HET DEBAT. Is het een goede zaak dat de Rode Duivels en andere voetballers knielen voor Black Lives Matter? Dit is jullie mening

Europese voetballers gaan voor de Black Lives Matter-beweging op de knieën tijdens het EK. Ook ons land deed vanavond weer mee, met Romelu Lukaku als voortrekker. Sommigen applaudisseren daarvoor, bij anderen klinkt boegeroep. Wat denk jij? Is het een goede zaak dat profvoetballers actief opkomen tegen het onrecht van discriminatie, of moeten ze het maar gewoon bij voetballen houden? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord . Dit is jullie mening.

Mariella Bracke: “Ja dat is een goede zaak, wat is er mis mee misschien? Je moet ergens beginnen, en bij voetbal is dat de perfecte plaats. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, zal er veel minder racisme zijn.”

Eddy Vandendriessche: “Het knielen heeft niets met sport te maken. Dit is een politiek statement. Dus voor mij geen voetbal.”

Geert Leenders: “Knielen is een sterk teken in de strijd tegen racisme. Stervoetballers kunnen een voortrekkersrol spelen in het bewustwordingsproces. Dus Romelu en co, doe zo voort en trek jullie geen moer aan van de kritiek die dikwijls uit erg onwelriekende hoek komt.”

Peter Bosmans: “Neen, dit hoort niet thuis op een voetbalveld. We zijn een maatschappij vol symboliek geworden, waar je alles zou moeten kopiëren wat iemand anders voordraagt. Dat is absurd, je moet ernaar leven. Anderen bewust maken doe je niet door kopieergedrag, maar met daden in het dagelijkse leven.”

Delphine Brasseur: “Ik vraag me af hoeveel van die knielende voetballers echt achter die beweging staan. Ik heb zo het vermoeden dat het merendeel gewoon passief meedoet om niet met de vinger gewezen te worden. Politiek correct met de meute meedoen is de boodschap...”

Lino Martin: “Dat is zeer zeker nodig in onze alsmaar meer haatdragende en rechtser wordende maatschappij!”

Ellen Hendriks: “Zeker! Kan niet genoeg aandacht gegeven worden aan racisme en discriminatie! Weg ermee, in welke vorm dan ook.”

Marc Sluyts: “Hou politiek uit de sport. ALL LIVES MATTER, zo simpel is het.”

Mounir Bozar: “Mensen die zich ergeren aan acties tegen racisme, zijn onderdeel van het probleem.”

Terry Geerts: “Hou dit soort zaken weg uit de sport. Zorgt alleen voor nog meer controverse.”

Stijn Van Keer: “Elke actie tegen racisme is goed. Daar kan je als mens simpelweg niets op tegen hebben. Alleen heeft BLM al zoveel negatieve lading (plunderingen, rellen, etc.) dat ik mij wel kan voorstellen dat heel wat mensen dit hiermee associëren. Ironisch genoeg zijn het vaak mensen die voortdurend dwepen met ‘vrije meningsuiting’ die er aanstoot aan nemen en blijkbaar niet kunnen accepteren dat Lukaku & co ook een mening hebben. Een soort van vrije-meningsuiting-paradox.”

Dirk Van de Wal: “Met het risico velen tegen het hoofd te stoten: sporters moeten met hun sport bezig zijn! Als ze een politiek statement willen maken, moeten ze in de politiek gaan!”

Henry Wieme: “Neen, want gaan ze dan ook hetzelfde doen bij de wereldbeker in Qatar? Want daar is nog enorm veel werk aan de winkel op vlak van vrijheden, geloof, uitbuiting gelijkheden, immigratie,... Het logo ‘RESPECT’ op de mouw is een beter idee, als iedere speler zich er aan houdt natuurlijk!”

