HET DEBAT. Is het een goed idee om het Covid Safe Ticket te verplichten op de werkvloer? Dit is jullie mening

Het Overlegcomité heeft eerder deze week beslist om het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) ook in Vlaanderen uit te breiden naar de horeca, fitnesscentra en kleinere evenementen. Agoria, de federatie van Belgische technologiebedrijven, wil nog een stap verder gaan en vraagt dat ook bedrijven de mogelijkheid krijgen om het CST te verplichten op de werkvloer. Wat denk jij? Moet een werkgever de mogelijkheid krijgen een coronapas te vragen aan een werknemer? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Kris Heyvaert: “Waarom niet? Ik bedoel: niet-gevaccineerden kunnen ook een CST hebben door zich te laten testen. Het is niet omdat jij geen vaccin wilt dat je daarom anderen moet blootstellen, dus laat diegenen die zich niet willen vaccineren dan maar eens extra moeite doen.”

Philippe Stevens: “Van mij mag het gerust , op voorwaarde dat dat masker dan voor altijd verdwijnt.”

Liesbeth Cuppens: “De basisregels zijn belangrijk, maar zijn geen uitweg uit de crisis. Verplichte vaccinatie is de enige oplossing. Vaccin of doktersattest, hoe moeilijk kan het nog zijn? De enkelingen die geen prik kunnen krijgen vormen geen gevaar (te weinig) en verder is algemene immuniteit verzekerd. Juridische redenen inroepen om de prik niet te verplichten, is geen argument. De regering heeft ons vlotjes heel wat vrijheden afgenomen en nu blijkt een prik verplichten te moeilijk. Blijf redelijk, aub.”

Andy Gijsels: “Geen pasjesmaatschappij, maar wel oproepen om zonder loon komen te zitten als je er geen hebt... Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Nogmaals, wat is het nut van een CST als ik als gevaccineerde kan rondlopen met milde of zelfs geen symptomen en alsnog medegevaccineerden of niet-gevaccineerden kan aansteken?”

Kato De Cock: “Zeer zeker niet! Een werkgever heeft geen zaken met de medische zaken van een werknemer. Je kan ook het recht op arbeid niet afnemen zolang vaccinatie een VRIJE keuze is. Bovendien houdt zo’n ticket Covid-19 niet buiten de muren, het toont enkel aan dat je gevaccineerd bent (maar dan kan je evengoed alsnog besmet zijn).”

Yvan Lissens: “Dit zou een goede maatregel zijn. Jezelf niet laten vaccineren is een persoonlijke keuze, maar dan moet je er ook de gevolgen van dragen.”

Johan Thomas: “Consequent gedrag is hier steeds voor één zijde toepasbaar. Bij een besmetting in het bedrijf werden de vakbonden of werknemers ook nooit ingelicht vanwege ‘privacy-reden’, en terecht. Nu het in het ‘voordeel’ van de bedrijven is zouden we diezelfde regels ‘aanpassen’. Medische informatie is geen informatiebron voor de werkgeverszijde. Dit is de doos van Pandora openen.”

Ronny Cuypers: “Natuurlijk is dat een goed idee. Het CST kan best overal waar mensen samenkomen gecontroleerd worden. Alleen zo kan je zeker zijn dat je collega, de winkelbediende, de ober, enz... veilig in jouw buurt kan en mag komen.”