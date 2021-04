HET DEBAT. Is het terecht dat de café-uitbaters hun prijzen optrekken? Dit is jullie mening

Op een terrasje iets drinken wordt wellicht duurder dan voor de coronacrisis. Cafébazen waarschuwen dat de drankprijzen zullen stijgen met tien procent. Ze kunnen naar eigen zeggen niet anders door de maandenlange verplichte sluiting en de stijgende prijzen van de brouwers. Wat denk jij? Is het terecht dat café-uitbaters hun prijzen optrekken? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Ludwig Janssens: “Iedere zelfstandige zal wellicht wel weten wat hij het beste doet voor zijn klanten. Tenslotte zijn deze zijn kostwinning. Als het te duur wordt, dan blijven ze weg... Misschien nog even door de zure (en dure) appel bijten en met kleine beetjes klei een groot beeld proberen boetseren? Oordelen over de portemonnee van een ander is een heikel onderwerp, net als vegen voor een ander zijn deur... Ieder mens is, hoop ik, wijs genoeg om dit zelf uit te maken.”

Jens Maldrie: “Inderdaad logisch. Maar het is ook logisch dat meer klanten op lange termijn zullen wegblijven, eens de eerste euforie verdwenen is. Men spreekt van de roaring twenties, maar met welk geld zal er gefeest worden? Niet alleen de horeca, maar ook een groot deel van haar cliënteel heeft maanden zonder inkomsten gezeten.”

Danny De Budt: “Ik denk dat horeca een voorbeeld is van een sector die enorme verliezen heeft geleden, maar het is niet de enige sector waar alle aandacht naartoe moet gaan. De klanten, die meestal toch wel een inkomen verdienen door hun economische activiteit, betalen de steun die al maanden gegeven wordt, daarnaast is er btw-verlaging en gaat bij de opening ook nog altijd steun door. Waarom moet de belastingbetaler dan nog eens duurdere prijzen betalen? Dat is niet correct naar alle belastingbetalers toe.”

Karin De Backer: “Ik denk dat het beter is een vrijwillige bijdrage te vragen. Er zullen ook genoeg mensen zijn die iets willen gaan eten, of drinken, maar die ook financieel getroffen zijn. Diegenen die wat meer hebben, mogen wat meer geven of eens meer gaan eten, zodat zij met wat minder toch ook nog eens iets kunnen gaan drinken of eten. En ja, we betalen allemaal al veel belastingen. Ik heb geen loonverlies gehad, dus ik geef graag iets vrijwillig.”

Maarten Anthonis: “Als je van brouwers afhangt en de brouwers hebben hun tarieven verhoogd, dan kan je niet anders. Wij zijn niet afhankelijk van een brouwer en kopen onze drank waar we zelf willen. Daar zijn de prijzen niet gestegen, dus ook geen prijsverhoging in de zaak. Die 6 procent btw is dan genoeg om de extra kosten te betalen. Als je te veel verhoogt, zou de klant wel eens sneller kunnen afhaken. Daar doen wij niet aan mee. Onze klanten hebben het ook moeilijk gehad. We zien ze liever tevreden terug komen.”

Johan Peeters: “Dat horecazaken die afhankelijk zijn van een brouwerij of bierhandelaar hun prijzen optrekken lijkt me logisch. De uitbater heeft geen mogelijkheid om in concurrentie te gaan met andere bierhandelaars omdat zij een contract hebben getekend dat dit verbiedt. Of zij tien bakken Duvel per week verkopen of niet, zij zullen voor elke bak evenveel moeten betalen aan de bierhandelaar. Dit noemt men ‘wurgcontracten’, hoogtijd dat de politiek hieraan iets doet.”

Ronny Cuypers: “Als de kosten stijgen dan kan je als ondernemer niet anders dan de inkomsten ook te verhogen. Anders kan je beter stoppen. Niemand werkt gratis in deze wereld. Het is aan de consument om te kiezen hoeveel hij waarvoor wil betalen. Op mijn terras thuis ben ik het goedkoopst af, maar ik wil ook wel eens elders zitten.”

Martien Smekens: “Volledig verantwoord. Die mensen zijn, samen met de evenementensector, financieel-economisch de grootste slachtoffers in deze crisis. Ik zal met veel plezier iets meer betalen voor mijn drankje. Uiteindelijk verplicht niemand mij om op café te gaan. Vroeger, toen de aardappeloogst mislukte, riepen de frituuruitbaters ook moord en brand en werd een pakje friet ook duurder. Toen de volgende oogst wél meeviel, werd dat pakje friet ook niet goedkoper...”

Fernand Beaumonde: “Misschien moeten in de toekomst de prijsstijgingen door brouwerijen en frisdrankproducenten eerst goedgekeurd worden zoals met de prijs van het brood. Na de eerste lockdown waren de prijzen al gevoelig gestegen en nu weer.”

Guy de Grande: “Prijsstijging was te verwachten. Ondanks de steun zijn er putten die moeten gevuld worden. De vraag is alleen, als de putten gevuld zijn, komt er dan een prijsdaling? Ik denk het niet.”

Jan Moerentorf: “Dit is een beetje dubbel. Uiteraard alle respect voor de mensen die het moeilijk hebben en daarom hun kosten moeten doorrekenen, maar de horeca is in feite een faillissementsgevoelige sector. Dus misschien gaan we hier gewoon een shake-out zien, waar de zwakke broertjes gewoon vroeger sneuvelen. Een korte oversterfte. Bovendien is de coronacrisis het perfecte excuus. Als je wil opslaan, is het nu het perfecte moment.”