niet oplossen, ik ben geen minister van Onderwijs.”

Volgens haar staan scholen met uitbraken er quasi alleen voor. “Er zijn meer richtlijnen nodig”, luidt het.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA):

Weyts is geen voorstander van een afkoelingsweek. Hij wil vooral de scholen blijven openhouden. “Er zijn er verschillenden die pleiten voor afstandsonderwijs. Daar verzet ik me tegen. Ik wil optreden waar nodig en niet de hele school sluiten. We moeten optreden waar zich een probleem stelt”, zei Weyts gisterenavond in 'Terzake’. Momenteel zijn er 74 scholen gesloten door de coronapandemie. “Dat zijn 74 scholen op bijna 4.000”, zo reageerde Weyts.

De minister pleit vooral voor lokale maatregelen. “Ik wil verhinderen dat het hele onderwijs in lockdown gaat. Daar zijn de meest kwetsbare leerlingen het slachtoffer van”, luidt het. “Ik wil vermijden dat scholen zonder problemen het slachtoffer worden”, zeg Weyts. Scholen mogen ook sneller zelf ingrijpen als dat nodig is door te kiezen voor hybride onderwijs of zelfs klassen tijdelijk te sluiten.

Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk:

“We moeten er alles aan doen om het leerrecht en welbevinden van kinderen te blijven vrijwaren”, zegt Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk. “Een lockdown, waarbij het tot verplichte sluiting van de scholen komt, doen we dus liever niet.”

“De impact daarvan op het leren en op het welbevinden van kinderen is groot. Natuurlijk zit je ook met het gegeven dat de jongste kinderen niet gevaccineerd zijn. Het is daarom belangrijk om andere veiligheden in te bouwen; denk aan mondmaskers, ventilatie en CO2-meters.”

