HET DEBAT. Moet de militaire dienstplicht weer worden ingevoerd? Dit is jullie mening

Volgens admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, moeten we het debat openen over de herinvoering van de militaire dienstplicht. Welaan dan. JOE en HLN voeren dat debat vandaag. Wat vind jij? Moeten 18-plussers weer het leger in, zodat we ons land beter kunnen verdedigen mocht dat nodig zijn? Of toch liever niet? Bijna 70 procent van de luisteraars die op JOE hun mening gaven, vinden de verplichte legerdienst alvast een goed idee. Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord . Dit is jullie mening.

Niki Peeters

“Dubbel gevoel. Ja, omdat het waarden en discipline bijbrengt zoals het vroeger ook bij mij gedaan heeft, iets wat de huidige jeugd zeker kan gebruiken. Nee, omdat als er ooit echt oorlog zou zijn, ik liever niet in een schuttersputje zit met een gedemotiveerde dienstplichtige die daar zit te janken.”

Gino Denil

“Het geld kan beter besteed worden aan echte beroeps en beter materiaal dan aan reservisten die in een oorlog in de weg lopen. Dat hebben de Oekraïners blijkbaar wel begrepen en de Russen niet. En dat geklaag over de jeugd houdt geen steek. Dat is van alle tijden. Ze doen het overigens in de meeste sporten nu veel beter dan die echte mannen van vroeger met legerdienst. Een burgerdienst om aan goedkope werkkrachten te geraken bij de overheid moet er ook niet komen.”

Walter Decraene

“Ik begrijp dat er mensen nodig zijn en heb enorm respect voor alles wat onze militairen doen om het land te verdedigen, maar ik persoonlijk denk dat er vele jongeren zijn die beroepsmilitair willen worden, die doen het ook met hart en ziel. Onze jonge mensen van de voorbije jaren hebben ook geen militaire ervaring aangezien de dienstplicht werd opgeschort, dus zou ik het ook onverantwoord vinden om die mensen met geen ervaring in te zetten.”

Bart De Ryck

“Mocht nooit afgeschaft zijn geweest. Het is een tijd die jonge mensen niet mogen missen, en ik vind het alvast geen slecht idee. Je leert er zoveel om verder in het leven te staan. Plicht, orde, discipline, het zijn maar enkele voorbeelden, en ook niet onbelangrijk, onze straten zouden er totaal anders uitzien. Geen roekeloze jongeren, die zoveel regels aan hun laars lappen. Eén minpunt ook wel. Ik heb daar leren roken, en nu 40 jaar later mag het al niet meer. Begrijpen wie kan.”

Luc Soutaer

“Het moet niet enkel militaire dienstplicht zijn, maar een dienstplicht op elk gebied. Het leren samenwerken met mensen uit alle provincies van het land en niet enkel uit het bekrompen Vlaanderen. Fysieke gezondheid weer op peil brengen. Leren leven met het noodzakelijke minimum. Aanleren van eerste hulp, aanleren wat democratische vrijheden zijn en leven in een gemeenschap met elkaar. De luxe die als normaal wordt beschouwd (sanitair, warmte, elektriciteit, transport, telecommunicatie,…) appreciëren.”

Peter Johan

“Legerdienst vervuld eind jaren 80 (BSD). Hoegenaamd niets van waarde geleerd wat ik niet al wist. Wel veel ‘ellende’ gezien: na een ongeval had ik de laatste 5 maanden ‘lichte dienst’ en heb ik zowel kantine, Bar BV en Bar O-Off gedaan. Alcoholmisbruik bij veel militairen is geen fabeltje. Begin van de legerdienst me vooral laten afblaffen door figuren die amper slim genoeg waren om hun eigen naam foutloos te schrijven. Bovenal een jaar anciënniteit en salaris aan de neus zien voorbijgaan. Puur tijdverlies.”

Liesbeth Cuppens

“Dienstplicht opnieuw invoeren, aub. Niet omdat we oorlog moeten vrezen, maar omdat het mogelijk moet zijn burgers op te roepen in geval van nood. Deze generatie heeft geen idee wat legertaken inhouden, hetgeen nadelig kan zijn wanneer het leger extra manschappen zou nodig hebben. Verder leidt dienstplicht tot groepsgevoel en dienstbaarheid eigenschappen die te veel verloren gegaan zijn. Alleen maar voordelen dus.”

Marc Hofmans

“Ik ben voor de dienst- of burgerplicht. Stel uzelf eens de vraag: wat ben je bereid te doen om onze vrijheden te waarborgen? Stel u voor dat alle dromers eens op stage gaan in oorlogsgebieden, want zij zijn duidelijk niet echt mee met de realiteit. Spijtig genoeg, maar er bestaan heel wat zogezegde pacifistische bewindvoerders met alleen oorlogsretoriek. Daartegen moeten wij ons beschermen. En niet met de enkele katapulten van het leger.”

Lieselot Beuckels

“Ze hebben niet de deftige middelen om soldaten op te leiden. Alsook is de helft die reageert en ja zegt, te oud voor de dienstplicht of een vrouw die vroeger nooit de dienstplicht heeft moeten vervullen. Ze zeggen dat ze discipline en respect hebben geleerd in het leger, maar sommigen van de oudere generatie zijn dat in loop van hun leven toch ergens ‘verloren’. Waarom zouden wij onze kinderen moeten laten vechten in een god vergeten land dat zelf leegloopt of conflicten zoekt met andere landen?”

Peter Hardy

“Tijden zijn veranderd. Dienstplicht invoeren op de manier dat dit bestond kan niet in deze tijd. Er moet een niet-militair, niet-landgericht alternatief zijn om het gewenst resultaat bij jongeren te bekomen. Eigenlijk willen we zeggen dat jongeren iets moeten bijleren; waarom kan dit niet via schoolse opleidingen? In plaats van waarden aan te brengen, worden de vakken die waarde aanbrengen zoals godsdienst afgeschaft. En dit als gevolg op de generatie die wel dienstplicht had...”

Erwin Versijp

“Verplicht nee, vrije keuze ja. Zowel voor mannen als vrouwen. Het excuus ‘daar leren ze respect en bla bla bla’, dat moet je als ouder aanleren aan uw kinderen. Tegen de tijd dat iemand 18 is, moet hij/zij al de juiste waarden van thuis mee hebben. Hetzelfde als ze het over een generatie van ‘watjes’ hebben. Dat ligt volgens mij aan de ouders die (te) weinig tijd steken in het opvoeden. 20 jaar geleden was de dienstplicht voor velen ook gewoon een verlengstuk van de scouts.”

Ivo Mous

“Ik was dienstplichtig en heb toen voor 6 jaar vervangende legerdienst gekozen bij luchtmacht. Je kon daar betaald studeren en er een diploma, toen A3 complementair vliegtuigmechanica, A2 vliegtuigmechanica of instrumenten of radio’s studeren. Ik heb dat gedaan en daarna was ik nog een aantal jaren vliegtuigmecanicien op de basis in Kleine Brogel en opleidingscentrum te Brustem. Nadien heb ik voor iets anders gekozen, maar ik kan wel zeggen dat dit mooie, leerrijke en nuttige jaren waren.”

Dirk Meheus

“Ik stel voor dat al degenen die ‘voor’ zijn dan eerst hun eigen familie naar het front laten gaan indien het in de toekomst nodig zou zijn. Ook degenen die in het verleden zo genoten hebben van hun dienstplicht kunnen misschien gaan helpen. Dan kunnen ze hun opgedane kennis eens demonstreren. Mijn (klein)kinderen zie ik liever niet in een lijkzak terugkomen. Jonge mensen oproepen als kanonnenvoer is misschien normaal in het hoofd van Poetin, maar toch niet bij mij.”