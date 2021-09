HET DEBAT. Moet de mondmaskerplicht volledig afgeschaft worden in ons land?

Premier Alexander De Croo (Open Vld) verklaarde gisteren bij VTM Nieuws dat op het volgende Overlegcomité, dat vrijdag plaatsvindt, zal worden gepraat over de versoepeling van het dragen van een mondmasker. Is het tijd om de mondmaskerplicht volledig af te schaffen in ons land? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

Alexander De Croo, premier (Open Vld):

De premier heeft gisteren bij VTM Nieuws gezegd dat op sommige plaatsen een mondmaskerplicht volgens hem niet meer nodig is, maar dat het wel nog verdedigbaar is op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar staan en die slecht geventileerd zijn, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer.

De Croo merkte ook op dat het overgrote deel van de Vlamingen sinds september eigenlijk al in zeer grote vrijheid kan leven, met enkel op sommige plaatsen nog een mondmaskerplicht.

Bart De Wever, N-VA-voorzitter:

“Wij hebben 90 procent vaccinatiegraad bereikt in Vlaanderen. We kunnen het leven hernemen. We kunnen mekaar weer zien, zonder mondmasker. Ik ben zo gelukkig als een kind. Vlaanderen was op het appel, andere regio’s spijtig genoeg niet of nog niet, maar dat mag ons niet belemmeren om het leven ten volle hernemen”, zegt De Wever.

Dat zal dan op het volgende overlegcomité moeten worden beslist, maar daar zitten er veel partijen aan tafel weet ook De Wever: “In de federale fase van het rampenplan, heeft de federale overheid daarin finaal de stem. Dat is voor ons heel zuur.”

“We kunnen nog wel voorzichtig zijn en hygiënische maatregelen nemen, zoals bij de griep. Iedereen mág ook een mondmasker dragen. Maar dat nog verplichten aan iedereen, moeten we achter ons kunnen laten”, zei De Wever vorige week al bij VTM Nieuws.

Erika Vlieghe, infectiologe:

Vlieghe vindt het nog te vroeg om de mondmaskerplicht volledig af te schaffen. Ze zou het zelfs “roekeloos” vinden die nu helemaal te laten vallen. “Als maatschappij zijn we daar nog niet klaar voor”, verklaarde Vlieghe zondag in De Zevende Dag op Eén.

De winter komt eraan en dan gaan we allemaal meer tijd binnen doorbrengen. Bovendien is er op veel plaatsen nog onvoldoende gevaccineerd. Ook moeten de effecten en duurzaamheid van de vaccinaties over de maanden heen nog worden opgevolgd en de deltavariant gaat nog rond, verduidelijkt Vlieghe.

“Laat ons voorzichtig nu verder gaan zoals we bezig zijn wat de maatregelen betreft, met nog een slag om de arm, en dat gaat ons door de winter helpen”, aldus de voorzitster van het expertencomité dat het Overlegcomité adviseert.

Hilde Crevits, Vlaams viceminister-president (CD&V):

Crevits wil naar eigen zeggen niets liever doen dan het einde van de mondmaskers aankondigen, maar tegelijkertijd wil ze niet over één nacht ijs gaan en eerst de experten horen. Ze merkt ook enige voorzichtigheid bij de bevolking, waarbij mensen zelf ervoor kiezen een mondmasker te dragen waar dat niet noodzakelijk verplicht is.

Steven Van Gucht, viroloog:

“Met een beperkt aantal maatregelen kunnen we de curve onder controle houden. Het is belangrijk om positief te blijven communiceren over het gebruik van het mondmasker. Het gaat om veiligheid, niet om vrijheid. Vergelijk het met de autogordel”, vertelt viroloog Van Gucht.

Volgens Van Gucht is het beter om “nog even af te wachten en te kijken wat er zal gebeuren als het kouder wordt”. De scholen zijn weer open. Als de bussen, treinen en tram overvol zitten dan is een mondmasker veiliger. Het is niet fijn er één te dragen, maar veel mensen liggen er toch ook niet wakker van. Ik denk dat de maatregelen in ons land vandaag ook niet meer zo draconisch zijn.”

Frank Vandenbroucke, federaal minister van Volksgezondheid (Vooruit):

Vandenbroucke is er geen voorstander van om de mondmaskers nu al op te bergen. De oplossing om ziekenhuizen te ontlasten is volgens hem tweeledig. “We moeten meer mensen vaccineren én zorgen dat het virus minder rondgaat”, zegt hij. “Dat kan onder meer door het dragen van een mondmasker. Het is niet goed dat die maatregel nu al in vraag wordt gesteld. Voorzichtigheid is aangewezen.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president (N-VA):

Vlaams minister-president Jambon zegt dat hij de kwestie volgende vrijdag, op het Overlegcomité, op tafel zal leggen. Niet dat hij ze per se overal weg wil, maar er moet op z’n minst een “ernstige versoepeling” komen volgens hem.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.