HET DEBAT. Is het een goede beslissing om de Dodentocht in te korten tot 65 kilometer?

Voor het eerst in de geschiedenis van de dodentocht wordt het parcours van de wandeltocht ingekort van 100 kilometer tot 65 kilometer . De voorspelde hitte maakt het volgens de organisatie onverantwoord om wandelaars overdag verder te laten wandelen. Toch klinkt ook heel wat kritiek op de beslissing. Volgens sommigen is het inkorten van de tocht een betutteling, en moet ieder voor zich kunnen beslissen. Wat denk jij: is het inkorten van de tocht een goede beslissing? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele deskundigen ervan vinden.

Het is de FOD Volksgezondheid die de Bornemse Dodentocht, die vrijdag om 21 uur van start gaat, een einduur heeft opgelegd, zo klinkt het in een mededeling op de website van de organisatie. “Het eerste deel van de 100km-tocht speelt zich ‘s avonds en ‘s nachts af. Maar door het opgelegde einduur van 13 uur door FOD Volksgezondheid kunnen we niet anders dan de tocht met één derde in te korten. De laatste wandelaar verwachten we dus rond 13u terug in Bornem, voor de grootste hitte”, klinkt het.

Dokter Winne Haenen, gezondheidsinspecteur: “In loopwedstrijden met niet-getrainde mensen ziet men vanaf 23 graden meer patiënten”

Dokter Winne Haenen, die 28 jaar ervaring heeft als inspecteur voor Volksgezondheid en onder meer meemaakte hoe in april 2018 een zestigtal deelnemers van de Antwerpse 10 Miles moesten afgevoerd worden omdat ze niet voorbereid waren op de eerste warmte, maakte duidelijk waarom een bijsturing zich opdrong. “Bij festivals noteert de hulpcentrale 112 in de hitte 30 tot 40 % meer patiënten. Precies daarom wordt het aantal hulpverleners vanaf 27 graden opgeschaald. Maar nu zouden 13.000 deelnemers een langdurige inspanning doen, bij 32 tot 33 graden in de schaduw.”

Quote Als ze bij tientallen naar het ziekenhuis moeten om te rehydrate­ren, riskeer je een overbelas­ting van de medische structuren waarbij je geen dringende hulp meer kan garanderen voor wie pakweg een hartin­farct krijgt.

Ze wijst erop dat de deelnemers van de Dodentocht lang niet allemaal getrainde ultralopers zijn, en de meeste wandelaars zijn al zeker niet voorbereid op deze hitte. “Bovendien kan er een competitie-element spelen waardoor mensen over hun grenzen gaan zonder het te beseffen. In loopwedstrijden met niet-getrainde mensen ziet men vanaf 23 graden meer patiënten.”

“100 kilometer stappen is niet wat je alle dagen doet, uitzonderingen niet te na gesproken, en vergt extreem veel van het lichaam. Als we hen zaterdag de laatste kilometers van de dodentocht hadden laten uitstappen onder een bloedhete zon, kon de ene na de andere deelnemer neervallen. Als ze bij tientallen naar het ziekenhuis moeten om te rehydrateren, riskeer je een overbelasting van de medische structuren waarbij je geen dringende hulp meer kan garanderen voor wie pakweg een hartinfarct krijgt. We kunnen de ziekenhuizen niet extra belasten, er zijn nog altijd zowat 1.600 Covid-patiënten gehospitaliseerd. Ook dat speelt.”

VZW Kadee, organisatie achter de Dodentocht: “We kregen de kans niet om te checken of we controleposten konden ontdubbelen”

“De beslissing is dubbel”, klinkt het dan weer bij de organisatie van de Dodentocht. “Je weet dat je voor je wandelaars alles doet. En de veiligheid voorop stelt. Maar het is ook een zware beslissing voor ons, zo vlak voor de start”, zegt Robyn.

Sowieso waren enkele hittemaatregelen al van kracht. Er wordt extra waterbedeling langsheen het parcours voorzien, controleposten krijgen schaduwzones en er komen dispensers met gratis zonnecrème aan de startzone, aankomsten en controleposten.

Volgens de woordvoerster kreeg de organisatie echter niet de kans te checken of ze die controleposten konden ontdubbelen. De gemeente had al gekozen voor de laatste optie - de tocht inkorten en laten eindigen zaterdag om 13 uur - voor zij gehoord werden. “Dat is een beslissing die onafhankelijk van de organisator wordt genomen, het advies van de veiligheidscel is overgemaakt aan de burgemeester die de eindbeslissing nam”.

Professor inspanningsfysiologie Jan Bourgois (UGent): “Wijze beslissing”

Professor Jan Bourgois staat volledig achter de beslissing om de wandeltocht in te korten. “Omdat het gaat om een massamanifestatie met veel recreanten die niet optimaal zijn voorbereid. Gezien de voorspelling van zware klimatologische omstandigheden, zowel qua temperatuur als qua luchtvochtigheid, vind ik het een wijze beslissing. Ook omdat het parcours veel open vlaktes heeft met bijkomende straling vanuit de grond. Als je op asfalt loopt, stijgt de temperatuur nog door.”

Fervent deelnemer en ultraloper Ruben Van Gucht: “Tegenwoordig bekijken we alles met een vergrootglas”

“Ik ben teleurgesteld, net als vele anderen, maar heb ook begrip voor de beslissing. Het algemeen belang en de gezondheid primeren”, reageert sportjournalist Ruben Van Gucht. Hij is ultraloper en nam al meermaals deel aan de Dodentocht in Bornem.

“Wel moeten we als maatschappij ook eens naar onszelf kijken. De Dodentocht wordt al jaren georganiseerd. Ook in 2003 kregen we te maken met een hittegolf, maar toen ging de tocht wél volledig door. Het verschil is dat we tegenwoordig alles met een vergrootglas bekijken. We zijn in een kritische maatschappij beland waarin organisaties geen risico willen lopen. Dat is onze eigen schuld. Mocht er iets gebeuren tijdens de tocht, wat zeker mogelijk is door de hitte, zou de organisatie daarvoor verantwoordelijk geacht worden. En dat terwijl deelnemers vooraf verklaren dat ze op eigen verantwoordelijkheid deelnemen.”

Oudste deelnemer Hendrik Dupont (93): “Supporters helpen met emmers en tuinslangen als het te heet wordt”

“Ik wandel nu al meer dan 30 jaar mee, en het ene jaar was dat in extreme hitte, dan weer in de kou of de gietende regen... Als wandelaar wéét je dat er tussen start en aankomst veel kan gebeuren, en dat je daar simpelweg op voorbereid moet zijn”, vertelt Hendrik Dupont, met zijn 93 jaar de oudste deelnemer. Hij zou dit jaar voor de 33e keer de tocht van 100 kilometer wandelen, en is dan ook teleurgesteld dat het zaterdag na 65 kilometer moet ophouden. “Langsheen het parcours helpen supporters ons ook steeds een handje: als het warm wordt, zetten mensen massaal emmers water buiten, of worden de tuinslangen bovengehaald.”

“Ikzelf kan goed tegen de hitte, wie het daar moeilijker mee heeft kan zelf beslissen om thuis te blijven. Als dit al niet meer kan, wat doen we dan met de Ronde van Frankrijk, of de Marathon des Sables? Is dat dan wél nog verantwoord?", vraagt de kwieke negentiger zich nog af.

Rode Kruis: “Vermindering van risico’s”

“Bij temperaturen van 30 of meer graden vermijd je best zware inspanningen. Dat is een advies dat wij altijd geven”, aldus Joachim Deman, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. De beslissing om de Dodentocht in te korten betekent bovenal een vermindering van risico’s, benadrukt hij.

“Het hangt natuurlijk af van persoon tot persoon. Sommigen zijn fysiek in betere vorm, en kunnen ongetwijfeld de 100 kilometer uitwandelen,” klinkt het. Deman toont daarom begrip voor de teleurgestelde wandelaars. “Maar je moet ook denken aan zij bij wie dat niet vanzelfsprekend is”, zegt hij. Of nu veel minder wandelaars verzorging nodig zullen hebben, betwijfelt Deman. “Een editie zonder incidenten is een utopie”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Is het een goede beslissing om de Dodentocht in te korten tot 65 kilometer? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.

Poll Is inkorting door hitte een goede beslissing? Ja

Nee Is inkorting door hitte een goede beslissing? Ja (59%)

Nee (41%)