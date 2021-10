HET DEBAT. Is het VTM-programma ‘Ik wil een kind’ ethisch verantwoord?

In het gloednieuwe VTM-programma ‘Ik wil een kind’ gaat de zender op zoek naar singles of koppels die graag een kind willen, maar er geen kunnen krijgen en dus op zoek zijn naar een andere alleenstaande of een koppel om een kind mee op de wereld te zetten en dat kind op te voeden. Wat denk jij? Is het VTM-programma ‘Ik wil een kind’ ethisch verantwoord? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat experts en politici ervan vinden.

Op maandag 18 oktober zendt VTM een oproepaflevering van ‘Ik wil een kind’ uit, waarin het concept uit de doeken wordt gedaan en de zoektocht naar wensouders start. Als die zich aanmelden, willen de programmamakers hen volgen in een begeleidingstraject waarin ze in de eerste plaats kunnen achterhalen of bewust co-ouderschap iets voor hen is.

Ann Buysse, hoofd van de afdeling gezinspsychologie (UGent):

“Of dit programma er ethisch niet over gaat, is een terechte vraag. Enerzijds kun je je afvragen: is het ethisch verantwoord om daaraan mee te doen? Maar ook: is het ethisch verantwoord om daar niet aan mee te doen? Als het al bestaat, dan vind ik dat we daar mee moeten omgaan. Je kan op televisie wel met betrokken experts tonen hoe zorgvuldig daarmee omgegaan moet worden. De mensen die in dit proces zitten, kunnen wel wat steun gebruiken.”

“Anderzijds zijn de mensen die ervoor kiezen, mensen die daar heel bewust voor gaan. Ik noem het weleens professionele ouders”, vertelt Buysse. “Ze zijn op voorhand al erg bezig met ‘wat zou er gebeuren als een van ons naar het buitenland zou gaan om te werken’, of ‘wat als we zouden scheiden’, of ‘wat als we in ruzie belanden’. Over die scenario’s wordt op voorhand zorgvuldig nagedacht en ze lichten vaak de omgeving goed in.”

Quote Er bestaat niet zoiets als een absoluut recht op een kind, maar voor kinderen bestaat er wel recht op ouders. Ann Buysse

“Er bestaat niet zoiets als een absoluut recht op een kind, maar voor kinderen bestaat er wel recht op ouders. Ik denk niet dat er iemand in staat is om te beslissen of iemand geen kind kan of mag krijgen, maar je kan als expert wel zeggen dat je in bepaalde verhalen niet meegaat. Er zitten wel degelijk waarden en normen achter het programma en ethiek. Omdat het bestaat, moet je het goed ondersteunen.”

“Het voelt vreemd aan dat mensen nog voor er een kind is, weten dat het kindje zal opgevoed worden door veel verschillende mensen. Maar in de realiteit bestaat het al volop”, verduidelijkt Buysse. “Denk maar aan kinderen die door de grootouders mee opgevoed worden of kinderen in nieuw samengestelde gezinnen met plusmama’s en pluspapa’s of kinderen in pleegsituatie die gedeeltelijk bij biologische ouders en pleegouders wonen.”

“Het verschil is dat het in dit programma over mensen gaat die samen beslissen - nog voor het kind er is - om een kind te hebben in een situatie waarin ze vaak met meer dan twee zijn en waarin ze onderling geen romantische relatie hebben”, aldus Buysse. Volgens Buysse is het niet duidelijk hoeveel mensen er op dit moment in zo’n situatie zitten. Er zijn geen cijfers beschikbaar.

Quote Het thema is nog niet echt op de radar gekomen van het grote publiek. Herman Tournaye

Herman Tournaye, fertiliteitsexpert (UZ Brussel):

“Het is zeker geen nieuwe tendens”, zegt fertiliteitsexpert Herman Tournaye (UZ Brussel). “Het komt veel vaker voor dan we denken, maar het thema is nog niet echt op de radar gekomen van het grote publiek. Een lesbisch koppel bijvoorbeeld dat een bevriende man vraagt om donor te zijn. Bij aanvragen voor bekend donorschap willen we alle partijen spreken. We begeleiden die mensen en kijken of ze niet over één nacht ijs gaan. We noemen achter de schermen het traject voor bekend donorschap ook het ‘Clooney-traject’. Want als je als vrouw zelf mag kiezen wie de donor wordt, wie kies je dan?” (lacht)

Tijdens het traject wordt ook gescreend op medische risico’s en wordt de bekende donor uitgelegd dat hij wettelijk enkel donor via de donorbank is. Dat betekent dat hij juridisch geen enkel recht heeft en bijvoorbeeld later geen omgangsrecht kan eisen. “Maar na de bevalling kregen we soms geboortekaartjes waarop die bekende donor als fiere papa vermeld stond. We hebben onze ethische richtlijnen dus aangepast aan de realiteit.” Door een aparte categorie te maken voor bewust co-ouderschap hoopt Tournaye ook beter zicht te krijgen op hoeveel wensouders hiervoor kiezen. Reden te meer om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Quote Programma’s als deze laten politici toe om de tempera­tuur te meten bij de bevolking. Frederik Swennen

Frederik Swennen, professor Familierecht aan Universiteit Antwerpen:

“Toen Will Ferdy destijds openlijk op televisie zei dat hij homo was, waren er ook mensen die dat afkeurden”, zegt Swennen, die als advocaat gezinnen begeleidt die voor bewust co-ouderschap kiezen. “Maar achteraf gezien heeft zijn bekentenis wel veel teweeggebracht. Dat zou ook hier het geval kunnen zijn. Programma’s als deze laten politici toe om de temperatuur te meten bij de bevolking.”

“Ons familierecht dateert nog uit de tijd van Napoleon”, zegt Swennen. “Er is wel al ruimte voor variëteit, maar de basis is nog altijd de zogeheten koppelnorm: een ouderpaar bestaat uit twee personen die een romantische relatie hebben.”

“De ouder die niet juridisch als ouder kan worden aangeduid, zit in een dode hoek”, zegt Swennen. “Er is niet eens een juridische naam voor. Die persoon is voor de wet onzichtbaar en heeft geen enkele vorm van bescherming.” Gezinnen die voor bewust co-ouderschap kiezen, moeten dus zoveel mogelijk afspraken in een contract zetten.

Quote Het belang van het kind moet steeds voorop staan en ik vrees dat dat in dit soort formats niet mogelijk is. Benjamin Dalle

Benjamin Dalle, Vlaams mediaminister (CD&V):

Vlaams mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) is bezorgd over het gebruik van kinderen in entertainmentprogramma’s. “Kinderen krijgen is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven”, stelt Dalle. “Voor sommige koppels is dat door omstandigheden niet mogelijk. Het is belangrijk dat daarover open kan worden gesproken, ook op televisie. Toch stel ik mij de vraag of dit op deze manier wel thuishoort in een entertainmentprogramma. Een kind krijgen is nog iets anders dan een huis kopen of een partner vinden. Het belang van het kind moet steeds voorop staan en ik vrees dat dat in dit soort formats niet mogelijk is.”

Lorin Parys, N-VA-ondervoorzitter:

Ook N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys reageert scherp. “Hier draait mijn maag van om”, zegt hij op Twitter. “1.000 kinderen die al geboren zijn, wachten op pleegouders. Wanneer maken we daar een programma voor?”

VZW Donorkinderen:

“Het kon niet uitblijven. VTM gaat voor het tv-format ‘Ik wil, ik wil .. een kind’”, schrijft VZW Donorkinderen op Twitter. “Of hoe de invulling van een kinderwens ook op tv aan commerciële doeleinden dient te voldoen. Benieuwd of de belangen en het welzijn van de beoogde kinderen vervat en verdedigd worden. Wanneer er kinderen geproduceerd moeten worden om kijkcijfers na te jagen, hebben we als maatschappij de bodem bereikt.”

Quote Als het maar geen promotie is voor het commercia­li­se­ren van het hebben van een kind. Joachim Coens

Joachim Coens, CD&V-voorzitter:

CD&V-voorzitter Joachim Coens houdt de kerk in het midden. Hij vindt het vooral belangrijk dat “het belang van het kind aan bod komt”. “Het hebben van kinderen is geen spel”, stel Coens in een reactie aan Belga. “Het is belangrijk dat er een goede opvolging is door experts. Als het maar geen promotie is voor het commercialiseren van het hebben van een kind”, aldus Coens.

Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris:

“We stellen ons heel veel vragen bij het programma”, zegt Caroline Vrijens aan onze redactie. “Vanuit politieke hoek wordt er ook zeer kritisch gereageerd. De titel is wat aanstootgevend ook. Natuurlijk is een kinderwens zeer begrijpelijk, maar we vragen ons af waar het perspectief en het belang van het kind zit. Het krijgen van een kind wordt voorgesteld als iets wat makkelijk geregeld kan worden, maar zo eenvoudig is het niet. Het gaat over iets complex dat met grote nuance bekeken moet worden.”

“We vragen ons ook af welke afspraken gemaakt worden tussen de co-ouders, welke wettelijke positie nemen zij in tegenover het kind, gaat het kind moeten verhuizen tussen de twee gezinnen. We weten dat dat laatste iets is wat niet evident is voor kinderen. Natuurlijk betekent het niet dat het kind dat opgroeit bij mensen die bewust kiezen voor co-ouderschap per definitie geen goede opvoeding kan krijgen. Het is aangetoond dat een kind zich kan hechten aan meer dan twee ouderfiguren en goed kan opgroeien als het graag gezien wordt. Dat is niet de kritiek, maar wel dat het wordt voorgesteld als iets eenvoudigs. Bovendien gaat het ook om iets dat onomkeerbaar is. We vragen ons af of een tv-programma wel de beste garanties biedt.”

“Het positieve aan het programma is dat het debat op gang gebracht kan worden”, gaat Vrijens verder. “Het is belangrijk om een maatschappelijk en het politiek debat te voeren over nieuwe gezinsvormen, zoals co-ouderschap, en de juridische regels hierover. Onze wetgeving klopt niet met de realiteit. Die moet mee evolueren met deze tijd. Er moet goed nagedacht worden over hoe dit te regelen. Hoe blijft het belang van het kind gewaarborgd? De rechtspositie van het kind moet helder zijn. Moet er een rechter betrokken worden? Voor ons is het duidelijk dat er een wettelijk kader moet komen dat er vandaag niet is.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Bekijk ook: Pim, Remco en Els kozen bewust voor co-ouderschap