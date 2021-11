HET DEBAT. Moet er een afkoelingsweek in het onderwijs komen om coronapandemie verder te bestrijden?

De laatste weken regende het berichten uit de onderwijssector: scholen moesten noodgedwongen gedeeltelijk of volledig sluiten, omdat leerlingen en leerkrachten in quarantaine zaten of een coronabesmetting hadden opgelopen. Zou er aan afkoelingsweek in het onderwijs moeten komen om het aantal besmettingen terug te dringen? Eerder lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Lees ook PREMIUM Zijn de nieuwe coronamaatregelen streng genoeg om een totale lockdown te vermijden? Experten leggen uit

An Peeters: “Nee, de leerachterstand is nu al niet meer in te halen. Op deze manier zullen vele jongeren het diploma niet halen, dat ze anders wel zouden halen. De toekomst van zeer vele jongeren hangt af van dat diploma. Als de vakbonden ook iets om de leerlingen zouden geven, zouden ze de scholen open houden. Ik zie zeer veel (beloftevolle) jongeren sneuvelen. Dat is een ramp. We zullen, net als met griep, met dit virus moeten leven. Daarvan kunnen de jongeren echt de dupe niet worden.”

Liesbeth Cuppens: “Afkoelingsweek in de lagere school en examens in het middelbaar. Het virus waart deze dagen meestal rond op de lagere scholen, een sluiting zou een verschil kunnen maken om de cijfers te doen dalen. De examens in het middelbaar echter gaan best wel door. Zeker met Kerstmis zijn ze een belangrijk evaluatie-instrument voor de leraars. Via de uitslag zien ze welke leerling hulp nodig heeft bij een vak en welke niet.”

Lina Van Den Cruyce: “Zijn er dan ook cijfers van hoeveel scholen momenteel elke dag puzzelen om de kinderen ‘op te vangen’ en waar mogelijk lessen te geven? Want vergis je niet, zo zijn er veel scholen... Scholen waar de leerkrachten, directies zich in alle mogelijke bochten wringen om hun school open te houden. Leerkrachten vragen geen voorkeursbehandeling... Maar net zoals zovelen zitten ze deze dagen ook aan hun limieten...”

Marleen Busselen: “Hier is één dochter van 6 jaar haar school gesloten en de andere dochter van 3 jaar haar school is open. De oudste dochter haar school voorziet geen opvang. Allemaal goed en wel, maar ik sta zelf in het onderwijs en mijn leerlingen zijn hier weer de dupe van. En wat met die ouders die in de zorg werken? Ik zie het straks al zo gebeuren dat de ene school weer open gaat en de andere dan de deuren gaat sluiten. Start met wekelijkse speekseltesten in de klassen! Heel wat kinderen hebben geen klachten.”

Kim Fissette: “Er zullen in de toekomst nog golven aankomen en we zullen een manier moeten vinden om hiermee om te gaan zonder, al dan niet preventief, over te gaan tot het sluiten van onze scholen. Een sluiting zou het allerlaatste moeten zijn en dit voornamelijk voor het welbevinden van onze kinderen. Het zullen immers zij zijn die onze toekomstige welvaartstaat recht zullen moeten houden en in België is onze meest waardevolle grondstof de kennis en kwaliteit van ons onderwijs.”

Ronny Ceunen: “De scholen tegen beter weten in toch open houden is een blunder van formaat. In de school van mijn kleindochter waren er twee weken geleden 3 klassen met telkens 2 positieve. Nu zijn er al 4 klassen in quarantaine, en in de vlak naast liggende school zijn er drie klassen in quarantaine. Ondertussen heeft iedereen daar iedereen aangestoken met het gevolg dat er al veel ouders nu in quarantaine zitten en zelfs veel mensen op hun werk hebben besmet, met alle gevolgen van dien...”

Lies de Backer: “Best van school tot school bekijken. Scholen waar geen besmettingen zijn of de lessen nog vlot kunnen verlopen zonder teveel afwezigheid van leerkrachten zou ik laten doorgaan. Scholen waar er veel kinderen en leerkrachten positief getest zijn die inderdaad best sluiten. Scholen waar bijna geen besmettingen zijn, moeten niet de dupe worden van scholen die wel in nood zitten...”

Sandra Vanuytsel: “Als je ziet dat studie-uren de laatste weken in bepaalde scholen zowat een derde tot de helft van het totale aantal lesuren uitmaken, dan is de situatie niet houdbaar. Scholen tegen wil en dank openhouden in dat geval, is erger dan een periode afstandsonderwijs inlassen. Ook voor de zwakkere leerlingen, die sowieso de broodnodige begeleiding moeten missen als leerkrachten afwezig zijn.”

Dirk Wouters: “De scholen niet sluiten, alleen waar het absoluut noodzakelijk is. Dit heeft zoveel negatieve impact op die jonge kinderen. Ik vind het probleem bij de kinderopvang groter omdat daar dikwijls toch de klasbubbels gemixt worden. Wat ik wel begrijp omdat het anders niet werkzaam is. Misschien al eens beginnen met de opvang te sluiten?”

Lees ook.

Bekijk ook.