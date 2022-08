HET DEBAT. Is het een goede beslissing om de Dodentocht in te korten? Dit is jullie mening

Voor het eerst in de geschiedenis van de Dodentocht wordt het parcours van de wandeltocht ingekort van 100 kilometer tot 65 kilometer. De voorspelde hitte maakt het volgens de organisatie onverantwoord om wandelaars overdag verder te laten wandelen. Toch klinkt ook heel wat kritiek op de beslissing. Volgens sommigen is het inkorten van de tocht een betutteling en moet ieder voor zich kunnen beslissen. Onze lezers reageren alvast bijzonder verdeeld op de kwestie. Hieronder vindt u de opvallendste inzendingen.

Walter Decock

“In de huidige context, waarin iedereen procedeert als er iets gebeurt, is dit een wijze beslissing. De organisatie en de gemeente moeten zichzelf beschermen tegen schadeclaims.”

Jaak Warrie

“Als je moet rekenen op het ‘gezond verstand’ van de mensen, dan weet je dat je bedrogen uitkomt. Gelukkig leven we in een land waar de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en het algemeen belang voor ogen houdt. De reactie van de meeste mensen gaat uit van het eigen ‘ik’. ‘Ik zal zelf wel beslissen wat ik doe’, tot het fout gaat. En dan moeten anderen het probleem oplossen.”

Liesbeth Cuppens

“De overheid moet niet beslissen over het hoofd van de burgers heen. Wie aan een tocht van 100 kilometer begint, is gemotiveerd en/of getraind. In beide gevallen een goed recept om de eindmeet te halen. Doseren moet iedereen, maar geef mensen de mogelijkheid om de volledige afstand af te leggen. Wie op is van vermoeidheid zal sowieso wel stoppen.”

Dieter Devreze

“Het probleem is de massa. Honderd kilometer alleen afwandelen en in elkaar zakken zorgt niet voor een potentiële overbelasting van de zorg. Wanneer duizenden dat doen en tientallen mensen onderuit gaan, is die overbelasting er wel. Ga jij aan de weduwnaar vertellen dat zijn partner niet geholpen kon worden omdat per se duizenden mensen zo’n lange afstand wilden wandelen?”

Ivan De Ridder

“Iedere deelnemer zal wel beseffen waar hij/zij aan begint. Het is geen wedstrijd tegen anderen, maar tegen jezelf. Opgeven is geen schande. Dat kan iedereen overkomen door vermoeidheid, blessure (blaren) of kilte/warmte. Anderzijds, het gros van de deelnemers in volle hitte nog de laatste kilometers laten afleggen kan een logistiek huzarenstuk betekenen. In het verleden is dit echter ook zonder incidenten verlopen, dus ik vind dit toch wel bijzonder betuttelend.”

Geert Tamsyn

“Zeer goede beslissing, sommige mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Bij onheil wordt immers niet alleen het slachtoffer getroffen, maar deelt ook altijd de maatschappij in de brokken.”

Albert Sorgeloos

“Bedenk ook eens dat dit voor sommigen een moment is dat ze zich weer goed kunnen voelen na een ziekte/verlies/tegenslag/depressie. Het zijn niet allemaal prestatiebeesten en ondoordachte deelnemers.”

Katrien Caers

“Mensen worden toch niet verplicht verder te wandelen als het niet gaat? Dat er door de hitte meer opgevers zouden zijn? En dan. Nu is iedereen bedrogen. Maar ja, een mens mag niets meer zelf beslissen. En helaas vinden meer en meer mensen dit ook het nieuwe normaal...”

Guido Bervoets

“Men hoeft nooit meegedaan te hebben aan de Dodentocht om te weten dat de laatste 40 kilometer de moeilijkste en de meest uitputtende zijn. Als die dan in volle zon moeten plaatsvinden, is het makkelijk te voorspellen dat sommigen er onderdoor zullen gaan. Mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Het is inderdaad een goede beslissing om de tocht in te korten.”

Jean-Luc Barra

“Waar moeien instanties zich weer mee? Niemand wordt verplicht die honderd kilometer uit te lopen. Men mag stoppen wanneer men wil, daar worden geen boetes voor opgelegd.”

