HET DEBAT. Is het goed dat het vegetarisch aanbod op Gentse Feesten wordt uitgebreid tot helft van de kraampjes? Dit zeggen jullie

Dit jaar moet de helft van de eetkraampjes op de Gentse Feesten vegetarisch eten aanbieden. Dat heeft de stad gisteren bekendgemaakt. Er werd onmiddellijk en uitgebreid op de beslissing gereageerd, zowel positief als negatief. Is het goed dat het vegetarisch aanbod wordt uitgebreid? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord . Dit is hoe jullie erover denken.

Katrien Caers: Ik lees hierboven dat vegetarisch eten hip en trendy is en bijgevolg is het een goede zaak mensen voor 50% te verplichten vegetarisch te eten. Dus alles wat hip en trendy is moet opgelegd worden? Wat een bizarre redenering. Maar verplicht vegetarisch is een goede zaak, zolang de plaatselijke handelaars maar mogen kiezen wat ze maken, dan draaien zij automatisch meer omzet en draaien die puur op commerce gerichte marktkraamketens maar op voor die absurde regeltjes. Lang leve de lokale handelaars.

Guido Bervoets: Diversiteit in het aanbod is een goede zaak. Er is nog keuze genoeg aan junkfood en de vegetariërs kunnen ook aan hun trekken komen, zo hoort dat toch te zijn in de 21e eeuw? En tussen de slemp- en zuippartijen mag ook wel eens iets gezond gegeten worden. En het helpt bovendien mee aan het dierenwelzijn. Niemand kan daar toch tegen zijn?

Jill Pauwels: Bravo voor dit initiatief! Misschien wel dé uitgelezen kans om de verstokte vleeseter te laten inzien dat vlees geen must is en dat vegetarisch eten écht wel lekker kan zijn ;).

Christophe Heereman: Vegetarisch eten is niet altijd gezond (vaak wel integendeel...) en vlees eten is niet altijd ongezond (echt te veel is natuurlijk duidelijk wél ongezond). Er heerst een verkeerd zwart-wit beeld hieromtrent... Ik kan leven met het ervoor zorgen dat een deftig aandeel vegetariërs makkelijker aan vegetarisch eten kan geraken, maar men moet nu ook niet overdrijven met 50% en dus zeker niet onder het mom van gezond; in dat laatste geval: zorg voor gezonder eten met vlees.

Sharon Debeul: Als men aan het volk vraagt om iets minder vlees te eten dan moet men ook een alternatief aanbieden. Meer keus en dus meer alternatieven zijn dus prima.

Tommy Wymeersch: Het gaat hier dus wel over keuzes opdringen: als ge een uur moet aanschuiven om aan een hamburger te geraken en het veganistische kraam daarnaast heeft geen volk staan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die uit grote honger een stukje vegan zullen gaan proberen. Missie geslaagd voor de groentjes!

Karin Verwimp: Ik ben geen vegetariër maar heb er in ieder geval geen probleem mee. En alhoewel ik graag een stuk vlees op mijn bord heb, kook ik net zo goed regelmatig vegetarisch. Gewoon omdat het echt wel lekker is.

Andy Van Haesendonck: Altijd dat verplichten...een mensen mag tegenwoordig niet meer zelf kiezen wat hij doet, eet of verkoopt. Ik denk dat je hierdoor een ‘psychologisch’ omgekeerd effect creëert bij de mensen. Laat de mensen de vrije keuze, dan ga je zelf zien dat het allemaal goed komt. 30% biedt al spontaan vegetarisch aan had ik al gehoord, is toch al een mooi signaal dat de mensen tegenwoordig ‘meer’ respect hebben voor ieders keuze?

Rita Scholliers: Ik vind het niet meer dan normaal dat het vegetarisch aanbod vergroot wordt. We weten allemaal dat vlees gepaard gaat met dierenleed en een grote voetafdruk geeft. Dat spreekt dan toch voor zichzelf om hier iets aan te doen? Als mensen het niet laten uit respect voor de dieren dan zou het toch positief zijn voor het milieu.

Bram Volckaert: De verwachte emotionele vleesreflex van Vlaanderen... Mensen houden nu eenmaal niet graag van verandering. Los daarvan vind ik het een fijn initiatief!

Kris Bouwens: Een mooie evolutie. Je hebt niet alle dagen vlees nodig. Zolang dit vegetarische eten maar niet uit alle hoeken van de wereld komt. Ik ben nog meer voorstander van lokaal en biologisch geteeld voedsel.

Sofie Hugeliet: Is een zeer goed idee, de vleeseters moeten niet vrezen voor hun stukje vlees (in alle vormen en aspecten) en nu hebben de vegetariërs onder ons een grotere keuze, ik zijnde vegetariër kan dit alleen maar toejuichen. Mijn man heeft nog steeds zijn vlees en ik moet minder gaan zoeken waar ik iets vegetarisch kan krijgen. Top initiatief, zou overal zo moeten zijn!

Rik Mortier Schitterend initiatief, onze vleesconsumptie zal drastisch moeten verminderen als we onze ecologische voetafdruk willen verlagen. Dat wordt samen met de strijd tegen racisme, transfobie en fatshaming de grote uitdaging voor de huidige en komende generatie(s).

Tine Leut: Dit gaat te ver. Moet de politiek zich nu echt overal mee bemoeien? Betalen voor een dure staanplaats maar niet mogen beslissen wat men wenst aan te bieden. Gaat men een slager ook verplichten om zijn aanbod te beperken?

Jan Boden: We veronderstellen dat het Gents stadsbestuur met de cijfers in hand kan aantonen dat de helft van de bezoekers van de Gentse Feesten vegetariërs in hart en nieren zijn. Mocht echter blijken dat 70 % van de bezoekers niet-vegetariërs zijn dan ontstaat er toch een democratisch en culinair deficit. Dat zou dus kunnen leiden tot een polarisering tussen de vleeseters en de groenteneters terwijl het stadsbestuur toch gekend staat om zijn inclusief en verbindend karakter.

