HET DEBAT. Moet de zomervakantie (permanent) ingekort worden?

In het jaar 2020 konden we onder meer proeven van een herfstvakantie die twee weken duurde. Een uitzondering, omdat de coronacrisis ons daartoe dwong. Al opperen experts dat het goed zou zijn om van deze situatie gebruik te maken en de schoolvakanties te herzien. Het voorstel? De zomervakantie inkorten tot zes weken, in ruil voor twee weken herfst- en krokusverlof. Wat zijn de voordelen en, misschien nog belangrijker, zijn er ook nadelen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UAntwerpen): “Eigenlijk is het eenvoudig: maak de zomervakantie twee weken korter en de herfst- en krokusvakantie telkens een week langer. Er is onderzoek genoeg dat erop wijst dat twee maanden vakantie voor veel kinderen en hun ouders te lang is. Het is niet alleen oeverloos lang om zinvol in te vullen, het veroorzaakt ook extra leerachterstand bij leerlingen uit kansarme gezinnen en gezinnen waarbij thuis geen Nederlands wordt gesproken. Al jaren wordt er gedebatteerd over meer gelijke kansen in het onderwijs, maar een evidente maatregel als het verkorten van de zomervakantie wordt systematisch buiten beschouwing gelaten. Er zijn wel al eens ballonnetjes opgelaten in die richting, maar die werden vakkundig door de vakbonden afgeschoten. Spijtig, want de belangen van de leerlingen zouden hier moeten voorgaan op die van leerkrachten.”

Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Wij nemen daarover momenteel nog geen concrete positie in, al zijn er wel enkele argumenten om rekening mee te houden. Zo zijn we niet ongevoelig voor de pedagogische argumenten (dat een kortere vakantie bijvoorbeeld gunstig is voor kinderen met een leerachterstand, red.). Anderzijds gaat die lange schoolvakantie van acht weken niet op voor iedereen. Zo ronden de schoolteams, leerkrachten en schooldirecteurs, het schooljaar pas af in juli. In augustus beginnen ze alweer met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar, zoals het inschrijven van leerlingen en het vastleggen van lesroosters en stageprogramma’s. Daarnaast zijn er ook leerlingen die tijdens de zomervakantie bijkomende proeven of een inhaalstage moeten afleggen, die worden opnieuw begeleid door leerkrachten. De zomervakantie inkorten met twee weken heeft dus een impact op de schoolorganisatie.”

Onderwijsexpert Martin Valcke (UGent): “Alle landen rondom ons hebben een kortere zomervakantie. Enkel België heeft er eentje die acht weken duurt. Jammer, want uit tal van studies is al gebleken dat zo’n lange zomervakantie verlies van onderwijstijd betekent. Bovendien zijn vooral kinderen met een leerachterstand of uit kansarme gezinnen de dupe van de lange vakanties. Sommigen hebben twee maanden geen Nederlands gesproken eenmaal ze terugkeren naar school. Gezien taal de benzine is van ons cognitief systeem is dat bijzonder nadelig. Tot slot nog een belangrijk argument: kinderen verlangen vaak om weer naar school te gaan. Dat mag na deze periode wel duidelijk geworden zijn. Als tegenstanders reageren dat het organisatorisch moeilijk is om de zomervakantie in te korten; so what? Dan moet het systeem aangepast worden. Even op de tanden bijten zodat de zomervakantie van 2021 de verloren weken van het voorbije schooljaar goedmaakt, om vervolgens permanent een schoolvakantie van zes weken in te voeren.”

Michaël Devoldere, woordvoerder van Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA): “Het verschuiven van de vakanties zou een enorme impact hebben op de samenleving. Niet enkel op de onderwijssector, maar ook op de sportsector, die van de jeugdverenigingen,... Als er daarover ooit een beslissing genomen zou worden, zou dat er nooit eentje van enkel het onderwijs zijn. Dit is trouwens zowat het slechtste moment om zo’n beslissing te nemen. De directeurs en leerkrachten doen er momenteel al alles aan om de scholen open en draaiende te houden.”

“Een goed argument om de vakantie in te korten is inderdaad dat er al veel onderzoek is gevoerd naar kwetsbare leerlingen die nog meer leerachterstand oplopen na een lange vakantie, vaak omdat ze gedurende acht weken geen Nederlands hebben gesproken. Maar met deze crisis hebben we de zomerscholen geïntroduceerd, een goede oplossing voor deze kinderen en een initiatief dat we zeker willen verankeren."

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moet de zomervakantie ingekort worden? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. We bundelen de boeiendste meningen vanavond in een nieuw stuk.