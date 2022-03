HET DEBAT. Is het oké dat iemand als Marc Overmars na grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk weer aan de slag kan?

De omstreden Nederlander Marc Overmars is de nieuwe directeur voetbalzaken bij Antwerp. Een gewaagde keuze gezien Overmars amper anderhalve maand geleden op staande voet ontslagen werd bij Ajax na grensoverschrijdend gedrag. Is het wel oké dat zo’n man meteen weer aan de slag kan? Wat is jullie mening? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Sociaal pedagoge Liesbeth Kennes, experte seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag: “Deze aanwerving is eigenlijk een statement”, is Kennes streng. “Impliciet zegt de club dat vrouwen er niet moeten komen werken of solliciteren. Het klinkt er als een cultuur waar zo’n persoon goed past. Bovendien zullen vrouwen er minder snel hun hart durven te luchten of naar het meldpunt stappen, als dat er al zou zijn. Want eigenlijk zegt dat meldpunt niets. Stel je voor dat jij iemand bent die binnen de club zulke foto’s krijgt of gekregen heeft. Hoe onveilig voel je je dan opnieuw? Neen, mocht ik er werken, zou ik proberen uit de buurt van Overmars te blijven.”

Nederlands sportmarketingexpert Frank van den Wall Bake: “Overmars zat op een hoge troon bij Ajax en is er hard af gesodemieterd. Toen ik het nieuws hoorde, was ik verbaasd dat hij zo snel weer aan de bak geraakt. Dit geeft de vergankelijkheid van het voetbal aan. Het is een opportunistische wereld. Puur voetbaltechnisch snap ik dat Antwerp hem aanstelt. Wat Ajax heeft neergezet de voorbije jaren, is grotendeels te danken aan Overmars. Ik heb begrip voor hun standpunt dat het voetbal primair is. Overmars heeft openlijk spijt betuigd en zal die gekkigheid niet meer herhalen. Maar de vraag is: hoe ver gaat de acceptatie van de fans en de sponsors? Ik kan me inbeelden dat een huidige of potentiële sponsor vragen stelt bij zijn komst. Antwerp stelt zich kwetsbaar op, hoor. De club neemt een risico. Als ik Antwerp had mogen adviseren, had ik gezegd: niét doen.”

Quote Het is duidelijk dat Antwerp een toekomst ziet met Overmars. Er is genoeg gezond verstand aanwezig op de Bosuil om deze beslissing doordacht te nemen. Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de supportersfederatie

Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de supportersfederatie: “Misschien neemt de club wel een risico op imagovlak. Wat er bij Ajax gebeurd is, valt niet goed te praten. Anderzijds is het duidelijk dat Antwerp een toekomst ziet met Overmars. Er is genoeg gezond verstand aanwezig op de Bosuil om deze beslissing doordacht te nemen. Zij zullen met hem gepraat hebben over de feiten en zullen meer details kennen. Als Antwerp uiteindelijk in zee wil gaan met Overmars, dan staan wij daar achter. Wij vertrouwen de clubleiding, heten Overmars welkom en hopen dat hij ons kan brengen waar we thuishoren.”

Onze analist Marc Degryse: “Je kan wel zeggen dat iedereen een tweede kans verdient, maar niet dat dit een privékwestie was. Het gebeurde op de club, op Ajax. Dat soort gedrag kan simpelweg niet. Zoiets kan je niet maken. Overmars is wat dat betreft beschadigd. Te meer omdat het blijkbaar niet bij één slachtoffer is gebleven. Dit weglachen of wegmoffelen, gaat níet. Zie hoe die hele zaak in Nederland wekenlang is blijven nazinderen.”

Nederlandse voetbalanalist Jan Boskamp: “Ze hebben het bewust lang geheim gehouden. Er wordt nu ook wel schande van gesproken, maar dat kan in de voetballerij zo overwaaien. Overmars zal natuurlijk met argusogen worden gevolgd. #MeToo- en Black Live Matters-kwesties liggen hier ook heel gevoelig. En de fans van Antwerp hebben ook wel humor. Ik sluit niet uit dat ze ook over Overmars zullen zingen.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.