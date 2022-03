HET DEBAT. Is het oké dat iemand als Marc Overmars na grensoverschrijdend gedrag onmiddellijk weer aan de slag kan? Dit is jullie mening

De omstreden Nederlander Marc Overmars is de nieuwe directeur voetbalzaken bij Antwerp. Een gewaagde keuze gezien Overmars amper anderhalve maand geleden op staande voet ontslagen werd bij Ajax na grensoverschrijdend gedrag. Is het wel oké dat zo’n man meteen weer aan de slag kan? Wat is jullie mening? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Dit is hoe jullie erover denken.

Michiel Claus: “Men vergeet snel dat hij dit alles deed vanuit een machtspositie en dus zijn macht misbruikte om deze vrouwen te intimideren. Hij zal wel slim genoeg zijn om te stoppen met foto’s te versturen, maar stopt ook het machtsmisbruik?”

Peter Buyck: “Is het ok dat we ons gedragen in een ‘oog om oog tand om tand’-maatschappij? De etter bij de werkgever is weggesneden en dus is de etter bij de nieuwe werkgever tot inzicht gekomen. Mensen maken fouten, dat is menselijk. Als mensen niet uit hun fouten leren, dat zou pas problematisch zijn.”

Jacqueline serneels: “Direct terug in een machtspositie is erover.”

Leonie Verheyde: “Iemand die verdachte is in een strafonderzoek krijgt, tot wanneer er een uitspraak is, nog steeds het vermoeden van onschuld en heeft dus nog geen strafregister waardoor die persoon gewoon kan blijven werken. Tegen Overmars is er geen enkele klacht ingediend, dus waarom zou hij niet gewoon een nieuwe job mogen aanvaarden? Een niet-bekend persoon die zijn me-too-boekje te buiten gaat en zijn ontslag krijgt, kan ook gewoon ergens anders aan de slag. Zijn nieuwe baas zal het mogelijks nooit weten.”

Jurgen Meurs: “Wat stel je dan voor? Dat iedereen met iets op zijn kerfstok niet meer moet werken, leven van een uitkering? Die moeten wij dan betalen. Dan heb ik liever dat ze blijven werken mits strengere opvolging tegen recidivisme.”

Ilse Verlinden: “Het probleem is dat het onderzoek bij Ajax nog niet is afgelopen, dus niemand weet waarover het eigenlijk gaat. Bovendien is er duidelijk aangegeven dat zijn gedrag bij Ajax geen onderwerp was tijdens de sollicitatiegesprekken. Daar stel ik mij toch wel vragen bij.”

Patrick Vandeputte: “Uit sommige reacties blijkt dat er toch redelijk veel zijn die ook een probleem hebben met hun eigen normen en waarden. Benieuwd hoe ze zouden reageren indien het hun eigen vrouw/vriendin was die dergelijke foto’s toegestuurd krijgt van een directeur bij haar werkgever. Zouden ze het dan ook allemaal niet zo erg vinden? Ik denk het niet. Als je weet dat er al contact was met Antwerp twee weken na zijn ontslag, dan is dat toch wel heel kort voor iemand die “tijd nodig had om tot inzicht te komen”.

Kurt Tengrootenhuysen: “Ik denk dat Johan Boskamp de nagel op de kop slaat. Antwerp supporters hebben een fantastisch gevoel voor humor en daarom dat RAFC dit kan doen zonder problemen met de achterban te moeten vrezen. Ik weet niet of Overmars zelf beseft hoe zwaar hij in de fout is gegaan, maar ik denk wel dat hij het niet meer gaat herhalen, en dan heb je een geweldige deal gedaan als Antwerp zijnde.”

Dirk Keizer: “Een week na de bekendmaking van zijn wanpraktijken werd hij door Antwerp al gecontacteerd. Dit is een kaakslag voor al die vrouwen bij Ajax.”

Roeland Kenis: “Natuurlijk verdienen mensen een tweede kans, maar dit is gewoon te vroeg. Aan zijn persconferentie zie je dat Overmars geen spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Sportief begrijpt iedereen het, maar menselijk gezien...”

Tom Deckers: “Beste transfer ooit van RAFC! Die gaat absoluut zeker renderen ook. Is niet goed te keuren wat hij deed en moet duidelijk gemaakt worden door zijn nieuwe werkgever dat dit niet getolereerd zal worden maar ik zie absoluut niet in waarom hij die tweede kans niet zou krijgen! Ook qua timing perfect anders had RAFC deze grote naam nooit kunnen strikken.”

Martin Van Brempt: “Heeft er dan echt niemand even stilgestaan met hoe de slachtoffers van Overmars zijn daden, zich voelen. Of tellen mensen niet mee in de gedachtegang van de heren(!) van Antwerp? Dit getuigt van een mentaliteit, eigen aan geldwolven zeker, ikke, ikke ikke, de rest kan stikken.”

Gerry Cle: “Plat opportunisme van Antwerp. In de hoop er zelf beter van te worden, nemen ze een omstreden en in Nederland uitgespuwde vedette in dienst. Waar ligt hun grens van daden in de privésfeer? Vrouw en kinderen slaan gebeurd immers ook in de privésfeer. Wat als de slachtoffers alsnog klacht indienen? Wat als blijkt dat Overmars nog steeds niet ‘genezen’ is?”

