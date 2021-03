HET DEBAT. Is een half jaar ouderschapsverlof een goed idee?

De werknemers bij autobouwer Volvo Cars die een kind krijgen of adopteren, krijgen voortaan een half jaar ouderschapsverlof. De regeling, geënt op de Zweedse wetgeving, geldt voor zowel vrouwen als mannen. Het loon wordt voor 80 procent doorbetaald door het bedrijf. Wat denk jij? Is een half jaar ouderschapsverlof een goed idee Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Veronique Leroy, arbeidsmarktsexpert bij Edenred:

“Ik vind het een interessant en belangrijk signaal van de werkgever. Ze maken een publiek statement bij Volvo”, zegt arbeidsmarktexpert Leroy aan onze redactie. “Ze willen ouderschapsverlof en de balans tussen werk en privé in de verf zetten. Het is een sterk signaal. Je voelt dat werkgevers steeds meer willen profileren. Ze willen hun identiteit en waarden laten zien.”

“Als ik kijk naar de realiteit, dan stel ik vast dat er al veel verlofstelsels bestaan in ons land. We hebben een hele waaier. In het kader van een hoorzitting vorig jaar heb ik gekeken op hoeveel het ongeveer komt. Als je dat allemaal optelt -vaderschapsverlof, tijdskrediet met motief (zorgen voor het kind), ouderschapsverlof- dan kwam ik op 55 maanden aan vormen van verlof. We zijn echt wel kampioen daarin. Een belangrijke vraag is: ‘Nemen mensen dat op?’ Als je het jaarverslag bekijkt, dan nemen nog te weinig mensen het op. Je zal misschien wel een stijging zien, maar kijk naar je eigen omgeving dan zie je al een doorsnede van de maatschappij. Dan is de vraag naar de beleidsmakers: waarom nemen weinig mensen dat op? Is dat door het regelgevend kader of een ingebakken maatschappijbeeld?”

“Ten derde moet je kijken naar het genderevenwicht”, gaat Leroy verder. “Zijn het vooral vrouwen of mannen die het opnemen? Vooral vrouwen. Dat heeft verschillende achterliggende redenen. De verhouding is ongeveer 70 procent van de vrouwen, 30 procent van de mannen. Je kan ook kijken naar het inkomen. Wie verdient het meest? Dan zit je met het verhaal van de genderkloof. Volvo ondersteunt genderneutraliteit zwart op wit met deze regeling. Een andere werkgever kan het intern ondersteunen. Het signaal is belangrijk, maar de stelsels hebben we al. De vraag blijft nog altijd of mensen die dagen opnemen. En wat is het genderevenwicht in die opname? Het helpt natuurlijk wel dat de werkgever een duidelijk signaal geeft.”

Lutgard Vrints, Gezinsbond:

“Bij Volvo passen ze de Zweedse regeling toe op de rest van het bedrijf”, zegt Vrints aan onze redactie. “Ze doen op eigen kosten wat de overheid in Zweden doet. Dat is goed voor zowel het bedrijf als de gezinnen. Het is een meerwaarde voor beide partijen. Het is exact wat we al jaren zeggen, maar om het voor iedereen toegankelijk te maken moet zoiets best door de overheid geïmplementeerd worden. Ons standpunt is dat iedere ouder een half jaar ouderschapsverlof zou moeten krijgen, vergoed aan het minimumloon.”

“Meer onderzoeken tonen aan dat het belangrijk is voor kinderen dat ze in de eerste periode van hun leven een één-op-één-contact hebben met minstens één ouder. Het hoeft niet noodzakelijk de moeder te zijn. Onderzoek toont ook aan dat het voor de gezondheid van de moeders goed is als ook vaders een meer gelijkaardige rol opnemen. Wat Volvo aanbiedt, is voor ons een mooi voorbeeld. Het zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zodat iedereen er recht op heeft. Deze regeling zou ook voor alle statuten moeten gelden, ook voor zelfstandigen.”

“De regeling is ook helemaal niet zo nadelig voor grote bedrijven zoals vaak wordt beweerd. Zweden is een van de meest competitieve landen ter wereld op de arbeidsmarkt, ondanks dat de ouders zoveel gezinstijd hebben. Hier is altijd het argument: ‘We doen dat niet, want het is nadelig voor de bedrijven’. Blijkt dat dat niet zo is. Volvo toont aan dat het een voordeel heeft”, aldus Vrints.

Stijn Baert, arbeidseconoom aan UGent:

Baert heeft twee mogelijke visies op de regeling bij Volvo cars. “De eerste is een nogal pessimistische kijk hierop”, vertelt de arbeidseconoom aan onze redactie. “Een dergelijke regeling is iets wat kan in coronatijden, omdat bedrijven minder moeten produceren. Ze willen mensen niet ontslaan. Dit fenomeen heet arbeidsoppotting ofwel “labour hoarding”. Je blijft produceren met de capaciteit van mensen die je nodig hebt. Die arbeidsoppotting kan ertoe leiden dat men zegt dat men niet iedereen nodig heeft. Er is dus ruimte om te experimenteren met bijvoorbeeld meer ouderschapsverlof, maar eens de economie terug op volle kracht draait zijn er opnieuw meer mensen nodig.”

“Er is ook een optimistisch scenario”, gaat Baert verder. “Het kan een signaal zijn dat het mee kan vallen met de economische relance. We gaan mogelijk terug naar een periode voor de crisis met een strijd om menselijk talent. Het is een strijd waarbij bedrijven proberen om mensen aan zich te binden. Het is dus mogelijk dat men dergelijke voorzieningen moet treffen. Het is een positief signaal dat we dermate uitzicht krijgen op een periode na de crisis. Als dit het geval is, dan zie ik nog wel concurrenten volgen. Ook andere bedrijven kunnen dan niet achterblijven. Je ziet ook in andere organisaties dergelijke regelingen. Bij Colruyt wordt ook geëxperimenteerd met meer verlof. Dat zal beslist niet het laatste bedrijf zijn”, aldus Baert.

Eric Laureys, woordvoerder van VOKA:

“We zien een trend bij vooruitstrevende bedrijven waarbij geëxperimenteerd wordt met dergelijke regelingen”, vertelt Laureys van VOKA aan onze redactie. “Chemiereus Solvay heeft ook minstens 16 weken ouderschapsverlof ingevoerd eind 2020, niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Je merkt een gelijkaardige tendens bij verschillende bedrijven. Er bestaan veel verlofstelsels om vakantie te nemen bij de geboorte van een kind in ons land, maar we zien dat het vaak niet wordt opgenomen of maar gedeeltelijk wordt opgenomen. Het probleem ligt niet alleen bij de verlofregelingen, maar dus ook bij de mentaliteit van de vaders. Het zou kunnen dat er druk is van de ondernemingen, maar ik denk het niet. Het ligt eerder aan de mentaliteit.”

“In België telt het verlof voor vaders vijftien dagen”, zegt Laureys. “We zien dat 20 procent dat niet helemaal of slechts gedeeltelijk opneemt. Dat is niet enorm veel, maar het is toch opvallend. We vinden het voor alle duidelijkheid positief dat Volvo de regelgeving aanbiedt. Het bedrijf profileert zich zo als aantrekkelijke werkgever. Werknemers vinden niet alleen loon belangrijk, maar stellen zich ook de vraag of de werkgever voldoende tijd geeft om met het gezin bezig te zijn. We vinden dat vijftien dagen voor vaders voldoende is. Als werkgevers meer willen geven, mogen ze dat natuurlijk altijd doen. Iedereen wint bij meer ouderschapsverlof, zowel vrouwen als mannen.”

Katleen De Stobbeleir, Human Resources bij Vlerick Business School:

“Waar in het verleden mensen misschien meer belang hechtten aan een hoger loon of een bedrijfswagen, zie je dat dat bij die nieuwe generaties anders is: dat evenwicht tussen werk en gezin is belangrijk; gezondheid, kunnen bijleren. Het is dus niet verrassend dat bedrijven meer en meer naar zulke zaken kijken”, zegt De Stobbeleir aan Radio 1.

“Het is misschien uitzonderlijk dat een autobouwer dit aanbiedt aan zijn werknemers. Maar je ziet wereldwijd wel een trend om extra dingen aan te bieden aan potentiële werknemers. Want er woedt wereldwijd toch wel nog een ‘war for talent’, waarbij het moeilijk is om een bepaalde profielen aan te trekken. Grote bedrijven als Microsoft en Google nemen ook vergelijkbare maatregelen.”

Elke Jeurissen, consultant diversiteit en inclusief ouderschap:

“De jonge generatie werknemers is even ambitieus thuis als op het werk. Zij vragen naar meer manieren om flexibel te werken”, zegt Jeurissen in gesprek met Knack. “De jonge professionals zullen het in de toekomst voor het zeggen hebben. Een bedrijf moeten ervoor zorgen dat ze de inclusieve omgeving hebben waar die werknemers naar op zoek zijn.”

Ook legt Jeurissen uit dat er zoiets als een “leaky pipeline” is op de arbeidsmarkt. “De instroom van vrouwen is niet het probleem, maar wel dat de pijplijn aan talent onderweg lekt. We hebben geen instroom-, maar een doorstroomprobleem”, analyseert Elke Jeurissen. “De instroom is gelijk, maar je hebt heel wat vrouwen tussen 28 en 35 jaar die blijven steken.” Een genderneutraal ouderschapsverlof voor alle werknemers vindt Jeurissen “een sterk signaal”.

