HET DEBAT. Is het een goed idee om het ziektebriefje af te schaffen voor wie korte tijd ziek thuis blijft? Dit is jullie mening

Welk restaurant wordt bekroond tot het beste van de wereld? “Plots wil de ganse wereld bij je komen eten”

5:00 Vandaag wordt in Antwerpen het nieuwe ‘beste restaurant ter wereld’ bekendgemaakt, met het Deense Noma als topfavoriet. Maar wie het ook wordt, nu al staat de overrompelende orkaan aan internationale aandacht en reservatievragen vast. Zo weten ze ook maar al te goed bij het Spaanse driesterrenrestaurant El Celler de Can Roca (Girona), dubbele laureaat in 2013 en 2015. “Zelfs nu nog: van zodra we voor één maand de reservatielijn opengooien, is die binnen de twee uur al volgeboekt”, zegt het broedertrio Joan, Josep en Jordi van het restaurant met ook nog eens de uniekste ontstaansplek ter wereld: letterlijk in de kelder van mama Montse.