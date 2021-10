HET DEBAT. Is het VTM-programma 'Ik wil een kind' ethisch verantwoord? Dit is jullie mening

In het gloednieuwe VTM-programma ‘Ik wil een kind’ gaat de zender op zoek naar singles of koppels die graag een kind willen, maar er geen kunnen krijgen en dus op zoek zijn naar een andere alleenstaande of een koppel om een kind mee op de wereld te zetten en dat kind op te voeden. Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Liesbeth Cuppens: “Een kind is een engagement, geen contract. Wanneer men aan kinderen begint, hoeft men niet getrouwd te zijn, maar samenwonen vind ik wel een vereiste. Men mag niet van bij het begin uitgaan van gescheiden ouders. Kinderen van gescheiden ouders kennen extra problemen die men kan vermijden door niet met twee koppels een kind te willen in co-ouderschap. Een kind is geen handelswaar, maar heeft gevoelens. Enkel denken aan eigen welzijn en het kind op de tweede plaats zetten, is een vorm van egoïsme.”

Bart Kuppens: “Sorry, maar dit is schaamteloze emo-tv. Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat er mensen zijn die zich hier voor zouden willen inschrijven... Dit zijn toch geen topics die je in primetime op de tv wil gooien, wetende dat daar soms zware emoties bij komen kijken. Voyeurisme ten top. Bah!”

Manue Kon: “Is dit een grap? Denkt er ook maar iemand aan de toekomst van dat kind ? Moet dit op tv ? En kan je dan zomaar met iemand met wie je ‘goed overeenkomt ‘ een kind adopteren en opvoeden?”

Dimitri Gerard: “Ik vind het net best goed. Dat het eens in daglicht word gezet dat kinderen krijgen niet voor iedereen zo eenvoudig is. Wij hebben gemakkelijk praten. We hadden een kinderwens en ons kind kwam er negen maanden later. Maar voor heel wat mensen is dat niet zo eenvoudig. En dat mag wel eens naar voren gebracht worden. Dit is niet iets om zich over te schamen! Dit bewijst nog eens dat de politiek van vandaag niet in onze samenleving leven en niet ziet wat beweegt en leeft tussen de bevolking.”

Céline Verrecas: “Een kind is geen ‘ding’ waar je moet mee experimenteren . Sorry, maar dit is te zot voor woorden. Een kind heeft stabiliteit nodig. Niet zoiets...”

Wesley Kenis: “Voor de mensen die een onvervulde kinderwens hebben, zal het deelnemen enkel een logische keuze zijn. Of het de juiste is zal enkel de tijd uitwijzen, maar ik vind het wel positief dat die mensen een kanaal aangeboden krijgt. Is het ethisch verantwoord om deel te nemen of is het verantwoord te profiteren van die mensen hun miserie voor de publiciteit is een andere vraag. Beter zou zijn als de overheid een initiatief start hierover dan hebzuchtige aandeelhouders.”

Francoise De Raeve: “De waarden en normen zijn in de maatschappij volledig vervaagd. Eerst een programma zoals ‘Blind getrouwd’, waar ze van het huwelijk een experiment maken. Nu maken ze van kinderen krijgen ook een lachertje. Triestig hoe de maatschappij evolueert tegenwoordig...”

Emma Jacobs: “Geen voorstander van dit programma. Maak hier een informatieve reportage over zodat men weet dat dergelijke regelingen bestaan en waar men terecht kan voor begeleiding. Een reportage waarin mensen aan bod komen die reeds in die situatie zitten en hun ervaringen kunnen delen. Maar niet als een entertainment programma, dat is ongepast. Want hier zullen de deelnemers geselecteerd worden op basis van sensatie en provocatie.”

Kelly de Rouw: “Ik denk dat het voor kinderen met gescheiden ouders al erg genoeg is een omgangsregeling te hebben, laat staan ermee van baby af aan op te groeien. Ik heb een bewustere keuze gemaakt álleen voor een tweede kindje te gaan via anonieme donor. Dit is dan nog altijd beter als het concept van dit programma.”

