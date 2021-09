HET DEBAT. Moet de mondmaskerplicht volledig afgeschaft worden in ons land? Dit is jullie mening

Premier Alexander De Croo (Open Vld) verklaarde gisteren bij VTM NIEUWS dat op het volgende Overlegcomité van vrijdag zal worden gepraat over de versoepeling van het dragen van een mondmasker. Is het tijd om de mondmaskerplicht volledig af te schaffen in ons land of nog niet? Eerder lieten we de experts aan het woord , nu is het jullie beurt.

Bart Lallemand: Mondmaskers zijn nuttig maar niet op de manier waarop ze gebruikt worden. De “chirurgische” die we in de Action kopen zijn zeker niet van de kwaliteit die nodig is en dan nog worden we geacht van die niet langer dan 2 uur te dragen en proper weg te steken als we ze niet dragen. Mondmaskers, ja, als ze correct gebruikt worden. Dat is niet het geval en dus laten we ze beter achterwege en houden beter afstand en ook geen vuistjes of ellebogen die een verkeerd gevoel van veiligheid geven.



Tine Leut: Zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde personen dragen het virus over. Mondmaskers weglaten is veel te vroeg; sommige ziekenhuizen liggen stilaan vol met zwaar zieke Covid-patiënten. De coronapas houdt het virus echt niet tegen.

Luc Brouckaert: Buiten het verplichten bij het openbaar vervoer, afschaffen die handel, ook in winkels. Wie ertegen is, is alsnog vrij er een te dragen. Vrije keuze zeg maar.

Lesley Schoors: Laat de keuze aan jezelf... Ik ben zelf gevaccineerd en toch blijf ik het dragen op plaatsen waar je geen afstand kunt bewaren of als ik het zelf niet veilig genoeg vind. Gebruik je gezond verstand en stop met “ja” en “nee” en stop met op elkaars kap te zitten. Iedereen heeft zo zijn eigen mening. Respecteer die dan ook.

Liesbeth Cuppens: Mondmaskers zo snel mogelijk afschaffen. Niemand houdt ervan, goed ademen is onmogelijk en ze zijn niet meer nuttig nu iedereen gevaccineerd is. Wie ingeënt is, mag beloond worden en een mondmasker mogen weglaten. Verder stel ik voor dat de ministers eens goed om zich heen kijken. Verplicht of niet, velen hebben hun mondmasker al weggegooid. Vroeger hing het mondmasker op de kin, nu hebben veel mensen zelfs geen mondmasker meer bij zich. Wakker worden dus.

Koen Geenen: Mondmasker moet blijven! Het masker beschermt de andere, minder jezelf. Dus de anderen, waaronder niet-gevaccineerden, brengen mij in gevaar als ze geen masker dragen.

John Beeren: Ook ik zie de logica niet van bijvoorbeeld het dragen van een mondmaskers in de winkels, grote ruimten waar je niet lang verblijft en waar afstand houden gemakkelijk kan. Waarom schreeuwende en zingende supporters niet en winkelgangers wel. Het lijkt ondertussen wel de omgedraaide wereld.

Jurgen Herbert: Waarom afschaffen? Een mondmasker beschermt zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen tegen eventuele besmettingen van het virus. Ook al ben ik gevaccineerd, toch voel ik me veiliger als iedereen een masker correct draagt in winkels, grootwarenhuizen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer.

Ria Goudaert: Ik ben het eens dat het nog te vroeg is om de mondmaskerplicht volledig af te schaffen. Oké, we hebben in Vlaanderen goeie vaccinatiecijfers, maar op restaurant, cafe, etc moet er dan wel een coronapas worden ingevoerd, want je weet nooit wie er naast of achter jou zit en of die wel dan niet gevaccineerd is. Voor het winkelen zou ik zeker de mondmaskerplicht aanhouden, dit is noodzakelijk om jezelf veilig te voelen en voor anderen veilig te zijn. Vooral met de herfst en winter die er aankomen.

Etienne De Bondt: Mochten Belgen discipline hebben, zou men ze kunnen afschaffen maar dat is een utopie. In een winkel van 500 m2, waar 20 mensen binnen zijn is het geen probleem, maar aan de kassa van een grootwarenhuis? Zolang er kantjeslopers zijn, zal men maatregelen nodig hebben.

Declerck Stefaan: Ik maak me geen illusie dat het masker een blijvertje zal zijn bij alle medische beroepen en hospitalen, ook op plaatsen en ruimtes waar men langdurig samen zit zoals bussen, vliegtuigen, treinen, tram, ... Zolang het virus wereldwijd rond circuleert, zal het mondmasker gebruikt worden.