HET DEBAT. Is het tijd om afscheid te nemen van het mondmasker?

De Britten mogen vanaf 19 juli zelf kiezen of ze een mondmasker dragen in het openbaar. In Nederland, Frankrijk en heel wat andere Europese landen behoort de mondmaskerplicht al grotendeels tot het verleden. In België lijken politici en experts echter nog geen voorstander van het afschaffen van de mondmaskerplicht. Wat denk jij? Is het ook bij ons tijd om de mondmaskers op te bergen? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Tony Dubois: “Het is bewezen dat er vorige winter veel minder besmettingen waren van de wintergriep, dus het masker bewijst zijn nut. Daarom denk ik dat ik in het vervolg steeds een masker ga gebruiken op het openbaar vervoer en waarschijnlijk ook in de winkels.”



Sofie Maelfeyt: “Geef de mensen eindelijk hun autonomie terug, laat ons de vrije keuze. Er zal altijd wel een variant opduiken... Vooral voor wie volledig gevaccineerd is, kan de overheid dit niet meer opleggen, vind ik. Ik hoop -als gevaccineerde leerkracht- dat we dit niet meer moeten dragen volgend schooljaar.”



Dany Bosch: “Better safe than sorry. Ik blijf het dragen zolang de experts het aanraden. Ik zou niet graag iemand besmetten die dan later kan overlijden.”

Ramon Simon: “Direct afschaffen, ze dragen niets bij in het openbaar leven. Helemaal in het begin ging het zonder even goed. De mondmaskers zijn één grote afvalberg.”

Chris Kerckhoven: “Nog veel te vroeg om het mondmasker achterwege te laten. Zelfs al hoeft het niet meer, ik zal het blijven dragen zolang we niet 100 procent zekerheid hebben. Ook handig voor tijdens een griep- en verkoudhedenseizoen. Zelfs geen verkoudheid gehad sinds ik het mondmasker draag, ik overweeg om het te blijven gebruiken tijdens de winter wanneer er veel zieken zijn.”

Francis Smet: “Afstand houden en aantal mensen beperken die men van dichtbij ziet heeft meer effect. De virologen hebben altijd gezegd dat het mondmasker de persoon zelf niet beschermt, maar dient om de omgeving te beschermen.”

Andy Janssens: “Het is een beetje raar om die beslissing bij het individu te leggen. Groepsdruk zal hierin dan een belangrijke factor zijn, bijvoorbeeld op de werkvloer of in winkels. Dat is toch het laatste wat we willen? Ikzelf ervaar ze als ergerlijk, maar ze geven mij een gevoel van ‘veiligheid’ en helpen me er steeds aan herinneren dat ik best wat afstand blijf bewaren van andere mensen en niet alles zomaar aanraak. Het idee om ze tijdens griepperiodes te verplichten lijkt me niet fout.”

Freddy Van de Velde: “Alleszins niet meer verplichten in openlucht of op straat, noch in de horeca. Enkel misschien nog op het openbaar vervoer en in de winkels.”

Elke De Vleeschouwer: “Volmondig neen! Hoe kan je deze vorm van beleefdheid in deze tijden nu al afschaffen? Zolang je niet aan 85 procent volledig gevaccineerden zit is dit enkel een boost voor het virus om een volgende golf te veroorzaken. Doe ons dat niet aan alstublieft! Hoe gek kan het worden? We zijn er bijna! Nie neute, nie pleuje!”

Alfons Schouwaerts: “Vrije keuze moet het zijn, van zodra je volledig gevaccineerd bent.”