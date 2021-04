HET DEBAT. Is het terecht dat de café-uitbaters hun prijzen optrekken?

Een terrasje doen wordt duurder. De drankprijzen zullen stijgen met gemiddeld tien procent, waarschuwen de cafébazen. Café-uitbaters zeggen dat ze niet anders kunnen door de verplichte sluiting en ook omdat de brouwers hun prijzen opslaan. Wat denk jij? Is het terecht dat de cafébazen hun prijzen optrekken? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Matthias De Caluwe, Horeca Vlaanderen:

Verschillende horeca-uitbaters plannen hun tarieven op te trekken. Dat komt uiteraard omdat zij lange tijd de deuren gesloten moesten houden en geïnvesteerd hebben in extra veiligheidsmaatregelen. Bovendien kunnen horecazaken vanaf 8 mei nog niet op volle capaciteit draaien. Horeca Vlaanderen noemt het alleszins “logisch” dat uitbaters de rekensom maken en de tarieven mogelijk optrekken. “Dat zal verschillen van zaak tot zaak. Maar ze hebben geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen, en hun capaciteit zal ook lager liggen dan wanneer ze op volle kracht kunnen draaien”, aldus De Caluwe.

Erik Beunckens, Federatie van cafés (Fedcaf):

Erik Beunckens van de federatie van cafés (Fedcaf) noemt de prijsverhogingen schandalig. “Veel café-uitbaters zitten al op hun tandvlees en uit de reacties die wij krijgen, blijkt dat heel wat uitbaters bang zijn om de prijsverhoging door te rekenen aan hun klanten. We raden collega’s die het water tot aan de lippen hebben staan toch aan om niet te wachten. Die btw-verlaging is er immers niet voor de klant, maar wel om de mindere omzet vanwege de beperkte capaciteit te compenseren. In september zullen de prijzen toch sowieso stijgen.”

Toch moeten we volgens Beunckens niet vrezen dat we op de meeste plekken net als in Nederland 3 euro voor een pintje moeten betalen. “Op een aantal dure plekken in de stad misschien, maar in de volkscafés zal het zo’n vaart niet lopen. Ik denk dat we in september naar een gemiddelde prijs gaan van 2 tot 2,20 euro.”

Tim Joiris, horecacel van Unizo Oost-Vlaanderen:

Tim Joiris van de horecacel van Unizo Oost-Vlaanderen zegt dat ongeveer de helft van de zaken zal openen. De prijzen zullen “zo’n 10 procent hoger liggen dan voor de coronapandemie”, verduidelijkt hij. “We zijn maanden dicht geweest. In die tijdsspanne hebben veel brouwers en leveranciers één of twee keer hun prijzen opgetrokken. Dat moeten we goedmaken.”

“We gaan voor een correcte prijszetting, dat betekent dat we ook correct zijn naar de klant toe”, aldus Joiris. Volgens Joiris helpt de verlanging van de btw in de horeca van 21 naar 6 procent om “wat ademruimte te geven”. “Maar ze volstaat niet om de gestegen kosten op te vangen. Met de prijsstijging brengen de uitbaters hun prijzen gewoon op een normaal en aanvaardbaar niveau”, luidt het.

Sabine Verstraten, cafébazin Jeruzalem in Zulte:

“Vorig jaar was het bij ons 1,90 euro voor een pintje, misschien gaat dat omhoog naar 2 euro”, vertelt Sabine van café Jeruzalem in Zulte aan VTM Nieuws. Horecazaken hebben het moeilijk door de verplichte sluiting. Daarnaast hebben verschillende zaken ook nog extra geïnvesteerd in hun terras om vanaf 8 mei opnieuw klanten te kunnen ontvangen.

De prijsstijging zal voor horecabazen helaas niet alles oplossen. Daarvoor heeft de verplichte sluiting veel te lang geduurd: “Ik denk dat we daar volgend jaar ook nog problemen van zullen hebben. Het gaat echt om een verloren jaar”, vertelt Sabine nog.

Belgian Brewers Federation:

Volgens Belgian Brewers Federation is er vanuit de brouwerijen alleszins geen grote prijsstijging doorgevoerd, maar beslissen horecazaken effectief zelf over een mogelijk hogere prijssetting. “Wij nemen over het prijsbeleid geen standpunt in, maar waken dat er geen misbruik of misverstand optreedt”, klinkt het bij directeur Krishan Maudgal, die begrip heeft voor de moeilijke financiële situatie waarin horecazaken zich nu bevinden.

Wim Van der Borght, horecaondernemer:

Horecaondernemer Wim Van der Borght, die 22 zaken heeft in en rond Antwerpen, zegt dat hij net als verschillende andere cafébazen zijn prijzen zal verhogen. “We kunnen niet anders. Ondanks de coronacrisis hebben de grote brouwerijen hun prijzen verhoogd, net zoals de frisdrankproducenten. Een cola wordt bij ons dus ook duurder als de terrassen heropenen”, zegt Van der Borght op Radio 2 Antwerpen.

“Waarom ben je bereid om veel te betalen in Milaan maar moet het spotgoedkoop zijn in Antwerpen”, vraagt hij zich af. Van der Borght vindt de prijsstijging niet in strijd met de tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent op voeding en dranken. ‘Die tijdelijke maatregel moet je zien als een soort compensatie. Je mag niet vergeten dat wij zo goed als 7 maanden hebben stilgelegen. Het water staat onze sector ver boven de lippen. Mensen denken dat je snel veel geld kan verdienen in de horeca. Toch zijn er in onze sector het meeste faillissementen.”

