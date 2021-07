HET DEBAT. Is het tijd om afscheid te nemen van het mondmasker?

De Britten mogen vanaf 19 juli zelf kiezen of ze een mondmasker dragen in het openbaar. In Nederland, Frankrijk en heel wat andere Europese landen behoort de mondmaskerplicht al grotendeels tot het verleden. In België lijken politici en experts echter nog geen voorstander van het afschaffen van de mondmaskerplicht. Wat denk jij? Is het ook bij ons tijd om de mondmaskers op te bergen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele atleten en experts ervan vinden.

De Britse premier Boris Johnson kondigde dit weekend aan dat zo goed als alle coronamaatregelen binnen twee weken op de schop gaan, inclusief de mondmaskerplicht. Toch zijn Britse gezondheidsexperts niet unaniem voorstander van dat idee. “Het is beangstigend om een minister van Volksgezondheid te hebben die van alle beschermingsmaatregelen een kwestie van persoonlijke keuze wil maken, terwijl de belangrijkste boodschap van de pandemie is: dit is geen ‘ik’-zaak, het is een ‘wij’-zaak", vindt professor gedragswetenschappen Stephen Reicher, lid van het adviescomité dat de Britse regering adviseert. Ook Susan Michie, die in hetzelfde adviescomité zetelt, is geen voorstander van het opheffen van maatregelen zoals de mondmaskerplicht. “Toestaan dat de overdracht binnen de gemeenschap toeneemt, is hetzelfde als in een zeer hoog tempo nieuwe ‘variantenfabrieken’ bouwen", zegt ze in ‘The Guardian’.

Al zijn er ook Britse gezondheidsexperts die de versoepelingen toejuichen. “Volledig gevaccineerde mensen hebben minder kans om besmet te raken, en zelfs als ze toch besmet zijn, is er minder kans dat zij het virus doorgeven. We zullen uiteindelijk met dit virus in een evenwicht komen, zoals we met alle andere luchtweginfecties hebben gedaan”, zegt geneeskundeprofessor Paul Hunter.

Bij ons ligt de mondmaskerplicht op tafel bij het volgende Overlegcomité, op vrijdag 16 juli. Al lijkt er bij de meeste gesprekspartners weinig discussie over te bestaan. “De mondmaskers nu wegdoen? Nee, die discussie leeft momenteel niet. Een mondmasker blijft bij ons toch één van de belangrijkste preventieve maatregelen”, is te horen op het kabinet van federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). En ook Vlaams economieminister Hilde Crevits (CD&V) zit op die lijn. “Zolang de virologen het nuttig achten, ben ik voorstander om het mondmasker binnen en op drukke plaatsen te verplichten. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld ook solden in de winkels. Het lijkt mij goed dat je dan nog altijd je masker draagt.” Ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ziet er nog een toekomst voor. “Het is misschien ook wel aangewezen om tijdens het jaarlijkse griepseizoen een mondmasker te dragen”, liet hij al eerder verstaan.

Ook de Belgische experts zien het mondmasker liever nog niet verdwijnen. Sterker nog, ook 1 september, de datum die door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vooruitgeschoven wordt als “de terugkeer naar het normale leven”, wordt in vraag gesteld. Vooral de opmars van de deltavariant, intussen ook bij ons de dominante variant, baart experts zorgen. “We moeten de komende weken de situatie heel goed opvolgen, en daarna pas evalueren. Nu vandaag, met wat er gebeurt en wat we zien qua uitbreiding van de deltavariant en de gevolgen die die variant met zich meebrengt, zou ik aarzelen om daar (1 september, red.) al zo sterk op in te zetten”, tempert biostatisticus Geert Molenberghs de verwachtingen. “We kunnen dat hopen, maar we moeten de situatie opvolgen. De belangrijkste boodschap nu is: er is nog voorzichtigheid geboden, het is nog niet voorbij.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.