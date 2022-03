HET DEBAT. Moet de snelheid op de snelweg beperkt worden tot 100 km/u om brandstof te besparen? Dit is jullie mening

Vlaams parlementslid van Groen Stijn Bex wil de maximumsnelheid op autosnelwegen verlagen tot 100 km/u. Op die manier kan volgens hem bespaard worden op brandstof. Wat denk jij? Moet de maximumsnelheid verlaagd worden om brandstof te besparen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Eerder vandaag lieten we onze experts en enkele politici aan het woord . Dit is jullie mening.

Hugo Peeters: “In Nederland is het nochtans al twee jaar ingevoerd met gunstig resultaat voor een pak minder accidenten en tevens positief voor het milieu (minder verbruik). In Washington (USA) is het de gewoonste zaak van minder dan 60 miles/uur te rijden (= 97 km/uur) zonder enig protest.”

Mario Vanderlinden: “Stop eens met beperkingen op te leggen! Mensen moeten al genoeg in het gareel lopen! Als ieder zich aan de verkeersregels houdt, is dat al voldoende! Dat de politiek zich eens bezighoudt met de essentiële zaken van de samenleving! Gebruik jullie tijd dan ook nuttig, want dit kost ook geld voor de maatschappij!”

Jan Pauwels: “Zeer goed idee! Dit geldt momenteel al in Nederland en bespaart effectief 20 procent en meer brandstof. Zelfs als het geen wet wordt, is het interessant om eens individueel over na te denken. Langere verplaatstijd is verwaarloosbaar, 1 of 2 minuten voor de meeste trajecten, en 20 procent op een prijs van meer dan 2 euro per liter is toch wel interessant.”

Franky Geerts: “Dit slaat nergens op, want het is enkel een theoretisch cijfer. Auto’s worden in de praktijk gemengd gebruikt. Het grootste verbruik zit hem niet op de autosnelweg, maar in het rijden op de binnenwegen waar de vele korte afstanden het verbruik omhoog jagen.”

Yves Van Rossem: “Als de mensen denken te besparen door 100km/u te rijden, dan kunnen ze dat vandaag al doen. In Nederland tellen veel hoofdbanen slechts twee rijstroken. Appels moeten met appels vergeleken worden. Men zou beter beginnen controleren op de huidige regels, zoals vrachtwagens die bij regenweer voorbijsteken. Men zou zich ook beter concentreren op de goede werking van het openbaar vervoer, zodat we geen brandstof meer hoeven te verbruiken. Dit zou pas goed zijn.”

Kelly Verlinden: “Zeer goed voorstel. Niet alleen verbruikt het minder en halen we zo onze doelstellingen voor de uitstoot. Ook zal het onze afhankelijkheid naar olie doen dalen en geld overlaten voor andere projecten. Het eerste slimme voorstel van Groen ooit.”

Marc Peeters: “Ze zijn weer volledig de essentie kwijt. Slimme verkeerslichten en zorgen voor doorstroming van verkeer in stedelijke omgevingen heeft véél grotere impact! Al eens gezien wat een verbrandingsmotor in stadsverkeer slikt? Wat een onzin! Bij 100 km/u hang je tussen vrachtwagens en alles staat stil! Geen zicht rondom en netelige situaties alom! Al eens tussen voorbijstekende vrachtwagens gereden in de Kennedytunnel of op de E34?”

Piet Lauwers: “Een snelheid van 100 km/u is allesbehalve ontspannend rijden. Ik doe het vaak genoeg in Nederland. Iedereen rijdt elkaar daar letterlijk onder de voeten. Een vrachtwagen inhalen duurt heel lang en dat maakt het mijn inziens niet veiliger op. Zuiniger is het wél, maar ik houd niemand tegen om het nu uit vrije beweging te doen.”