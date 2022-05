HET DEBAT. Moet de mondmaskerplicht afgeschaft worden op het openbaar vervoer? Dit is jullie mening

Het mondmasker is bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen. Sinds vandaag is een mondmasker ook op vluchten van Brussels Airlines niet langer verplicht. Op het openbaar vervoer moet je er wel nog een dragen, al gaan steeds meer stemmen op om daar verandering in te brengen. Is het een goed idee om de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer af te schaffen? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.