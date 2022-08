HET DEBAT. Les op woensdagnamiddag: een goed idee?

Van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16 uur. Het zijn de klassieke schooluren. Volgens Walentina Cools, algemeen directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), moet dat anders. Ze pleit voor meer flexibiliteit in het onderwijs, zeker gezien het grote lerarentekort een probleem blijft. Cools is voorstander van les op woensdagnamiddag. Wat denk jij? Is les op woensdagnamiddag een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Walentina Cools, algemeen directeur van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG):

De OVSG-topvrouw merkt op dat scholen creatieve oplossingen zoeken voor het lerarentekort, bijvoorbeeld door lesgeven in de klas te combineren met afstandsonderwijs of de dagen anders in te delen. “We werken nu met standaarddagen, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16 uur, met woensdagnamiddag vrij. Scholen zouden ook kunnen beslissen om bijvoorbeeld woensdagnamiddag les te geven om toch alle vakken te kunnen geven”, verklaart ze. “Laat scholen beslissen om bijvoorbeeld tieners ook les te laten volgen op woensdagnamiddag en hen op andere dagen later te laten starten of vroeger te stoppen.”

“OVSG vraagt ook om meer in te zetten op zij-instromers: erken hun anciënniteit tot twintig jaar voor alle vakken in secundair onderwijs, en maak de combinatie met de lerarenopleiding haalbaarder”, gaat Cools verder. “Daarnaast pleiten we ervoor om startende leraren voldoende te ondersteunen: geef hen een voltijdse job met een lesopdracht van tachtig procent. Maar ook het lerarenplatform voor het secundair mogelijk maken, zou helpen om het tekort tegen te gaan.”

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs GO!:

Ook Pelleriaux vindt dat het onderwijs meer autonomie moet krijgen. Volgens hem moet het secundair onderwijs meer georganiseerd worden als het hoger onderwijs om het lerarentekort aan te pakken. “We moeten af van alle lessen in klassen van twintig leerlingen te organiseren”, zegt Pelleriaux. Een leraar geschiedenis die gepassioneerd lesgeeft, kan dat ook doen voor een groep van zestig leerlingen, terwijl leerlingen voor oefeningen in groepjes van vier kunnen begeleid worden, is zijn redenering. “Dat gebeurt zonder enig probleem in het hoger onderwijs. Die organisatievormen zouden we ook moeten invoeren in het secundair onderwijs”, klinkt het.

Pedro De Bruyckere, pedagoog (Arteveldehogeschool):

“Les op woensdagnamiddag is interessant voor scholen, omdat leerkrachten dan op meer verschillende momenten kunnen lesgeven en roosters flexibeler kunnen ingevuld worden waardoor er minder klassen bepaalde vakken niet krijgen”, zegt De Bruyckere.

“Een tekort aan leerkrachten is één probleem, maar een ander probleem vandaag is ook dat er wel leerkrachten zijn maar ze niet altijd in dat ‘strikt’ lessenrooster passen. Maar dat wil zeggen dat de totale lesuren uitbreiden. Dat gaat hier niet snel gebeuren. Maar, les op woensdagnamiddag betekent dan bijvoorbeeld wel dat lessen op andere dagen later starten en dat is voordelig voor tieners”, gaat hij verder.

“Ouders zouden geen opvang voor woensdagnamiddag meer moeten zoeken, maar als lessen dan op andere dagen later starten of vroeger eindigen zit je weer met een opvangprobleem. Dus dat is alleen een voordeel als de andere dagen hetzelfde zijn. Pauze is bij jongeren belangrijk. Maar of dat nu woensdagnamiddag of donderdag is, maakt geen verschil. Je zou dus kunnen zeggen om naar vier dagen les te gaan. In Den Haag starten ze daar bijvoorbeeld nu mee.”

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs (N-VA):

Weyts wil het over een andere boeg gooien. Volgens Weyts is de fundamentele oorzaak van het lerarentekort het gebrek aan werknemers in het algemeen. Voor veel mensen is het nog altijd interessanter om niet actief te zijn dan om te gaan werken. Een van die oplossingen, volgens Weyts, is om de werkloosheidsuitkering te beperken in tijd. “Zolang dat niet gebeurt, zal het onderwijs gedoemd zijn om de concurrentieslag aan te gaan met andere sectoren”, zegt hij.

“Directies en leraren zijn de regisseurs van het leerproces en hebben al veel autonomie”, zegt hij. “Een klas hoeft niet beperkt te zijn tot 25 leerlingen en een lerarenteam kan al beslissen om een bepaalde leraar zich meer te laten toeleggen op het verbeteren of het maken van lesvoorbereidingen, terwijl een andere leraar meer tijd kan steken in het lesgeven.”

Weyts stelt vast dat er een kloof is tussen “de wettelijke werkelijkheid en de werkelijke werkelijkheid”. “Zo is het geen wettelijke vereiste om een leerlingvolgdossier aan te leggen. Wij vragen helemaal niet om bij elke evaluatie van een leerling te gaan noteren waarom men die score gegeven heeft”, benadrukt de minister. “Misschien zijn er directies die dat wel vragen, maar ik raad hen aan om dat niet te doen want leerkrachten worden zo bedolven onder administratieve last.”

De minister wijst er nog eens op dat scholen die moeite hebben om leerkrachten te vinden, tot 20 procent van hun budget voor het loon van leerkrachten ook mogen aanwenden om ander personeel aan te werven, zoals technische of ondersteunende profielen.

