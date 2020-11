HET DEBAT. Is het terecht dat de horeca wellicht dit jaar niet meer zal heropenen? Dit is jullie mening

“Meer dan 1 miljoen euro draai ik in december. Nu wordt het niets”: laatste maand van het jaar is normaal de beste voor horeca

21:25 December is niet alleen pakjesmaand, maar is ook op de kalender in de horeca al jaren met rood omcirkeld. Met dank aan de feestdagen is het vierde kwartaal het allerbelangrijkste voor onze cafés, cateraars en restaurants. Blijft de horeca ook tijdens eindejaar dicht — waar experts van uitgaan — dan loopt de financiële kater in de miljarden.