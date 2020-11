HET DEBAT. Is het terecht dat de horeca wellicht dit jaar niet meer zal heropenen?

Het is bijna precies één maand geleden dat cafés en restaurants voor de tweede keer de deuren moesten sluiten. Het ziet er niet naar uit dat de horeca dit jaar nog zal opengaan, zo zeggen verschillende experts. Is het terecht dat de heropening van de horeca wellicht niet meer voor dit jaar is? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Marc Van Ranst, viroloog:

“Ik denk dat de winkels wel weer open zullen kunnen, maar de horeca niet. Dat kan pas als we op zo’n 50 besmettingen per dag zitten”, zegt Marc Van Ranst in een interview met de Nederlandse krant ‘De Volkskrant’. “Allereerst is een goed test- en tracebeleid cruciaal, maar we moeten vooral de boel niet te snel terugschalen.” Hij vreest dat het voor Kerstmis dus niet meer zal lukken.

De viroloog beklemtoonde ook dat het grootste deel zich netjes aan de regels houdt. Maar “onze bevolking telt veel dissidenten”, voegde hij toe. “Zodra er maatregelen worden getroffen, is de eerste vraag of er achterdeurtjes zijn, en de tweede of er gecontroleerd gaat worden. Daarna worden de maatregelen als belachelijk afgedaan – u moest eens weten hoeveel virologen ons land ondertussen telt – en vervolgens worden de experts zelf in diskrediet gebracht. Ik weet, dat gebeurt elders ook, maar wij hebben het in België tot een kunst verheven.”

Niel Hens, biostatisticus:

Net als viroloog Marc Van Ranst vreest ook biostatisticus Niel Hens (UHasselt) dat de heropening van de horeca niet meer voor dit jaar zal zijn. “Dat gaat nog wel heel even duren. Ik ben niet zo positief of dat nog dit jaar zal zijn, omdat we weten dat dat een risicovolle omgeving is. Uitbaters doen enorm hun best, maar het is een ontmoetingsplaats zonder mondmasker. We drinken al eens iets en er wordt wat losser met elkaar omgegaan. Dat heeft het virus nu eenmaal graag.”

De lente van volgend jaar lijkt dan ook een realistischer moment om de horeca te heropenen. “We moeten perspectief hebben”, erkent Hens, “maar we moeten een derde coronagolf vermijden. Als die er toch komt, dan zijn we de allerslechtste leerlingen van de klas. Zo’n golf zal evenwel nooit van 1 sector alleen afhangen, het zal om een combinatie van sectoren gaan”.

Geert Molenberghs, biostatisticus:

“We denken er hetzelfde over allemaal. Hoe moeilijk het ook is”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs vandaag aan HLN LIVE. “De sector is zwaar getroffen en heeft zware inspanningen geleverd om zo coronaproof mogelijk te werken. Je zit met een hoge circulatie. Elke sector wordt getroffen als we eerlijk zijn. We hebben de schoolvakantie moeten verlengen. Internationaal, maar ook in eigen land zien we dat toch wel wat besmettingen uit de horeca kunnen komen. Het lijkt erop dat het nog wat op de tanden bijten zal zijn. We moeten er vooral voor zorgen dat de sector voldoende gesteund wordt, zowel door bevolking als door de overheid.”

Steven Van Gucht, viroloog:

“De horeca moest dicht omdat de cijfers ons dat oplegden”, zei viroloog Steven Van Gucht eerder al in VTM Nieuws, die erkent dat veel horecazaken alles in het werk hebben gesteld om te vermijden dat ze zouden bijdragen aan de toenemende besmettingen. “Ik denk dat heel veel horecazaken dit heel goed aangepakt hebben. Er waren goede protocollen en veel zaken hebben die goed opgevolgd.” De protocollen zijn echter niet het probleem, aldus Van Gucht, wel het feit dat je in een café of restaurant met meerdere mensen voor langere tijd dicht in elkaars buurt komt en rond dezelfde tafel zit, “dat is nu eenmaal inherent aan horeca”.

Hoelang de horeca nog zal moeten dichtblijven, hangt af van de cijfers. “We moeten nu eerst naar die veilige zone gaan”, licht de viroloog toe. Hoe laag de besmettingsgraad in de veilige zone moet zijn, moet nog uitgemaakt worden. “Dan kunnen we kijken: wat kunnen we nu weer voorzichtig gaan openen?” Wanneer dat precies zal zijn, is moeilijk te zeggen, klinkt het.

Matthias De Caluwe, Horeca Vlaanderen-topman:

“De enige zekerheid die we vandaag hebben is de beslissing van de regering dat onze sector tot en met 13 december gesloten is”, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen aan HLN LIVE. “We zien een hoeveelheid aan meningen. Je moet daar toch mee oppassen. Een mening geven is één, maar we zoeken liever naar oplossingen. Toen het zevendaags gemiddelde veel lager lag dan nu, hebben we gesproken over hoe we zouden kunnen heropenen. Er is een veiligheidsprotocol voor ontworpen in samenspraak met de experten. Intussen hebben de experten ook veel nieuwe inzichten gekregen. Sommige zaken zijn ondertussen weleens tegengesproken. Laat ons de expertise gebruiken om de binnenproblematiek aan te pakken. Ik stel voor dat we dat rond de tafel doen. Constant boodschappen de wereld insturen, hakt erin bij de ondernemers. We hebben nood aan duurzaamheid en stabiliteit om mensen perspectief te geven. We starten volgende week gesprekken op.”

“Of ik hoopvol ben of niet, doet er eigenlijk niet toe. Dat sluit aan bij al die verschillende meningen”, gaat De Caluwe verder. “Dat zijn assumpties. Je mag die Amerikaanse studie niet vergelijken met hoe het eraan toegaat in ons land heeft een expert gezegd(Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat restaurants en cafés een belangrijke rol hebben in de verspreiding van het coronavirus, nvdr.). Mensen hebben nood aan stabiliteit en duurzaamheid. Dat doe je door rond de tafel naar de problemen te kijken en met afgewerkte oplossingen naar buiten te komen. Als er een beslissing komt, moeten we die tijdig en op voorhand weten. Je moet je al dan niet kunnen voorbereiden op moment X.”

“Toen de horeca opnieuw openging op 8 juni, dan hadden we de heropening van de winkels al gehad. Dat is allebei vlot verlopen. Zowel het zevendaags gemiddelde qua besmettingen daalde alsook de ziekenhuisopnames. Sinds 1 juli werd er heel wat versoepeld, zoals een uitbreiding van de bubbel en de heropening van de scholen in september. Als binnenruimtes het probleem zijn, dan moet je maatregelen nemen in iedere binnenruimte in ons land. Niet specifiek in één sector. Ik denk dat daarover ook moet nagedacht worden door de experten en de politici. Je creëert draagvlak door uniformiteit. Misschien zijn de versoepelingen sinds 1 juli wel de hoofdreden dat we hier vandaag zijn in beland. Die fout mogen we niet opnieuw maken. Mijn sector verdient duurzaamheid en perspectief op lange termijn. Dat doe je niet door elke dag andere verklaringen af te leggen. Dat raakt mensen in het hart.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.