HET DEBAT. Is voorstel van PS om vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk te maken een goed idee?

PS wil vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk maken om werknemers makkelijker van job te laten veranderen. Het idee maakt deel uit van een pakket van 25 voorstellen waarmee minister van Werk Pierre-Yves Dermagne de krapte op de arbeidsmarkt wil aanpakken. Wat denk jij? Is vrijwillig ontslag mét uitkering een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Stijn Baert, arbeidseconoom aan UGent:

“Vrijwillige werkloosheid, omgekeerde degressiviteit voor werkzoekenden die een opleiding volgen en het stimuleren van arbeidsduurverkorting. Terwijl de bedrijven hun vacatures niet ingevuld krijgen, kiest PS-minister van werk Dermagne voor recepten die mensen wegtrekt van de arbeidsmarkt”, stelt Stijn Baert, arbeidseconoom aan UGent.

Lees ook PS wil vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk maken

“De plannen van Dermagne gaan uit van een totaal verkeerde premisse. Namelijk dat je om te solliciteren voor een nieuwe baan of een opleiding te volgen werkzoekend moet zijn. Nonsens natuurlijk. Het succesverhaal van de Noordelijke landen ligt net in job-job-transities en werken combineren met leren”, gaat Baert verder.

“Vrijwillige werkloosheid, eerder gekend als trampolinepremie, gaat volledig in tegen de idee dat werkloosheid een verzekering is. En het zal het belangrijkste stigma jegens werkzoekenden dat we in ons onderzoek vonden, namelijk dat van lage motivatie, enkel versterken. Ga er maar eens aanstaan als begeleider bij de VDAB. De degressiviteit prikkelt werkzoekenden om stelselmatig meer vacatures te overwegen. Maar voor Dermagne mag wie even een opleiding volgde terug naar start. Het verschil tussen werken en niet werken maakt hij kleiner.”

Quote Als je het allemaal samenneemt, kan men zich afvragen wat het hogere doel van Dermagne en de PS is. Meer mensen aan het werk of meer mensen op een uitkering? Stijn Baert (arbeidseconoom)

“Wat opvalt in de plannen van Dermagne: opleiding wordt haast gezien als een straf, iets waarvoor je beloond moet worden. Terwijl het een gouden ondersteuning is. Maar die heeft natuurlijk minder waarde als je het signaal geeft: ‘In feite vinden we het niet belangrijk dat je werkt’”, luidt het. “Als Dermagne het verkiezingsprogramma van PS wou verduidelijken, dan is hij geslaagd. Maar coalitiepartners kunnen dit nooit volgen: 80 procent werkzaamheid wordt niet bespoedigd, maar tegengewerkt. Zijn provocatie doet de vrees groeien dat Vivaldi een uitstelregering wordt.”

“Premier De Croo kan nu niet anders dan ook dit mismeesterde dossier in de diepvries te steken”, aldus Baert. “Dus als het de wens van Dermagne en PS is om helemaal niks te hervormen op de arbeidsmarkt (en de 80 procent werkzaamheid gewoon te gebruiken om de begroting op te pompen), dan zeg ik: ‘Bien joué’. Als je het allemaal samenneemt, kan men zich afvragen wat het hogere doel van Dermagne en de PS is. Meer mensen aan het werk of meer mensen op een uitkering?”

Ralf Caers, professor Human Resource Management aan KU Leuven:

“Twijfels over een overstap naar een nieuwe job komen uit de percepties over de nieuwe job (loonverlies, gebrek aan competenties, continuance commitment), niet uit een gebrek aan een uitkering bij vrijwillig ontslag”, reageert Ralf Caers, professor Human Resource Management aan KU Leuven.

“Mensen blijven te lang hangen in jobs die hen niet meer dienen (continuance commitment). Als we willen werken aan hun mentale balans, dan moeten we werken aan hun percepties, flexibiliteit en competenties. Geen uitkering geven om thuis te zitten.”

Quote Een uitnodi­ging voor mensen om zich in werkloos­heid te zetten en een uitkering te krijgen. Danny Van Assche (Unizo)

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij UNIZO:

“Vrijwillig ontslag met een uitkering dient geen enkele doelstelling binnen arbeidsmarktbeleid”, meent Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij UNITZO. “Het is pure deactivering van werkenden terwijl er krapte heerst op de arbeidsmarkt. Voor wie zich wil heroriënteren, bestaan al instrumenten zoals het opleidingsverlof en loopbaanbegeleiding.”

De Vlaamse werkgevers vinden het voorstel in de huidige krappe arbeidsmarkt totaal “onaanvaardbaar”. Voor Van Assche is het “een uitnodiging voor mensen om zich in werkloosheid te zetten en een uitkering te krijgen”. Het is een “voorstel uit de vorige eeuw”, vindt Van Assche.

Quote Dit voorstel biedt opnieuw de matras van de uitkering. Hans Maertens (VOKA)

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij VOKA:

Bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zien ze dat het voorstel vooral veel “irritatie” opwekt bij de Vlaamse bedrijfsleiders. “Met de huidige beleidsmentaliteit ging een werkzaamheidsgraad van 80 procent sowieso al niet lukken, maar dat de minister nu ook effectief maatregelen voorstelt die duwen in de verkeerde richting (onbeperkte uitkering vrijwillige werkloosheid, arbeidsduurverkorting) is onbegrijpelijk”, vindt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij VOKA.

“Het voorstel van Dermagne is absoluut wat we niet nodig hebben in Vlaanderen. Het is een compleet fout signaal. Dit voorstel biedt opnieuw de matras van de uitkering”, aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Vrijwillig ontslag met uitkering zal leiden tot nog meer vrijwillige inactiviteit. Wat wel moet gebeuren is inactieven activeren, langdurig zieken re-integreren, het verschil tussen werken/niet-werken wegwerken door jobbonus, levenslang leren et cetera om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken”.

Ive Marx, socio-econoom aan UAntwerpen:

“Er lijkt voor de PS werkelijk geen enkel probleem te bestaan dat niet met een uitkering op te lossen is”, reageert ook Ive Marx, socio-econoom aan UAntwerpen. “De beperkte jobmobiliteit is een reëel probleem. Pak de oorzaken aan.”

“Het maatschappelijk relancecomité maakt geen politieke keuze, maar als je iets voor de werkende (bijna) armen wil doen zijn er veel betere opties. Als je meer Vlamingen aan het werk wil ook”, gaat Marx verder op Twitter. Hij refereert aan een opiniestuk van Philippe Diepvents, directeur studiedienst Vlaams ABVV, in De Standaard over de jobbonus. Daarin schrijft Diepvents dat de “jobbonus een cadeau is dat rammelt”.

“Een van de suggesties die dat relance­comité deed, was om de middelen van de jobbonus te investeren in een verhoging van de sociale toeslagen in de kinderbijslag. Dat zou rechtstreeks ten goede komen aan de doelgroep die de jobbonus voor ogen had. Met 200 miljoen kun je die toeslagen verdubbelen en een flinke stap vooruitzetten om werkende armoede tegen­ te gaan. Meer nog, in juni van dit jaar hebben de partijen van de meerderheid zelf een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement, waarin ze vragen om die sociale toeslagen te verhogen”, staat onder meer in dat opiniestuk te lezen.

Quote Bedoeling is meer mensen aan het werk en minder op een uitkering. Niet omgekeerd. Egbert Lachaert (Open Vld-voorzitter)

Egbert Lachaert, voorzitter Open Vld:

Open Vld, die met Alexander De Croo de premier van de federale regering levert en dus een coalitiepartner van de PS is, schiet het voorstel van Dermagne af. “Dit voorstel werd in de onderhandelingen uit eerdere nota’s gehaald”, verwijst Open Vld-voorzitter Lachaert naar de formatiegesprekken. “Bedoeling is meer mensen aan het werk en minder op een uitkering. Niet omgekeerd. Dus radicaal tegen.” Lachaert is het ermee eens dat er een grotere arbeidsmobiliteit tussen de werkgevers moet komen, “maar dit is niet de manier”, schrijft hij.

Wouter De Vriendt, fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer:

“Stilaan is elk voorstel van de PS voor sommigen bij voorbaat verdacht”, schrijft Wouter De Vriendt, fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer. “Nochtans valt hier veel voor te zeggen. Een werkloosheidsuitkering ook als je zelf ontslag neemt, wrikt mensen los uit een vastgeroeste job en een burn-out. Bovendien maakt het de arbeidsmarkt ook mobieler.”

Quote Minder werken met uitkering om arbeids­krap­te op te vangen. Ik begrijp het niet meer. Nathalie Muylle (Kamerlid CD&V)

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie (CD&V):

Ook CD&V reageert scherp. “Voor de toekomst geen recepten uit het verleden”, aldus Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie op Twitter. “De werkzaamheidsgraad moet omhoog. Meer combinatiemogelijkheden tussen (deeltijds) werken en het behoud van (een deel van) de uitkering zijn goed, maar de uitbreiding van de arbeidsduurverkorting is dat niet.”

Kamerlid en voormalig minister van Werk Nathalie Muylle ziet een rode draad in de voorstellen van de PS om de arbeidsmarkt te hervormen: “Minder werken met uitkering om arbeidskrapte op te vangen”, zegt ze op Twitter. “Ik begrijp het niet meer.”

Björn Anseeuw, N-VA-Kamerlid:

Oppositiepartij N-VA is ronduit afwijzend. “De zoveelste onverantwoordelijke PS-maatregel die de doelstelling van deze regering om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen, volledig tegenspreekt”, analyseert Kamerlid Björn Anseeuw. “Laten we mensen die nood hebben aan een andere uitdaging vooral leiden naar een nieuwe job in plaats van naar een werkloosheidsuitkering.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.