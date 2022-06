HET DEBAT. Is het een goed idee om je kind in de gaten te houden via een gps-horloge?

Sommige ongeruste ouders kopen een gps-horloge om de locatie van hun kinderen in de gaten te houden. Na de verdwijning en de moord op de 9-jarige Gino uit Zuid-Limburg is de vraag naar dergelijke gps-trackers sterk gestegen . Wat denk jij? Is het wel een goed idee om je kind in de gaten te houden via een gps-horloge? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Katelijne Van Lommel, kinderpsychologe:

“We mogen best wel gebruikmaken van de digitale evolutie die er vandaag is en als er tools zijn die bereikbaarheid vergemakkelijken, heel graag, zolang het doordacht blijft”, reageert ze. “Laat je kind het horloge niet continu dragen, maar alleen als het kan helpen om veiligheid en communicatie te bieden in bepaalde situaties zoals op een druk strand of als uw kind alleen de bus neemt, dan is dat zeker handig.”

“Als ouder is het belangrijker dat je erover praat als een middel dat jullie kan helpen om contact te vergemakkelijken, en niet vanuit ‘er kunnen slechte dingen gebeuren dus.’ Al moet de taak van ouders blijven om zelf toezicht te houden, dat mag een gps-horloge nooit vervangen.”

Heidi De Pauw, CEO bij Child Focus:

Een kind lokaliseren via trackingssystemen vindt Child Focus geen goed plan. “Dit zou Gino niet geholpen hebben”, zegt Heidi De Pauw. “Mensen met slechte bedoelingen weten heel vaak hoe ze kinderen moeten manipuleren en hoe ze dat soort systemen kunnen omzeilen. We zijn wel voorstander om kinderen te leren iemand in vertrouwen te nemen als iets niet goed voelt. Maatregelen zoals trackingssystemen geven een vals gevoel van veiligheid.”

Child Focus raadt ouders aan om hun angsten niet te projecteren op hun kind. “Mensen met slechte bedoelingen kijken naar kinderen die vatbaar zijn voor dergelijke zaken. Vandaar dat we de raad geven om angst en paniek niet te laten overslaan op kinderen. Kinderen worden dan onzeker. Mensen met slechte bedoelingen gaan die onzekerheid gebruiken om het vertrouwen van het kind te winnen.”

Marijke Bisschop, kinderpsychologe:

“Het geeft een vals gevoel van veiligheid en is compleet overbodig. Meer zelfs, het creëert een angstpsychose”, vertelt Marijke Bisschop. “Een kind zal geen vragen meer durven stellen of hulp vragen en nog meer panikeren als het horloge kwijt is of niet is aangedaan. Je geeft hen het gevoel dat ze altijd traceerbaar moeten zijn, maar waar leven we dan nog voor? Als iemand slechte bedoelingen heeft, laat die een horloge bovendien niet zitten.”

“Goede afspraken en opvoeden richting zelfstandigheid, vertrouwen en onafhankelijkheid is veel belangrijker. Laat ons dat als ouder niet vergeten. Leer je kind niet met vreemden mee te gaan. Leer ze hulp vragen. Leer ze naar een afgesproken punt te komen als ze verloren zijn gelopen. Doe op een festival een bandje om en schrijf je gsm-nummer erop. Belangrijke levenslessen mogen niet afgenomen worden door een gps-horloge”, vervolgt ze.

Katleen Gabriels, wetenschapster in de moraalfilosofie gespecialiseerd in computerethiek:

Katleen Gabriels publiceerde in het verleden al een artikel in het vakblad ‘Ethics and Information Technology’ over het gebruik van trackingapps door ouders. Ze refereerde aan een Iers onderzoek waarbij ouders hun kinderen tussen 8 en 12 jaar een smartphone geven. “Gevraagd waarom ouders hun kind een gsm naar school meegeven, hoewel dit verboden is, zeggen ze steevast: voor noodgevallen. Wat dat concreet betekent, weten ze vaak niet”, luidt het.

“Het Ierse onderzoek concludeerde dat de kinderen zich gecontroleerd voelden. Ze logen dat hun batterij leeg was of vergaten hun telefoon aan te zetten, om aan controle te ontsnappen.” Gabriels wil niet zeggen dat het gebruik van gps om je kind in de gaten te houden per se verwerpelijk is, maar als je het doet: doe het altijd in overleg met het kind. “Als een kind eigen inbreng ervaart of een dialoog, dan geef je het autonomie. Het kind moet dan ook mogen zeggen: dat wil ik niet.”

Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris:

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens is zich ervan bewust dat steeds meer ouders hun kinderen tracken. Op vlak van veiligheid en bezorgdheid kan ze er een zeker begrip voor opbrengen, maar toch benadrukt ze dat ouders het op de juiste manier moeten doen. “Alle kinderen, ook minderjarigen, hebben recht op privacy. Als je dus beslist om je kind te tracken, op welke manier dan ook, moet je het daarover informeren en het uitleggen waarom je dat doet. Nog beter is natuurlijk als je je kind ook voor een stukje mee laat beslissen. Zeker de oudere kinderen, want zij zijn daartoe bekwaam. Een zeventienjarige kan je op dat vlak nu eenmaal niet vergelijken met een zevenjarige.”

Dat sommige ouders hun kinderen niet inlichten over hun trackinggedrag, vindt Vrijens een stap te ver. “Dan schend je de privacy van je kind. Plus, als je kind ontdekt wat je doet, krijgt het vertrouwen in jou een stevige deuk. Ook kinderen volgen met camera’s overschrijdt volgens mij de grens.”

“We willen alles beheersen en begrijpen. Vroeger was het normaal om ’s morgens je kind met de fiets te zien vertrekken en het niet te horen of te zien tot het ’s avonds weer thuis was. Nu primeert een zekere angst. Dat is jammer, want we nemen onze kinderen een stukje vrijheid af door altijd te willen weten waar ze zijn en wat ze doen”, gaat ze verder.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.