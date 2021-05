HET DEBAT. Is het een goed idee om enkel nog elektrische bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijk te maken? Dit is jullie mening

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het woon-werkverkeer. Vanaf 2026 zullen enkel nog elektrische bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. In het begin zullen ze 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn, maar die aftrekbaarheid wordt geleidelijk verminderd. Is het een goed idee om enkel nog elektrische bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijk te maken? Eerder lieten we de experts hierover aan het woord , nu is het jullie beurt.

David Bourgois: “Wat ze ook verkondigen in Brussel, het wegvallen van een hele hoop accijnzen op de brandstof en dat de wagens in het begin 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn zal hoe dan ook ergens moeten gecompenseerd worden met nieuwe inkomsten. Prijs elektriciteit? De werknemers met een salariswagen en de werkgevers zullen er goed bij varen of toch niets moeten inleveren tegenover nu maar de gewone werkmens in een rijhuis of appartement die geen bedrijfswagen heeft zal wel de rekening gepresenteerd krijgen.”

Guilbert Vannimmen: “Mensen met een bedrijfswagen lijken het altijd zoveel beter te hebben. Wat de mensen vergeten is dat dit vaak deel uitmaakt van de verloning en dat de keuze van wagens vaak erg beperkt is. Nu alles elektrisch zal worden is deze keuze nog beperkter. De echte sloebers in dit verhaal zijn de zelfstandigen. Zij kunnen bepaalde wagens volledig terugtrekken wat niet het geval is bij een werknemer met bedrijfswagen. Dan spreek je snel over bedragen groter dan 50.000 euro waar iedereen voor mee mag betalen.”

Nico Alberts: “Zo is het een vergiftigd geschenk voor de mensen die een bedrijfswagen gebruiken. Tanken zal voor een groot stuk uit eigen zak moeten gebeuren aangezien je thuis op je eigen elektriciteit oplaadt.”

Gillian Missinne: “Ieder bedrijf dat het kan zal in 2025 zijn wagenpark volledig vernieuwen. Zie je de vertegenwoordigers of servicetechniekers die honderden kilometers op een dag rijden al staan in de rij aan die twintig laadpalen in heel het land, drie keer per dag... Een nobel doel, maar dit is symboolpolitiek. Nu al moeten ze in de winter een afschakelplan opstellen. Laat staan dan. Zolang er geen structurele veranderingen komen, is dit enkel en alleen gebakken lucht die ze verkopen. Misschien moeten ze daar auto’s op laten rijden, we zouden nooit nog een brandstofprobleem hebben in België.”

Jaak Meykens: “Vrees dat de leasemaatschappijen niet happy zullen zijn. Na 3 jaar gebruik mag je er van uitgaan dat de batterycapaciteit maar 50 procent meer bedraagt. Wie gaat deze wagens kopen wetende dat je voor een zeer hoge uitgave komt te staan. De waarde van deze gebruikte wagens zal gewoon gereduceerd zijn tot de schrootwaarde. Realiteit die zal door gerekend worden in de leaseprijs.”

Monique Willems: “Wie kan zo een wagen aankopen?! Ze zijn veel te duur en dan nog de aankoop van de laadpaal en misschien aanpassing van je thuisnetwerk. Waar haal je al de elektriciteit... we moeten nu al in het buitenland aankopen. Niet iedereen krijgt een bedrijfswagen! Stimuleer meer thuiswerk ; maak dat fiscaal interessant. Een win-winsituatie. Met elektrische wagens op de baan verminder je de file niet. De file staat dan aan de laadpaal.”

Roger Decuyper: “Goed en wel die elektrische bedrijfswagens, maar wie gaat de belastingen betalen die de regering gaat missen uit de accijnzen op benzine en diesel?”

Geert Tamsyn: “Zeer goede maatregel, bedrijfswagens worden zo een hefboom om ook het gebruik van elektrische auto’s bij particulieren te stimuleren. Een informatiecampagne door de overheid die de ongefundeerde vooroordelen tegen EV (te duur, te weinig autonomie, te weinig elektriciteit, ...) weerlegt, zou ook zeer nuttig zijn. Nu de auto-industrie duidelijk voor EV gekozen heeft, dreigt België namelijk een grote achterstand op te lopen.”

Peter Bosmans: “Men zegt altijd dat we niet kunnen concurreren met onze buurlanden omdat onze belastingen te hoog zijn. Anderzijds kunnen bedrijven veel te veel zaken, zoals een EV, inbrengen voor de belastingen waardoor ze meer en grotere uitgaven doen, waardoor ze dus meer moeten verdienen en dus duurder zijn. Aftrek van een wagen zou al lang geschrapt moeten zijn. Wie zijn wagen uit zijn eigen zak moet betalen koopt eerder een zuinige en vooral goedkopere wagen.”