HET DEBAT. Is het een goed idee om enkel nog elektrische bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijk te maken?

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het woon-werkverkeer. Vanaf 2026 zullen enkel nog elektrische bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. In het begin zullen ze 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn, maar die aftrekbaarheid wordt geleidelijk verminderd. Wat denk jij? Is het een goed idee om enkel nog elektrische bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijk te maken? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën (CD&V):

“Dit is een heel belangrijke stap voor de vergroening van het wagenpark en de verduurzaming van de mobiliteit”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Het akkoord voorziet dat er niet geraakt zal worden aan bestaande contracten. “We gaan niet inbreken op bestaande contracten”, bevestigt minister Van Peteghem. Over de budgettaire impact van de ingreep zegt minister Van Peteghem dat die “van heel nabij gemonitord” zal worden.

Naast de vergroening van de bedrijfswagens zelf voorziet het plan ook in stimulansen voor extra laadinfrastructuur. Volgens minister Van Peteghem gaat het zowel om laadpalen bij de mensen thuis als bij bedrijven en in de publieke ruimte. Wie thuis zelf een laadpaal plaatst zal tussen 2022 en 2024 recht hebben op een belastingvermindering. “In 2022 gaat het om een belastingvermindering van 45 procent. Dat gaat naar 30 procent in 2023 en 15 procent in 2024", aldus Van Peteghem. Ook bedrijven worden via een verhoogde investeringsaftrek gestimuleerd om laadpalen te plaatsen.

Het bereikte akkoord moet volgens Van Peteghem ook het mobiliteitsbudget “versoepelen en eenvoudiger maken”. Dat moet er vooral voor zorgen dat mensen in hun woon-werkverkeer vlotter kunnen kiezen voor duurzame vervoersmodi.

Ronnie Belmans, CEO van Energyville:

Belmans is er rotsvast van overtuigd dat er tegen 2026 voldoende laadinfrastructuur kan worden voorzien. “Het plaatsen van voldoende laadpalen is een non-probleem”, klinkt het. Ook is hij ervan overtuigd dat vijf jaar meer dan genoeg tijd is om voldoende laadinfrastructuur te voorzien.

Volgens de CEO van EnergyVille waren de fiscale stimulansen voor het plaatsen van laadpalen zelfs helemaal niet nodig. Al benadrukt hij wel dat het om een totaalpakket gaat. Naast de uitfasering van diesel- en benzinewagens moet er ook werk worden gemaakt van de digitale meter en het capaciteitstarief. “Dat hangt allemaal samen”, aldus Belmans.

Voorts benadrukt Belmans dat het tanken bij een elektrische wagen helemaal anders gebeurt dan bij een diesel- of benzinewagen. “Je kan het wat vergelijken met een iPhone. Een elektrische auto hoef je namelijk ook niet altijd volledig vol te tanken”, klinkt het.

Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij SDWorx:

“Als je een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, moet je belastingen betalen. Maar daaraan verandert voorlopig niets”, verduidelijkt Michiels in gesprek met HLN LIVE. “De bedrijfswagen wordt niet duurder op korte termijn voor de werknemer. De huidige plannen beperken zich tot de werkgeverskosten en de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting. Werknemers met een wagen op fossiele brandstof moeten voorlopig geen hogere belasting betalen.”

Ook het mobiliteitsbudget is aangepast. “Dat bestaat al sinds 2019, maar kent geen al te groot succes”, aldus Michiels. “De regering wil dat versoepelen. Er zijn wachttermijnen. Je kan niet onmiddellijk instappen, je moet al voldoende lang over een bedrijfswagen beschikken. Men wil sleutelen aan die wachttermijnen omdat die een hindernis vormen. Er zouden ook meer mogelijkheden komen. Men wil inzetten op duurzame mobiliteit.”

“Het wordt een en-en-verhaal. Men wil ook inzetten op particulieren die aan het eigen huis een laadinstallatie voorzien en ook bedrijven stimuleren om installaties te voorzien. Voor de werknemers die zo’n laadinstallatie installeren zou er een belastingvermindering komen, voor de bedrijven een verhoogde kostenaftrek. Enerzijds zijn er de laadmogelijkheden in de publieke ruimtes, anderzijds appelleert men ook aan de particulieren en de ondernemingen.”

Michel Maus, fiscalist:

Maus vindt het een “positieve ecologische maatregel, maar met een zware fiscale kost”. “Het gaat om het verlies aan accijnzen op brandstof, 100 procent aftrekbaarheid voor de werkgever en een laag voordeel van alle aard voor de werknemer. Hoe gaat men dit compenseren?”, vraagt Maus zich af.

“De belangrijkste conclusie uit de debatten over de groene bedrijfswagens deze ochtend luidt: ‘Geen enkele politicus - van de meerderheid en van de oppositie - kan een antwoord geven op de vraag hoe het accijnsverlies bij de elektrificatie van het wagenpark moet gecompenseerd worden”, aldus Maus. “Ook deze regering houdt vast aan het adagium: ‘Een betere wereld begint met een belastingvoordeel’.”

“Het behoud van de fiscale voordelen voor elektrische voertuigen is een illusie en het verlies aan accijnzen op brandstof moet gecompenseerd worden. Deze boemerang is voor de volgende regering”, klinkt het.

Dave Sinardet, politicoloog:

“De ‘vergroening’ van de bedrijfswagens betekent ook vooral de verduurzaming (in de betekenis van bestendiging/conservering) van een absurd systeem waarbij men autogebruik fiscaal stimuleert”, schrijft politicoloog Sinardet op Twitter. “Men maakt het systeem met deze ‘hervorming’ zelfs nog aantrekkelijker.”

“Toen ik erop wees dat het inconsequent is autogebruik fiscaal te stimuleren als je beweert dat te willen afremmen, zeiden politici mij dat ze akkoord waren, maar dat ze het niet konden afschaffen. Belgische absurditeit”, gaat Sindardet verder. “Voor mij kadert dit trouwens in een breder debat over loonvervangers. Is het nu zo moeilijk mensen uit te betalen in euro’s in plaats van in auto’s of in allerlei cheques?”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.