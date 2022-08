HET DEBAT. Moet 30 km/u in bebouwde kom de norm worden? Dit is jullie mening

Als het van Vooruit en Groen afhangt, wordt dertig kilometer per uur de norm in de bebouwde kom. De partijen willen zo het aantal dodelijke slachtoffers bij voetgangers de kop indrukken. Een goed voorstel? Uit de vele reacties die we over dit onderwerp ontvingen, blijkt toch dat u daar de nodige bedenkingen bij heeft.

Hans Vochten

Dit ga je toch situatie per situatie moeten bekijken. Op sommige plaatsen in de bebouwde kom kan je perfect 70km/u rijden zonder de veiligheid van anderen in het gedrang te brengen. Als je daar voor 30 km/u gaat, brengt dit alleen maar frustraties met zich mee. En dat kan ook weer tot gevaarlijk verkeergedrag leiden. Voer meer zone 30 in op locaties waar het echt nodig is.

Eric Meers

Ik zou eerst graag weten tegen welke snelheid de 32 dodelijke ongevallen in de bebouwde kom vorig jaar gebeurd zijn. Allemaal tegen 45 à 50 per uur? Dan kan 30 kilometer per uur minder ongevallen opleveren. Als dat tegen 60 of 70 km/u gebeurde, dan zal overal 30 geen oplossing zijn. Bestuurders die de 50 negeren, zullen de 30 ook negeren.

Paul Van den Berge

30 km/u enkel in de buurt van scholen, en dan alleen één uur voor en één uur na schooltijd.

Martijn Kools

ik ben voorstander van 30 km/u in de bebouwde kom, maar dan moet de weginrichting ook aangepast worden. Je kan niet zomaar een bord neerplanten en dan verwachten dat iedereen ook zo traag gaat rijden. Je moet dat ondersteunen met drempels, wegversmallingen en ook handhaving, anders is het een puur symbolische maatregel.

Véro Goormachtigh

Op bepaalde plaatsen zone 30 invoeren is nuttig. De hele bebouwde kom als zone 30 aanduiden, is echter enkel goed voor het bestuur om verkeersboetes te innen. Men kan beter campagne voeren om alle verkeersdeelnemers te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ik moet regelmatig in de remmen met de fiets omdat voetgangers oversteken op het gehoor en niet kijken of er verkeer aankomt. Elektrische auto’s of motors hoor je ook niet komen. Daar komen ongelukken van, ook in zone 30.

Claude Brijsse

Dit kan in feite geen algemene regel worden. Soms liggen dorpskernen te ver uit elkaar met weinig bebouwing. Anderzijds moet het wel kunnen waar de bebouwing vertraagd verkeer in de hand werkt. Ik denk dat dit op gemeentevlak moet beslist worden na een grondige analyse en/of aanpassing van het lokale mobiliteitsplan.

Dirk Joachum

Als je in elke bebouwde kom nog maar aan 30km/u mag rijden, gaan voetgangers en fietsers al helemaal niet meer uitkijken wanneer ze oversteken. Lanceer eerder een campagne, zodat mensen weer bewust worden van de gevaren.

Moniek Smeyers

Wat mij betreft, mag dit systeem zo snel mogelijk ingevoerd worden. Ik woon in een straat waar 50 km/u gereden mag worden. Iedereen rijdt echter minstens 70 km/u. Als 30 km/u ingevoerd wordt, zullen ze hopelijk niet sneller dan 50 rijden.

Geert Van den Berghe

Ik vind niet dat zone 30 de norm moet worden. Dat hoort enkel aan scholen, plekken waar veel ongevallen gebeuren en smalle straatjes. Niemand is verplicht om de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u te rijden. Ik ben er volledig mee akkoord dat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is. Maar ik denk dat er meer aandacht moet besteed worden aan oplettendheid in het verkeer, controle op gsm-gebruik en oortjes en andere afleidingen. Iedere weggebruiker moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Michael Steyaert

De statistieken worden steeds misbruikt door bepaalde mensen om hun ideeën door te drijven. In dit geval zou men eerst dringend werk moeten maken van controle en handhaving. Zone 30 aan scholen en drukke plaatsen waar veel voetgangers zijn, wie kan tegen zijn ? Maar doe dit wel doordacht met flexibele snelheidsborden. Te veel mensen houden zich nu al niet aan de zone 30 rond de scholen, maak daar dus eerst werk van. Snelheid is dodelijk, laksheid is dodelijker.

Emma Willemarck

Volledig voorstander van die 30 km/u in de bebouwde kom. Onmiddellijk doen, zou ik zeggen.

Dirk Verheyden

Leer eerst de verkeerscode en zorg ervoor dat iedereen zich daar ook aan houdt. Dan vallen er vanzelf een pak minder slachtoffers. De echte oorzaak van ongevallen is bijna nooit de snelheid. De meeste ongevallen zijn te wijten aan onachtzaamheid en onverwachte manoeuvres. Snelheid zorgt wel voor zwaardere letsels, maar is dus niet de oorzaak. Doe dus iets aan de oorzaak in plaats van aan symptoombestrijding.

Arthe Verdoodt

Snelheidsbeperkingen moeten realistisch zijn om gevolgd te worden. Maak er 40km/u van en er zal veel meer resultaat zijn.