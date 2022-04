HET DEBAT. Is een rijkentaks een goed idee om de koopkracht te redden?

De rijkentaks ligt opnieuw op tafel in de federale regering. De socialisten, groenen en CD&V zien de taks als een middel om de koopkracht te redden. De liberalen wachten nog af. Wat denk jij? Is een rijkentaks een goed idee om de koopkracht te verhogen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

De socialisten, groenen en CD&V zien de taks als een middel om de koopkracht te redden. De groenen willen bedrijven die woekerwinsten boeken meer laten bijdragen, bij CD&V richt men de pijlen op de rijkste 1 procent Belgen. Ook de socialisten roepen op om een overwinstbelasting in te voeren. Het idee van die “koopkrachtbijdrage” zou tegen 1 mei gelanceerd worden.

Voor de liberale regeringspartijen ligt zo’n taks ideologisch moeilijker. MR verwijst het idee naar de prullenmand, Open Vld bekijkt het “met open vizier” als het de koopkracht van de middenklasse kan verhogen. “Maar niemand had al een voorstel dat alleen de 1 procent rijken trof zonder de middenklasse ook te raken”, klinkt het.

Bart Van Craeynest, econoom bij VOKA:

“Het probleem van onze overheidsfinanciën is niet meteen te weinig belastingen”, verduidelijkt econoom Van Craeynest op Twitter. “Eerder dan na te denken over allerlei nieuwe belastingen, zouden we misschien eerst de overheidsuitgaven een beetje onder controle kunnen brengen.” Uit cijfers blijkt dat België op weg is naar de hoogste overheidsuitgaven onder de industrielanden, zo bericht Van Craeynest.

“Voor diegenen die denken dat kapitaal in België nog niet belast wordt”, zo schrijft Van Craeynest bij een grafiek die de belastingdruk op kapitaal illustreert.

Paul Magnette, PS-voorzitter:

De PS wil een heffing van 1 procent invoeren op alle vermogens boven 1 miljoen euro. Dat zou een structurele winst voor de schatkist van om en bij de 3 miljard euro moeten opleveren. “We spreken over de rijkste 1 procent”, legde Magnette op de radio uit. “Dat zou voldoende moeten opleveren om de belastingen voor de laagste en middeninkomens te verlagen en zou werknemers elke maand ongeveer 100 euro moeten opleveren. In de huidige context van voorthollende inflatie en explosief stijgende prijzen, zou dat een fundamenteel sociaal en fiscaal rechtvaardige maatregel zijn.”

Michel Maus, belastingexpert:

“In het verleden zijn er al wat pogingen geweest om grote vermogens meer te belasten, zij het zonder al te veel succes. Zo bracht de 4 procent extra belasting op dividenden voor Belgen met een roerend inkomen van meer dan 20.020 euro maar 76 miljoen euro op voor de regering-Di Rupo, ofwel de helft van de vooropgestelde opbrengst. De effectentaks van de regering-Michel I werd dan weer vernietigd door het Grondwettelijk Hof”, zei Maus eerder al aan onze redactie.

“Het belasten van grote vermogens is dus niet alleen politiek, maar ook juridisch niet zo evident. Tussen politieke droom en daad staan vervelende (grond)wetten in de weg en heel wat praktische bezwaren.”

Paul De Grauwe, professor aan de London School of Economics:

“De olie- en gasprijsstijgingen betekenen dat de koopkracht van België in zijn geheel verslechtert. Iemand zal dat moeten dragen”, aldus De Grauwe. “Vandaag zijn de Belgische ondernemers heel winstgevend geworden. Een recente studie van de Nationale Bank toont aan dat de bruto winstmarges van de Belgische bedrijven een stevige klim hebben gekend. In 2014 bedroeg die marge gemiddeld 39 procent; in 2021 was die opgelopen tot meer dan 45 procent. Bovendien blijkt uit die studie dat die gemiddelde winstmarge significant hoger is dan die van de Nederland, Duitsland en Frankrijk, de referentielanden in elke discussie over competitiviteit.”

“Die cijfers hebben betrekking op de bruto winstmarges, dus vóór belastingheffing. Gedurende dezelfde periode daalde de vennootschapsbelasting van 33 procent naar 25 procent. Dit impliceert dat de winstmarges na belasting nog meer zijn gestegen”, gaat hij verder.

“Als het land ten gevolge van de olie- en gasprijsstijgingen koopkracht verliest, dan vereist de huidige economische situatie dat het kapitaal wordt aangesproken, niet de arbeid. Hoe kan dit? Heel eenvoudig, door een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting. Die is onlangs verlaagd van 33 procent naar 25 procent. Mijn voorstel is het tarief van de vennootschapsbelasting gedurende één jaar weer op 33 procent te brengen.”

Socialistische vakbond ABVV:

“Vijf van de zeven partijen in de federale regering zijn voorstander van een taks die de allerrijksten of de bedrijven met woekerwinsten belast. Deze eventuele maatregel kan een verschil maken. Al mag deze de middenklasse niet raken”, klinkt het bij ABVV.

Egbert Lachaert, Open Vld-voorzitter

“Niemand is tegen faire belastingen voor de allerrijksten, maar het einddoel is wel minder belastingen voor iedereen die werkt of onderneemt”, reageert Open Vld-voorzitter Lachaert. “Daarvoor mogen andere partijen ook wel eens dringend de afspraken rond activering uitvoeren en het debat over de overheidsuitgaven starten.”

Conner Rousseau, Vooruit-voorzitter:

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau lichtte in het controversiële gesprek met ‘Humo’ al een tipje van de sluier. Ook hij wil de bedrijven met woekerwinsten viseren. Volgens onze info zouden de socialisten de vennootschapsbelasting voor de meest winstgevende bedrijven willen verhogen van 25 procent naar 35 procent. “Iedereen zal moeten bijdragen. Zo kunnen bedrijven de koopkracht van de werkende mensen ondersteunen. Ze hebben trouwens toch genoeg marge”, is te horen op de Keizerlaan. Het ‘kindje’ zou de toepasselijke naam “koopkrachtenbijdrage” krijgen en zou jaarlijks 1 miljard euro moeten opbrengen.

Geert Noels, econoom:

“In België is er geen moed voor goed beleid, maar altijd wel inspiratie voor nieuwe belastingen”, schrijft Noels op Twitter. “’We moeten het geld halen waar het zit’ zegt de Vivaldi-regering. Welnu, het zit bij u, en alle geledingen die u bestuurt. Gebruik het beter.”

Isolde Van Den Eynde, onze politiek experte:

“Een rijkentaks, roepen al zeker vijf van de zeven federale regeringspartijen. Dat wordt al jaren verkondigd. Ook vorig jaar was het de boodschap van Conner Rousseau (Vooruit). En dan? Niks. Nada”, schrijft onze politiek experte in haar opiniestuk. “Het moet zijn dat het niet zo evident is. Politiek én juridisch. Maar de rekening moet kloppen. Voor de toekomst van de kleine Magnette, de kleine Lachaert en de kleine Coens. Wie nu nog ingrijpt, moet het ook gericht doen. Je kan geen verwarmingscheques blijven uitschrijven. Dan moeten ze over de verschillen geraken. Een rode, groene of oranje insteek? De burger in nood wil zich vooral niet blauw betalen. Durven ze zeggen dat daar geen draagvlak voor is in de regering? De laatste doet dan het licht uit.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.